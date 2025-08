„Mut-Polizist“ Ostermann verklagt Jan Böhmermann

Bild: screenshot ZDF

Böhmermanns neuerliches „Verleumdungsprogramm“ im ZDF hatte die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) veranlasst Protest beim Sender einzulegen.

Nunmehr hat der, von Böhmermanns Schmähsendung betroffene Bundespolizist Manuel Ostermann bekannt gegeben, die Causa final vor Gericht klären zu wollen.

Böhmermann noch von ZDF „geschützt“

Jan Böhmermann, seit Jahren vom ZDF juristisch abgesichert, hatte den Bundespolizisten Manuel Ostermann in der ZDF-Magazin-Royale-Ausgabe vom 28. März 2025 attackiert und diskreditiert.

Am 28. März dieses Jahres war es wieder einmal so weit gewesen, Jan Böhmermann, laut seinem Wikipedia-Eintrag unter anderem „ein deutscher Entertainer, Satiriker und Journalist“, hatte den Zuschauern seines ZDF-Formats Magazin Royale ein weiteres scheinbar willkürlich auserwähltes Verleumdungsopfer präsentiert. Zu jenem Sendetermin hatte sich der Bundespolizist Manuel Ostermann vorerst gefallen lassen müssen, vor einem Millionenpublikum als „dreiviertel gefüllter Box Sack mit Blitzkrieg Frisur“ und „selbst radikalisierter Michel“ bezeichnet zu werden. Die ihn unterstützende Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hatte umgehend Protest beim ZDF eingelegt. Nun muss sich Böhmermann laut eingereichter Klage vor dem Landgericht München I erklären.

Bewusstes Verbreiten von „Beleidigungen und Halbwahrheiten“

Laut vorliegenden Unterlagen wirft Polizist Ostermann Böhmermann in seiner Klage das bewusste Verbreiten „von Beleidigungen und Halbwahrheiten“ vor, wie auch die Welt berichtet hatte.

Heiko Teggatz, Vorsitzender der DPolG, erklärte in einem X-Beitrag zur Entscheidung, „Böhmermann versucht Hass und Hetze unter dem Deckmantel der Satire zu verstecken. Dabei scheint es auch keine Rolle zu spielen, dass durch mögliche Falschbehauptungen ein ganzer Berufsstand, nämlich meine Kollegen der Bundespolizei, diffamiert wird, so Teggatz auf X.

Laut Klageschrift erkennt das Diffamierungsopfer in den getätigten Aussagen Böhmermann „keine zulässige Satire, sondern eine diffamierende Schmähkritik“. Weiter hieß es dazu im Welt-Artikel, „weil das Persönlichkeitsrecht schwer verletzt worden sei, wird eine Unterlassung und im Fall der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld in Höhe von 250.000 Euro gefordert.“

Wohl keine Konsequenzen seitens ZDF

Ein juristischer Erfolg des Klägers hätte zumindest die Folge, dass das ZDF die Sendung aus der Mediathek löschen müsste. Interne Maßnahmen gegen den „wohl behüteten und daher unbekümmert“ agierenden Mitarbeiter würden dabei überraschen.

Der Kläger erklärte gegenüber der Welt-Redaktion, „Böhmermann zerstört mitunter Existenzen, wenn er unwidersprochen faktenbefreite Halbwahrheiten und tiefgreifende Beleidigungen unter dem Deckmantel der Satire zum Besten gibt. Er wird durch Gebühren finanziert, nutzt die Reichweite aber für einen ideologischen Kampf gegen alles, was nicht seiner Weltanschauung entspricht.“

In der Klage heißt es demnach, Ostermann werde „auf eine physisch-geistige Karikatur eines problematischen Polizeibeamten mit rechtsextremer Gesinnung reduziert und zugleich mit NS-Vokabular assoziiert“. Weiter wird erläutert, „mit der Charakterisierung von Ostermann werde eine historische und ideologische Nähe ‚zum Nationalsozialismus konstruiert, die ihn öffentlich diskreditiert‘. Ostermann werde von Böhmermann an den Pranger gestellt, in die Nähe eines ‚überheblichen, autoritären, faschistoiden Typus gerückt‘.“

Der Betroffene erhielt dabei vor Ausstrahlung der Sendung keine Möglichkeit zu einer Stellungnahme. Dazu heißt es, „ überdies stellt die Klage einen Verstoß gegen die journalistischen Sorgfaltspflichten fest. Ostermann habe vor der Ausstrahlung der Sendung am 19. März nur eine Presseanfrage mit allgemeinen Fragen erhalten. Eine Konfrontation mit den konkreten Vorwürfen gegen ihn soll jedoch nicht stattgefunden haben, obwohl die Pflicht dazu bestehe.“

Böhmermann seiner Sache sicher

Böhmermann scheint sich seiner Sache immer wieder sehr sicher zu sein, hatte allerdings dabei jüngst eine Niederlage vor Gericht hinnehmen müssen. Dies war mehr als erkenntnisreich, da es einem Böhmermann-Geschädigten gelungen war, den „Satiriker“ mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Dazu hatte das juristische Portal LTO wie folgt berichtet.

„Imker Rico Heinzig bewarb seinen Honig mit dem Konterfei von Jan Böhmermann, nachdem dieser ihn im Fernsehen durch den Kakao gezogen hatte. Böhmermann ging gerichtlich dagegen vor, unterlag nun auch in zweiter Instanz.“

Teggatz gab der Welt-Redaktion bedauernd zu Protokoll, dass er nicht nachvollziehen könne, dass ZDF-Intendant Norbert Himmler weiterhin „nicht eingreife und nun der juristische Weg beschritten werden müsse“.

Das ZDF teilte auf Welt-Anfrage mit, dass zu der betroffenen Sendung über Ostermann „bereits im Mai eine Eingabe beim Fernsehrat erfolgt sei“. Derzeit laufe allerdings noch das „dafür vorgesehene, mehrstufige Verfahren für Programmbeschwerden“.

Die nun offizielle Klage vor dem Landgericht München sei demgegenüber angeblich „dem ZDF bislang nicht zugestellt worden“.

