«Daddy»-Trump sieht rot: Was atlantische Hegemonen aus der Fassung bringt?

Atlantische Übermenschen, denen auf Augenhöhe widersprochen wird, erinnern stark an verwöhnte Kinder, die dazu tendieren wild auszurasten, wenn immer man es wagte, ihr abnormes Verhalten offen zu kritisieren.

Wie die „Tote Hand“ die atlantische Kriegspartei in Schach hält!

Von REDAKTION | Dmitry Medwedew, der stellvertretene Leiter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, ist im Gegensatz zu Wladimir Putin oder Sergey Lawrow, den beiden erklärten Großmeistern hoher Diplomatie, als der Mann Moskaus fürs Grobe bekannt. Das scheint absolut notwendig, sodass die imperialistischen Marotten kollektiver atlantischer Herrenmenschen ihnen nicht noch weiter zu Kopfe stiegen.

Zuletzt haben die sehr pointierten Einträge von Dmitry Medwedew auf seinen sozialen Medien-Kanälen, wie auf X oder Telegram, welche sich scharf gegen die atlantische Hegemonial-Politik richten, für wilde Reaktionen gesorgt und zudem den besonderen Zorn beim obersten Herrn und Gebieter im Weißen Haus höchstpersönlich entfacht.

Nach Auffassung des westlichen Polit-Establishments haben ihre globalen Opfer der 90% Weltmehrheit, die an sie gerichteten wilden Drohungen, nur still hinzunehmen bzw. in Ehrfurcht gegenüber den Aggressoren zu erstarren. Als Parade-Vorbilder dafür soll das Verhalten der kollektiven EU-Hofschranzen – minus denen von Ungarn und Slowakei – dienen, welche immer offener, dreister und brutaler gegen ihre eigenen Völker regieren.

Wie sich Medwedew der „Majestätsbeleidigung“ schuldig machte

Dmitry Medwedew am 27. Mai 2025:

Zu Trumps Worten über Putin der «mit dem Feuer» spiele, wobei «wirklich schlimme Dinge» Russland zustoßen könnten. Ich kenne nur ein WIRKLICH SCHLIMMES Ding – 3. Weltkrieg. Ich hoffe Trump versteht das!

Dmitry Medwedew am 28.7.0225:

Trump spielt mit Russland das Ultimatum-Spiel: 50 Tage oder zehn… Er sollte sich an zwei Dinge erinnern:

1. Russland ist nicht Israel und gar Iran.

2. Jedes neue Ultimatum ist eine Drohung und ein Schritt Richtung Krieg. Nicht zwischen Russland und Ukraine, aber mit seinem eigenen Land. Man soll nicht der Straße von Sleepy Joe hinunter folgen!

Donald Trump auf Truth Social:

Mir ist es gleich, was Indien mit Russland macht. Sie können ihre toten Wirtschaften gemeinsam hinunterziehen, wofür alles ich sorge. Wir haben sehr wenig Geschäfte mit Indien gemacht – ihre Tarife sind zu hoch, unter den höchsten in der Welt. Ähnlich machen Russland und USA beinahe kein Geschäft miteinander. Lassen wir es dabei bleiben und sagen Medwedew, den gescheiterten vormaligen Präsidenten von Russland, der glaubt noch immer Präsident zu sein, dass er auf seine Worte achten soll. Er betritt dabei sehr gefährliches Territorium!

Dmitry Medwedew am 31.7.2025:

Zu Trumps Drohungen gegen mich über sein persönliches soziales Netzwerk „Truth Social Media“, in welchem er in unserem Land verboten ist.

Falls einige Worte des ehemaligen Präsidenten Russlands eine so nervöse Reaktion des hoch-und-mächtigen Präsidenten der Vereinigten Staaten auslösen können, dann machte Russland alles richtig und wird seinen Weg so weitergehen.

Und was die „toten Volkswirtschaften“ Indiens und Russlands sowie das „Betreten sehr gefährlichen Terrains“ angehe – nun, er soll sich an seine Lieblingsfilme über „Die wandelnden Toten“ erinnern und daran, wie gefährlich die sagenumwobene „Tote Hand“ sein kann.😂

Donald Trump auf Truth Social:

Aufgrund der äußerst provokativen Äußerungen des vormaligen Präsidenten Russlands, Dmitry Medwedew, der nun stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrats der Russischen Föderation ist, habe ich angeordnet, zwei Atom-U-Boote in den entsprechenden Regionen stationieren zu lassen, für den Fall, dass diese törichten und aufwieglerischen Äußerungen mehr als nur das sind. Worte sind sehr wichtig und können oft zu unbeabsichtigten Folgen führen. Ich hoffe, dass dies nicht einer dieser Fälle sein wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!

Worüber Donald Trump sich echt Sorgen machen sollte:

Über einschlägige Aussagen seiner eigenen US-Militär-Befehlshaber

Zum Beispiel über die folgenden leichtfertig geäußerten Erklärungen des kommandierenden Generals, Christopher Donahue – siehe Bild oben – der U.S. Armee Europa und Afrika, sowie des Kommandanten des Alliierten Landstreitkräfte Kommandos seit 10.12.2024. Besagter General erklärte Mitte Juli 2025 öffentlich vor europäischen Militärs:

If you look at Kaliningrad at, you can argue back and forth, but it’s about 47 miles wide, surrounded by NATO on all sides. There’s absolutely no reason, why that A2 AD bubble to deter Russia, we cannot take that down from the ground in a time frame that is unheard of and faster than we’ve ever been able to do. We’ve already planned that. We’ve already developed it.

Wenn man sich Kaliningrad ansieht, kann man darüber streiten, aber es ist etwa 47 Meilen breit und von allen Seiten von NATO umgeben. Es gibt absolut keinen Grund, warum wir diese A2-AD-Blase, um Russland abzuschrecken, nicht in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit und schneller als je zuvor von der Bildfläche nehmen könnten:

Wir haben das bereits geplant – wir haben es bereits erarbeitet!

Anmerkung der Redaktion zum Begriff «A2-AD»: In der Militärstrategie bezeichnet eine A2/AD-Blase (Anti-Access/Area Denial) ein geografisch abgegrenztes Gebiet, in das potenzielle Gegner aufgrund hochentwickelter militärischer Systeme wie Langstreckenraketen und fortschrittlicher Luftabwehrsysteme weder eindringen (Anti-Access) noch sich frei bewegen (Area Denial) können.

Warum hatte Medwedews Hinweis auf das System

„Tote Hand“, den US-Präsidenten so sehr irritiert?

Sollten die USA und Großbritannien einen koordinierten, nuklearen Überraschungsschlag gegen Russland führen, um alle größeren Städte zu zerstören und Präsident Putin sowie die gesamte militärische Führung zu töten, hätte Russland trotzdem noch ein Backup-System für Vergeltungsmaßnahmen in der Hinterhand

Das System „Tote Hand“



Dieses automatisierte System wurde gegen das Szenario eines erfolgreichen nuklearen US/UK-Überraschungsangriffes gegen Russland ausgelegt. Sensoren in ganz Russland sammeln Daten über Strahlung, Hitze und seismische Aktivitäten, um einen möglichen US/UK-Atomschlag zu bestätigen. Das System würde nachfolgend auf Anweisungen des Kommandozentrums in Moskau warten. Wenn keine Antwort erfolgte, ginge das System „Tote Hand“ davon aus, dass die Führung zu diesem Zeitpunkt ausgelöscht worden wäre.

Das System würde dann autonom etwa 4.000 Atomraketen auf die USA und ihre NATO-Verbündeten abschießen lassen und damit eine globale Verwüstung erzeugen:

Die Zerstörung wäre ausreichend genug, um sicherstellen, dass Russland selbst nach seiner Vernichtung Vergeltung ausüben könne!

Ein solches automatisiertes Vergeltungssystem stellt sicher, dass abhängig vom Ausgang des US/UK-Überraschungsangriffes die Folgen eines solchen Angriffs letztlich für die Aggressoren ebenso katastrophal enden würden.

Der Gegenschlag mit Atomwaffen garantiert die gegenseitige Vernichtung, doch erinnert auf grausame Weise an das fragile Gleichgewicht atomarer Supermächte!

Man kann zugleich verstehen, warum der Hinweis von Dmitry Medwedew auf das Abwehrsystem „Tote Hand“, den US-Präsidenten so sehr aus der Fassung brachte, wenn man die aggressiven, militärischen Angriffspläne der atlantischen Kriegspartei, die man inzwischen immer besser antizipiert, dabei voll und ganz in Rechnung stellt!

