Konferenz in Wien mit Vertretern des russischen Militärbündnisses CSTO

Laut der offiziellen Mitteilung der CSTO (Collective Security Treaty Organisation) auf deutsch OVKS fand am 19. Mai 2026 in der Winer Hofburg ein internationales Round Table zum Thema „CSTO: together for strengthening international peace and stability“ im Rahmen des OSZE-Forums für Sicherheitskooperation statt.

Dabei nahmen Vertreter der OVKS-Mitgliedstaaten sowie Diplomaten aus OSZE-, GUS-, SCO- und BRICS-Staaten teil.

Zur CSTO/OVKS gehören derzeit:

Russland

Belarus

Kasachstan

Kirgisistan

Tadschikistan

Armenien (Mitgliedschaft politisch stark eingeschränkt bzw. eingefroren)

OSZE-Forums für Sicherheitskooperation

Die Treffen liefen „am Rande“ des OSZE-Forums für Sicherheitskooperation (Forum for Security Co-operation, FSC), das regelmäßig in Wien tagt.

Im Rahmen dieses OSZE-Forums in der Wiener Hofburg fand auch eine internationale Podiumsdiskussion zum Thema „OVKS: Gemeinsam für mehr Frieden und Stabilität weltweit“ statt.

An dieser Veranstaltung nahmen Vertreter des diplomatischen Korps der OVKS, der GUS, der SCO, der BRICS-Staaten und der OSZE-Mitgliedstaaten in Wien, Vertreter des OSZE-Sekretariats und des UN-Büros in Wien, Medienvertreter aus OVKS-Mitgliedstaaten sowie unabhängige Experten teil.

Die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, kurz OVKS, ist ein im Jahr 2002 auf Grundlage des 1992 geschlossenen Vertrags über kollektive Sicherheit (VKS) gegründetes Militärbündnis zwischen mehreren früheren Mitgliedsstaaten der Sowjetunion, das von Russland angeführt wird. Oberstes Organ der OVKS ist der Rat für kollektive Sicherheit.

Generalsekretär Taalatbek Masadykov eröffnete die Diskussion und informierte die Teilnehmer über die Hauptarbeitsfelder der OVKS und die Herausforderungen, vor denen die Organisation steht.

Generaloberst Andrei Serdjukow, Chef des Generalstabs der OVKS, hielt per Videokonferenz einen Vortrag mit dem Titel „Die militärische Komponente der OVKS – ein entscheidender Bestandteil des kollektiven Sicherheitssystems der Organisation“.

Im Rahmen des Runden Tisches wurden Präsentationen zur militärischen Komponente und zu den Friedenssicherungseinsätzen der OVKS vorgestellt. Diese Präsentationen boten umfassende Informationen zu den Prinzipien der Struktur und Organisation der Organisation, der Rechtsgrundlage für die Zusammenarbeit zwischen den OVKS-Mitgliedstaaten und den wichtigsten Arbeitsbereichen zur Gestaltung einer neuen internationalen Sicherheitsarchitektur in Eurasien.

Die Teilnehmer der Diskussion brachten ihre Zuversicht zum Ausdruck, dass die Veranstaltung der Zusammenarbeit zwischen regionalen Strukturen auf dem eurasischen Kontinent im Interesse von Frieden und Stabilität neue Impulse verleihen wird, wie von Seiten CSTO verlautet wird

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