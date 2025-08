Deutschland unterwirft sich WHO Gesundsheitsdiktatur

Zentralbanken sind heimliche Architekten der globalen Kriege + Polen meldet riesiges Ölfeld – direkt vor der Küste Usedoms + EU: 17 Milliarden für Meinungs-Krieg? + Islam-Verband soll mit Spendengeld Prostituierte bezahlt haben

Zentralbanken sind heimliche Architekten der globalen Kriege

Ökonom bei Tucker Carlson lässt die Bombe platzen. Die Bank gewinnt immer: Wie Zentralbanken Kriege finanzieren und Völker in Ketten legen

Von privaten Zentralbanken, blutigen Kriegen und einem globalen Finanzkomplex ohne demokratische Kontrolle

Die Offenbarungen des Ökonomen Richard Werner im Interview mit Tucker Carlson sind ein Schlag ins Gesicht für alle, die an den Mythos von neutralen Zentralbanken glauben. Die Wahrheit ist düsterer: Banken und Kriege waren schon immer Verbündete – die einen liefern das Geld, die anderen das Blut. Und am Ende gewinnt immer dieselbe Seite: die Bank.

Zum Video mit Deutschen Untertiteln auf bitchute

Polen meldet riesiges Ölfeld – direkt vor der Küste Usedoms

In Polen ist ein riesiges Öl- und Gasfeld entdeckt worden. Das Problem: Die ergiebige Lagerstätte liegt in der Ostsee vor Usedom. Umweltschützer sind alarmiert.

Die Meldung klingt zunächst einmal nach einem großen Erfolg. Der Rohstoffkonzern Central European Petroleum (CEP) meldet den Fund eines riesigen Öl- und Gasfelds in der polnischen Ostsee. Von einem „historischen Moment“ spricht CEP-Chef Rolf G. Skaar am Montag in einer Pressemitteilung und nennt erste Zahlen: Bis zu 33 Millionen Tonnen Öl und rund 27 Milliarden Kubikmeter Erdgas werden in der Lagerstätte vor der Küste von Swinemünde (Świnoujście) vermutet. Es wäre das größte Öl- und Gasvorkommen Polens.

Denn das potenzielle neue Bohrfeld liegt im Naturpark Wollin direkt vor der Küste der Ferieninsel Usedom in Mecklenburg-Vorpommern. Von der „Gefahr einer weiteren Zerstörung unserer Küstenlandschaft“ warnt die Umweltgruppe „Lebensraum Vorpommern“. So droht ein Streit zwischen den EU-Nachbarn Polen und Deutschland um den Naturschutz. Das Verhältnis beider Länder ist nach dem Streit über Grenzkontrollen ohnehin angespannt.

Weiterlesen auf t-online.de

Querdenker Michael Ballweg freigesprochen – wegen 19,53 € gegen den Staat

Nach 44 Prozesstagen, 279 Tagen Einzelhaft in Stuttgart-Stammheim und der ganzen Staatsmacht im Rücken, endet das große Lehrstück mit einem Satz, der jedem Justizkabarettisten die Tränen in die Augen treibt: „Freispruch im Namen des Volkes.“

Der Vorwurf: versuchter Betrug an den eigenen Unterstützern – geplatzt.

Die Realität: ein Verfahren, das Millionen kostete, um am Ende exakt 19,53 € zu sanktionieren.

(…) Der Rechtsstaat hat versucht, ein Exempel zu statuieren – und sich selbst zum Gespött gemacht. Der Mann, den man medienwirksam als „Volksverführer“ und „Schattenkassierer“ präsentieren wollte, verlässt das Landgericht Stuttgart nicht als Held, aber als einer, der den Staat vorgeführt hat.

Weiterlesen auf apolut.net

Anmerkung:

Fast alle großen Medienhäuser titeln derzeit: „Michael Ballweg wegen Steuerhinterziehung verurteilt“. Es ging um zwei Beträge von 11,42 Euro und 8,11 Euro, sowie eine verspätete Abgabe der Steuererklärung. Letztere geschah zu einem Zeitpunkt, an dem Ballweg in U-Haft saß – eine fristgerechte Abgabe war ihm also nicht einmal möglich.

Was sie verschweigen:

-Dass es um nicht einmal 20 Euro ging,

-Dass die Steuererklärung in der U-Haft fällig war,

-Dass er in allen Betrugsfällen freigesprochen wurde,

-Und dass er für die Zeit im Gefängnis entschädigt wird.

EU: 17 Milliarden für Meinungs-Krieg?

Nach neuen Enthüllungen von Europaabgeordneten beläuft sich der Gesamtbetrag, den die Europäische Kommission zwischen 2019 und 2023 für Subventionen an insgesamt 37.000 europäische NGOs und Lobbygruppen ausgegeben hat, auf gigantische 17 Milliarden Euro!

Der Brüsseler NGO-Skandal weitet sich weiter aus. Nun hat die Europäische Steuerzahlervereinigung (TAE) eine offizielle Beschwerde gegen die ehemaligen EU-Kommissare Frans Timmermans und Virginijus Sinkevičius eingereicht. Sie wirft beiden vor, zwischen 2019 und 2024 EU-Gelder nicht transparent und möglicherweise rechtswidrig an NGOs verteilt zu haben. Dabei sollen 7 Milliarden Euro ohne ausreichende Kontrolle vergeben worden sein, die sowohl zur Beeinflussung des Europäischen Parlaments als auch zur Prozessführung gegen private Unternehmen verwendet worden seien. Die Beschwerden wurden bei der Staatsanwaltschaft München und der Europäischen Staatsanwaltschaft in Luxemburg eingereicht.

Weiterlesen auf achgut.com

Gesundheitsdiktatur auf WHO-Verlangen

Die Regierung von Kanzler-Darsteller Friedrich Merz hat das Sommerloch offenbar genutzt um klammheimlich unsere Grundrechte zur Disposition zu stellen. Unbemerkt von der Öffentlichkeit hat das Kabinett vor zwei Wochen einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der die deutsche Bevölkerung nun vollends den kriminellen Machenschaften der Weltgesundheitsorganisation unterwirft.

Auch was die weitere Beschneidung der Grundrechte und die Abtretung von Machtbefugnisse an dubiose und intransparente internationale Organisationen betrifft, knüpft die neue Regierung nahtlos an das Werk der Ampel an. In aller Heimlichkeit hat das Kabinett bereits vor zwei Wochen einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der sich den überarbeiteten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) völlig unterwirft. Die Einspruchsfrist gegen die veränderten IGV ließ man verstreichen, was bedeutet, dass die Regierung mit dem massiven Machtzuwachs der WHO widerspruchslos einverstanden ist.

Weiterlesen auf anonoumysnews.org

Windräder kontaminieren ihre Umgebung durch toxischen Abrieb von den Rotorblättern

Windkraft gilt als saubere Energiequelle, ist aber alles andere als das. Selbst wenn vom Bau, Unfällen und Entsorgung absieht, richtet der Abrieb von den Rotorblättern erhebliche Verseuchung der Umgebung an. Und das mit giftigen und gefährlichen Verbindungen und Partikeln.

Für Menschen, Tiere und Pflanzen gesundheitsschädliche Mikropartikelerosion entsteht durch signifikante Erosion der Oberflächen der heute großflächigeren Rotorblätter und vorderen Rotorblattwülste. Es entsteht zunehmende Kontamination der Böden und des Oberflächenwassers und Grundwassers bzw bei Offshoreanlagen der Ozeane. Die verwendeten Materialien Carbon/GFK/CFK haben toxische Eigenschaften incl. des als lebensgefährlich eingestuften Bisphenol-A. Insbesondere können Mikro-Fasern sogar Krebs auslösen.

Weiterlesen auf tkp.at

Islam-Verband soll mit Spendengeld Prostituierte bezahlt haben

Österreichs größter Islam-Verband steckt in einem Megaskandal: Hochrangige Funktionäre sollen Spendengelder unter anderem für Prostituierte abgezweigt haben. Die Affäre wirft ein Schlaglicht auf ein Grundproblem islamischer Vereine: mangelnde Transparenz.

Die türkische Zeitung Sözcü ließen am Freitag eine Bombe platzen, die nicht nur in Österreich, sondern auch in Ankara für Erschütterungen sorgt. Und die Anschuldigungen kommen nicht etwa von „Islam-Hassern”, sondern von ganz oben: Die türkische Religionsbehörde Diyanet hat fünf Jahre lang in Wien eine Untersuchung über den mutmaßlichen Missbrauch von Spendengeldern durchgeführt und dabei vieles zu Tage gefördert, was Allah verboten hat: Spenden, die bei vielfältigen Gelegenheiten eingesammelt wurden, sollen zweckentfremdet worden sein.

Im Zentrum der Affäre: Die Österreichisch‑Türkische Islamische Union (ATIB), also der größte Moscheeverband Österreichs und neben der Islamischen Förderation (AIF) eine mit 63 Moscheevereinen dominierende Organisation der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ).

Weiterlesen auf exxpress.at

