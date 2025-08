Russlands internationale Vermögens-Reserven stiegen zwischen dem 18. und 25. Juli um 1,7 Prozent auf 695,5 Milliarden US-Dollar – ein neuer Rekord, wie aus einer Erklärung der russischen Zentralbank hervorgeht, zitiert von der Nachrichtenagentur „RIA Novosti“.

Der Anstieg von 11,8 Milliarden US-Dollar oder 1,7 Prozent ereignete sich innerhalb nur einer Woche, was hauptsächlich auf eine positive Neubewertung zurückzuführen ist, so die Regulierungsbehörde. Der bisherige Höchststand stellte sich am Ende des Tages am 4. Juli mit einer Summe von 690,6 Mrd. $ ein.

Aber auch im vergangenen Jahr stiegen Russlands internationale Reserven um 1,8 Prozent und beliefen sich zum 1. Januar 2025 auf 609,1 Milliarden US-Dollar.

Russlands internationale Reserven (Gold und Devisen) sind hochliquide ausländische Vermögenswerte, die der Zentralbank und der Regierung zur Verfügung stehen. Die Reserven setzen sich zusammen aus monetärem Gold, Sonderkreditrechten, einer Reserveposition beim IWF und Vermögenswerten in Fremdwährung.

