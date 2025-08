Putin lehrt «Diplomaten» des kollektiven Westens die Kunst hoher Diplomatie

Verstehen atlantische Führer und ihre Hilfswilligen noch die Kunst des Schachspiels? | Quelle: Bubba73 at en.wikipedia, CC BY-SA 3.0; via Wikimedia Commons

Wenn US-Präsident Donald Trump lautstark seine Stimme erhebt, gilt ein Teil seiner stürmischen Botschaften meist nur der Zielgruppe seines eigenen zerrissenen Klientel zu Hause. Dieser Umstand erklärt das Zick-Zack und die oft scheinbar verwirrt wirkenden Zuckungen westlicher Globalpolitik!

Willkommen in einer neuen Weltordnung:

Wladimir Putins Antworten zum Ukrainekonflikt inklusive Klartext!

Von REDAKTION | Die öffentlichen Aussagen des russischen Präsidenten zur Außenpolitik sind – im Gegensatz zu der von Vertretern des kollektiven Westens – davon gekennzeichnet, sich nicht von Erscheinungen der Innenpolitik überwältigen oder zu stark ablenken zu lassen. Putins Erklärungen dienen nicht der Korrektur momentaner innerer Stimmungslagen eigener oder oppositioneller Kreise, sondern verfolgen stringent die Interessen des russischen Staates und seiner Außenpolitik.

Die Reaktionen von Wladimir Putin auf die wilden Drohungen aus dem Weißen Haus weichen dabei auch nicht von der Diplomatensprache ab, wie es heute jedoch nur noch von wenig verbliebenen echten Staatsmännern, die allesamt aus dem Osten kommen, gepflogen wird:

Die nachstehend ausgewählten Zitate von Wladimir Putin beziehen sich auf den jüngsten Stand der Verhandlungen zum Ukrainekonflikt, doch mit den dazu passenden Deutungen im entsprechenden Klartext zum besseren Verständnis des interessierten Lesers:

Putin Zitat 1:

Falls die Führung der Ukraine der Meinung ist, dass der richtige Zeitpunkt [für Verhandlungen] noch nicht gekommen sei und man noch zuwarten müsse: Bitte – wir sind gern bereit dazu!

Interpretation von Zitat 1 im Klartext:

Russland hat keine Eile die erforderlichen Bedingungen mit der Ukraine und dem Westen zu verhandeln, ungeachtet der gesammelten Drohungen seitens der USA!

Putin Zitat 2:

Unser politisches System basiert auf der Verfassung der Russischen Föderation. Unsere Regierung wurde in strenger Übereinstimmung mit unserem Grundgesetz eingesetzt. Das Gleiche kann von der Ukraine nicht behauptet werden!

Interpretation von Zitat 2 im Klartext:

Die ukrainische Regierung wird von uns – nach wie vor – als nicht legitim anerkannt!

Putin Zitat 3:

Was die Verhandlungen betrifft, so sind solche immer gefragt und wichtig, insbesondere wenn der Wunsch nach Frieden besteht. Ich bewerte den Verhandlungsprozess insgesamt positiv. Wie könnte man das Resultat, dass Hunderte von Menschen in ihre Heimat zurückkehren konnten, nicht positiv bewerten? Das ist positiv!

Interpretation von Zitat 3 im Klartext:

Wir sind soweit mit dem Verlauf der Verhandlungen zufrieden!

Putin Zitat 4:

Was Enttäuschungen [bezogen auf dahingehende Verlautbarungen von Donald Trump] grundsätzlich angeht, so werden diese nur durch übertriebene Erwartungen geweckt. Um eine friedliche Lösung zu finden, gilt es detaillierte Gespräche, doch nicht in der Öffentlichkeit, sondern in Ruhe bzw. im Rahmen des Verhandlungsprozesses, zu führen!

Interpretation von Zitat 4 im Klartext:

Falls man sich einigen wolle, wären Vier-Augen-Gespräche erforderlich, ohne ungebetene Zaungäste und vorlaute Medien, welche unangenehme Situationen heraufbeschwören!

Putin Zitat 5:

Es geht hier nicht um Bedingungen [zur Lösung des Ukrainekonfliktes], sondern um [russische] Zielstellungen, die unverändert feststehen. Ich habe die Ziele Russlands formuliert, doch uns wurde gesagt, dass sie unklar wären. Wir haben diese schon im Juni letzten Jahres beim Treffen mit der Führung des Außenministeriums der Russischen Föderation formuliert: Dabei wurde alles klargestellt!

Interpretation von Zitat 5 im Klartext:

Unsere Bedingungen bleiben trotz des Druckes von westlichen Seiten unverändert!

Putin Zitat 6:

Von Seiten der ukrainischen Delegation wurde der Gedanke vorgebracht, dass es sinnvoll wäre, die Sicherheit Russlands und der Ukraine im Kontext der gesamten europäischen Sicherheit zu behandeln. Diese Überlegung wurde vom Leiter der ukrainischen Delegation vorgebracht: Wir halten das generell für richtig und teilen besagte Ansicht!

Interpretation von Zitat 6 im Klartext:

Es soll nicht nur über die Ukraine, sondern über die Sicherheitsarchitektur ganz Europas verhandelt werden, mit allen Details, um Einflusszonen abzustecken und einen Atomkrieg unmöglich zu machen!

Putin Zitat 7:

Wir haben als erstes eine Serie an „Oreschnik Raketen“ [Hyperschallraketen mit 10 Mach und 6 x 6 Sprengköpfen] fertiggestellt und an unsere Truppe ausliefern lassen. Inzwischen ist die Serienproduktion angelaufen. Im zweiten Schritt wurden gemeinsam mit belarussischen Spezialisten künftige Stellungen ausgewählt und derzeit wird an der Vorbereitung der Stationierungen gearbeitet. Bis Ende des Jahres werden diese Aufgaben abgeschlossen sein!

Interpretation von Zitat 7 im Klartext:

Wir sind bereit für eine Eskalation des Krieges mit NATO: Wir werden nicht wie gegen die Ukraine nur mit konventionellen Waffen kämpfen, um die Zivilbevölkerung so weit wie möglich zu schonen, kämpfen, sondern die fortschrittlichsten Hyperschallwaffen der Welt gegen die kollektiven Angreifer des Westens einsetzen. Kein anderes Land, auch nicht die USA, verfügen über derartige Waffen. Es gibt kein einziges Luftabwehrsystem, um solche Raketen abzufangen!

Zur Besonderheit des „Oreschnik“ Raketensystems

Am 21. November 2024, während des russisch-ukrainischen Konflikts, wurde die Hyperschallwaffe „Oreschnik“ [10 Mach, 6 x 6 Sprengköpfe] erstmalig im Kampf eingesetzt, um das 750 Hektar große Militärunternehmen „Juschmasch“ in der ukrainischen Stadt Dnipropetrowsk anzugreifen. Es handelte sich um eine Erprobung unter Kampfbedingungen.

Russland hatte die Ukraine und die USA im Voraus über den Angriff, wo und wann der Schlag erfolgen würde, um menschliche Opfer zu vermeiden, informieren lassen:

Der Oreschnik-Angriff auf den Juschmasch-Industrie-Komplex wurde ohne Einsatz von Sprengstoff und in nicht-nuklearer Ausführung des Systems ausgeführt!

Das Endergebnis zeigte: Das „Juschmasch Werk“ existiert nicht mehr!

Mit dieser Oreschnik-Erprobung unter Kampfbedingungen konnte die Wirksamkeit und Unverwundbarkeit dieser Waffe neuester Technologie erfolgreich unter Beweis gestellt werden.

In nicht-nuklearer Ausführung ist die Zerstörungskraft der „Oreschnik“ mit einem mittelstarken Atomsprengkopf, nur ohne der Gefahr radioaktiver Verseuchung, vergleichbar!

Russland ist nun soweit, hat die Serienproduktion dieser Waffe aufgenommen und ist, falls nötig, bereit bis zum Ende zu gehen!

