Die grüne Ideologie scheitert auch am Markt bei Ernährung

Nicht nur in Deutschland und Österreich: Auch international zeigt sich ein Trend – Die US-Veggie-Kette Next Level Burger meldete in mehreren Bundesstaaten Insolvenz an. Sogar in Kalifornien, dem Zentrum der veganen Bewegung, mussten Filialen schließen – weil die Kunden ausblieben.

Zur Insolvenz der österreichischen Burger-Kette Swing Kitchen erklärt der AfD-Europaabgeordnete Petr Bystron:

„Die Verbraucher haben entschieden: ‚Niemand will eure veganen Moralburger!‘. Die Menschen wollen echte Lebensmittel – keine hochverarbeiteten Sojaersatzprodukte mit ideologischem Beigeschmack. Die grüne Ideologie ist am Markt gescheitert.

Dieses weltweite Scheitern ist ein deutliches Zeichen“, so Bystron weiter. „Statt immer neue Zwangsmaßnahmen, Bevormundung und Subventionen zu erfinden, sollte die Politik wieder auf die Grundprinzipien der Marktwirtschaft und Eigenverantwortung setzen.

Die AfD fordert daher einen Stopp der ideologischen Umerziehung in Ernährung und Konsumverhalten. Das Scheitern von Swing Kitchen sei nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch ein Zeichen.“

Hintergrund:

Das Unternehmen Swing Kitchen, das sich dem völligen Fleischverzicht verschrieben hatte, meldete am 1. August Insolvenz an. Die Muttergesellschaft, die Schillinger Vegan Holding, ist mit über 4,3 Millionen Euro verschuldet. In Deutschland wurden die Filialen bereits vor Monaten still und leise geschlossen.

Petr Bystron ist Mitglied des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) im EU-Parlament.

***

