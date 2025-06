Wie der kollektive Westen im Kriegsrausch seine Selbstenthauptung vorantreibt

Blitz und Donner drohen der kollektiven atlantischen Allianz | Bild: shutterstock

UNSER-MITTELEUROPA hat den nachstehenden Artikel im November 2023 schon einmal veröffentlicht. Die Analyse ist inzwischen brandaktuell und hat sich bewahrheitet: Deshalb drucken wir unsere Veröffentlichung an dieser Stelle nochmals ab.

Der atlantische Hegemon und seine 51 Vasallen in der Falle

Von REDAKTION | Die atlantischen Kriegstreiber hatten sich ihren großen Ostfeldzug mit der Zerschlagung der Russischen Föderation und anschließendem Überfall auf China komplett anders vorgestellt: Die letzten drei US-Administrationen waren davon ausgegangen, Russland nach der Blaupause vom «Zerfall der UdSSR» aus den 90-er Jahren im Vorbeimarsch gegen China bzw. im Schnelldurchgang einstecken zu können, um ihre gebeutelten Staatsfinanzen mit geraubten Ressourcen wieder zu sanieren und im Anschluss gegen China marschieren zu lassen. Das war der ursprüngliche Master-Plan!

Der dazu benötigte Blitz-Krieg mit den Bandera-Nazis aus der Ukraine bzw. Mottenkiste des III. Reiches gegen den Donbass im Jahr 2022, war darauf angelegt, den erforderlichen Coup d’État in Moskau zu kaschieren und dank Lügenpresse mit Geschichten zum vermeintlichen Blitzsieg aus dem Textbuch des Reichspropagandaministers zu drapieren. Da sollte auch ein Hakenkreuz an dieser oder jener Stelle nicht stören – ganz im Gegenteil.

Man sagt, Geschichte wiederhole sich nicht, doch in diesem Fall gleichen sich die Bilder: Die atlantischen Krieger setzten auf einen Blitzsieg gegen Russland und ließen sich dazu verleiten, noch vor Abschluss jener Operation gegen Peking ihren Wirtschaftskrieg zu eröffnen, doch das bedeutete, den Zweifrontenkrieg zu riskieren.

Die militärische Niederlage des kollektiven Westens in der Ukraine nötigte die USA inzwischen gegenüber China eine diplomatische Not- & Kehrtwende durchzuführen, verbunden mit der Hoffnung, dass solche Akrobatik alle bisherigen feindlichen Maßnahmen gegen den erklärten und wahren «System-Feind des Wertewestens» – nämlich China – so einfach wieder vergessen machen könnte:

„Bitte, warten: Wir haben uns nur im Zeitplan geirrt!“ Mit so einer skurrilen Zickzack-Politik versuchen die atlantischen Weltkrieger im 21. Jahrhundert auf dem Feld der Globalpolitik ihr Gesellenstück abzugeben.

Vor dem Hintergrund ihrer verzweifelten Lage haben die atlantischen Kriegsfalken nun die Flucht nach vorne angetreten, indem sie sich fragten: „Warum nicht über das Pulverfass Mittlerer Osten versuchen, den benötigten Weltenbrand zu entfachen und die vormaligen monopolaren Verhältnisse endlich wieder herzustellen?“

Im gegenwärtigen Krieg zwischen Israel und Palästina haben sich insgesamt drei Gruppen firmiert, die zwar das gleiche Mittel «Krieg» einsetzen, doch gänzlich unterschiedliche Ziele verfolgen:

💥 Gruppe A: Dieser Klan ist transnational aufgestellt und verfolgt keine nationalen Ziele. Gruppe A verfügt über das gesamte Repertoire globaler Steuerungs- und Kontrolltechniken – das heißt, weit über den militärischen Bereich hinaus. Sie sieht in dem Krieg im Nahen Osten die Möglichkeit, die atlantischen Landeseliten von ihren Angriffsplänen mit Nuklearwaffen gegen Russland abgelenkt zu bekommen, zumal sie das Risiko eines begrenzten Nuklearkrieges, der mit hoher Wahrscheinlichkeit außer Kontrolle geraten dürfte, nicht bereit sind einzugehen. Sie stehen seit rund zwei Jahrzehnten mit den US-Landeseliten in Konkurrenz und im Konflikt. Das Endergebnis jener Auseinandersetzung wird der Zerfall der Vereinigten Staaten sein: Den Anfang könnte Texas machen, dem sich andere US-Bundesstaaten anschlössen.

💥Gruppe B: Die supranationale Gruppe der atlantischen Kriegsfalken mit ihren Vasallen sieht die Möglichkeit über einen Krieg «Israel gegen Iran» zu ihrem lang ersehnten Weltkrieg zu kommen. Dahinter steht die Absicht – nach Verlassen der Gruppe A – die Talfahrt der «only Superpower» USA dank neuem Weltkrieg noch einmal aufzuhalten und als «Weltpolizist made in 1945 [dank A]» wieder weitermachen zu können. Gruppe B versucht ihre Ziele mit vorwiegend militärischer Gewalt durchzusetzen. Für andere Methoden fehlen ihren Vertretern die konzeptuellen Fähigkeiten und intellektuellen Kompetenzen. Sie verlassen sich daher auf militärische Mittel, doch werden sich aufgrund ihrer Defizite nicht halten können.

💥Gruppe C: Es ist eine nationale Gruppe, die ganz unten lokal operiert und aus radikal-politischen-Elementen Israels besteht, denen die Hamas den Aufhänger liefert ein ethnisch gesäubertes Groß-Israel zu realisieren und die Zweistaatenlösung der Vereinten Nationen für immer negieren zu können. Es handelt sich dabei um eine Minderheitenposition innerhalb Israels, die jedoch ein hohes Risiko birgt und ihre Vertreter verleitete, ihre Kräfte im globalen Kontext maßlos zu überschätzen.

Das ist der Grund, warum die Schöpfung altantischer Dienste, namens „Hamas“, vormals in Katar ihr Hauptquartier aufschlagen ließ, neben ähnlich gelagerten Schwesterorganisationen, geschützt vom US-CENTCOM, das ebenfalls in Katar sitzt.

Anmerkung: CENTCOM ist das Zentralkommando der USA und eines der elf „Unified Combantant Commandos“ der US-Streitkräfte, zuständig für Nahen Osten, Ost-Afrika und Zentral-Asien.

Warum ein Ölembargo durch Schließung der Straße von

Hormus den Westen ohne einen Schuss schachmatt setzen kann!

Mit ihrem Dreifrontenkrieg gegen Russland, China und den Nahen Osten sitzt der kollektive Westen unter der Schirmherrschaft der USA jetzt endgültig in der Falle:

Die Angriffe Israels gegen die palästinensische Zivilbevölkerung im Sinne einer Vertreibungspolitik und ethnischen Säuberung der über zwei Millionen Palästinenser des Gazastreifens, veranlassten jüngst Ali Chamenei, der seit 1989 das politische und religiöse Oberhaupt Irans ist, im Zuge einer Versammlung mit den OPEC Staaten das bewährte Instrument eines Ölembargos in seiner Rede aufzugreifen.

Schon im Jahr 1973 hat sich das damals verhängte Ölembargo gegen Staaten, die Israel unterstützten, als extrem wirksam erwiesen: Der Ölpreis hatte sich bis zum Ende des Embargos 1974 vervierfacht. Dazu kam jedoch, dass damals die UdSSR ihre Liefermengen erhöhte und westlichen Staaten stark unter die Arme griff und auf diese Weise dem Westen half, den damaligen «Öl-Schock» entsprechend abzufedern.

Die Lage im Vergleich zu der vor 50 Jahren stellt sich heute diametral anders dar:

Die Russische Föderation könnte sich heute nach Belieben einem Embargo der OPEC Staaten anschließen, nachdem die westliche Wertegemeinschaft sich entschieden hatte, gegen Russland wieder den Krieg zu eröffnen. Auf diese Weise würden über 50% der weltweiten Öl-Fördermengen dem Westen entzogen.

Iran könnte die Straße von Hormus für den Schiffsverkehr schließen. Das würde den bereits angeschlagenen Wirtschaften des «kollektiven Westens» – das sind die USA und ihre 51 Vasallenstaaten – den letzten Nackenschlag verpassen und die Wirtschaften der westlichen Wertegemeinschaft endgültig zusammenbrechen lassen.

Das Resultat eines russischen Embargos in Kombination mit einer Sperre der Straße von Hormos wäre eine Explosion des Ölpreises auf USD 500 bis 1.000 per Barrel [159 Liter]. Dies würde einen Finanzcrash des US-Dollars-Systems nach sich ziehen, weil der total überzogene Derivate Markt, wie Warren Buffet schon warnte, implodieren würde und das restliche Finanz-System mit sich mitreißen würde. Das BIP der Welt, welches heute rund 96 Billionen beträgt, wird inzwischen vom Wert des Derivate Marktes – dies ist das Spielgeld des heutigen Casino-Kapitalismus – um mehr als das zwanzigfache – das sind geschätzt rund 2.000 Billionen plus – übertroffen.

Nach Zusammenbruch des westlichen Wirtschafts- & Finanzsystems wäre das Resultat eine Arbeitslosigkeit von 50% in den USA und EU-Europa.

Der „kollektive Westen“ wäre gegen eine Sperre der Straße von Hormus machtlos, da der Iran dank verschiedener Raketensysteme aus Russland und China in der Lage wäre, jedes westliche Kriegsschiff um Umkreis von 2.000 km plus auf den Grund des Meeres zu schicken. Im Falle einer kriegerischen Entwicklung müssten die westlichen Kriegsschiffe fluchtartig die Region verlassen, um ihrer Zerstörung zu entgehen. Das Manöver wäre ein Wettlauf gegen die Zeit: Das wissen höher gestellte US-Militärs.

Iran wurde beispielsweise mit SS-N-22 Sunburn Lenkraketen russischer Bauart ausgestattet, die auch landgestützt mobil einsetzbar sind. Die SS-N-22 wurde dafür konzipiert, Kriegsschiffe mit einem einzigen Treffer auszuschalten. Weltweit existierte kein Flugabwehrsystem, mit welchem die SS-N-22 bekämpft werden könnte. Auch mit dem neuentwickelten Aegis-Kampfsystem der U.S. Navy scheint eine effektive Bekämpfung nicht realistisch. Durch den extremen Tiefflug und sehr hohe Fluggeschwindigkeit der Sunburn Lenkwaffe bliebe angegriffenen Schiffen nur rund 15–20 Sekunden Zeit, um Abwehrmaßnahmen zu ergreifen, falls die Flugkörper vorher nicht durch ein externes Aufklärungssystem entdeckt worden wären. Auch erschweren der passiv und aktiv arbeitende Suchkopf samt willkürlich erfolgten Kursänderungen im Zielanflug eine Lokalisierung und Bekämpfung der Lenkwaffe.

Zusätzlich hat der Iran auch die russische SS-NX-26 Jachont Anti-Schiff-Lenkwaffe mit 2.9 Mach an seiner nördlichen Küste stationiert.

Die Vereinigten Staaten verfügen nicht über die militärische Kapazität die Straße von Hormus offenhalten zu können, sodass auch jede US-Flugzeugträger Gruppe sich sofort und fluchtmässig zurückzuziehen hätte, bevor sie, im Falle einer militärischen Eskalation, in die Reichweite der modernsten russischen oder chinesischen Anti-Schiff-Lenkwaffen geraten und versenkt würde.

Es ist exakt diese besondere Fähigkeit des von Russland und China gestützten Irans, welche die USA zu ihrer feindlichen Haltung gegenüber dem Iran veranlassten. Die Kritik und der Wirtschaftskrieg der USA gegen den Iran wegen vermeintlicher Nuklearkapazitäten ist nur ein Vorwand, um nicht die echte und wahre Achillesverse des kollektiven Westens einer breiten Öffentlichkeit gegenüber bloßlegen zu müssen.

***

Beiträge von UM zum fatalen Kriegsrausch des kollektiven Westens:

UNSER-MITTELEUROPA-Beiträge unter „Zeitgeschichte und Globalpolitik" mögen deutschsprachigen Lesern wie auch Historikern als ergänzende Zeitdokumente dienen

