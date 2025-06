Marija Sacharowa zum Karlspreis, Baerbock und Pulverfass „USA-Iran“

04.06.2025: Die Sprecherin des russischen Außenministeriums gibt ein Briefing | Quelle: Artwork UM

Atlantische Globalpolitik wird von zwei Extremen geplagt: Ein unfassbarer Polit-Zirkus innerhalb der Innenpolitik der westlichen Staaten, dem das unverantwortliche Spiel mit dem Feuer auf dem Feld ihrer imperial angelegten Außen- & Kriegspolitik gegenübersteht. Ein tödliches Gemisch!

Auszug aus dem Briefing der offiziellen Sprecherin des

russischen Außenministeriums am 4. Juni 2025 in Moskau

[…]

Frage: Wie kommentieren Sie die Verleihung des Karlspreises an die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen am 29. Mai dieses Jahres in Aachen?

Marija Sacharowa: Wie kann man das kommentieren? Ich möchte nur erwähnen, dass in den letzten Jahren W. O. Selenskyj, S. H. Zichanouskaja und E. Macron zu den Nominierten und Preisträgern schon zählten.

Falls ein Lehrer oder Mediziner Sie bitten würde, eine logische Kette aus mehreren Wörtern zu bilden, um diese entsprechend fortzusetzen, kann man demnach einfach weitermachen: W. A. Selenskyj, S. H. Zichanouskaja, E. Macron und … offensichtlich sehr gut dazu passend, nun Ursula von der Leyen. Solche Helden!

Früher wurde der Preis beispielsweise an F. Mitterrand und H. Kohl verliehen. Es war klar, wofür – ihre Verdienste waren klar. Ich könnte Ihnen diese aufzählen. Welche Verdienste könnten man W. O. Selenskyj zuordnen?

Die Vernichtung seines Volkes?

Die Vernichtung seines Staates?

Die Vernichtung seiner eigenen Geschichte?

S. H. Zichanouskaja – [belarussische parteilose Bürgerrechtlerin und Kandidatin der Präsidenschaftswahl 2020] Was hat sie geleistet? Wofür? Dafür, dass sie durch Länder reist, Geld, Hilfe und Unterstützung erhält, um als Sprachrohr für das, was man ihr aufträgt, im Ausland zu verbreiten: Wie Sanktionen gegen das Volk, dem sie selbst angehört, zu fordern. Über E. Macron möchte ich mich jetzt nicht auslassen – das würde zu weit führen…

Es ist jene Ursula von der Leyen, die während der Pandemie für Milliarden amerikanische Impfstoffe beschaffen ließ, indem sie den Deal einfach per SMS fest machte, dann aber keine Rechenschaft darüber ablegen konnte und die Impfstoffe vernichtet wurden, um die Spuren dieser Schweinerei zu verwischen?

Ich meine das niedere Niveau der Welt-Führer– sprich „weltweit“ in diesem Kontext – von EU- und NATO bzw. ihr tiefes berufliches Niveau. Über Moral und Ethik möchte ich gar nicht sprechen – alles ist klar! Vor allem angesichts der Gerichtsverfahren, die gegen Ursula von der Leyen geführt wurden und noch anhängig sind, sowie das Gerichtsurteil, das den von ihr abgeschlossenen Deal als Straftat einstuft.

Für die Zukunft muss man sich fragen: Wer wird der Nächste sein? Man wird sich schon etwas ähnlich Skandalöses einfallen lassen. Lassen Sie uns gemeinsam raten – wer könnte es werden?

Frage: Könnten Sie die Wahl der ehemaligen deutschen Außenministerin A. Baerbock zur Präsidentin der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung kommentieren? Der stellvertretende Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, D. A. Poljanski, merkte an, dass A. Baerbock „unangemessen wenige Stimmen für eine Position, welche die gesamte Generalversammlung leiten soll“ erhalten habe!

Marija Sacharowa: A. Baerbock ist eine kontroverse Figur. Sie hat eine skandalträchtige Karriere in ihrem Land hinter sich und beginnt ihre Arbeit bei der UNO mit einer skandalträchtigen Geschichte. Was hat den Skandal ausgelöst? Die Umstände können unterschiedlicher nicht sein: manchmal eine unglückliche Karriere, manchmal äußere Faktoren.

In ihrem Fall ist es das völlige Fehlen jeglicher Berufserfahrung und jeglichen Verständnisses für den Bereich, in dem sie nicht nur tätig ist, sondern den sie im Grunde noch leitet!

Erinnern Sie sich, wie ihre Amtszeit als deutsche Außenministerin endete?

Die Deutschen selbst sagten, dass dies eine nationale Schande sei!

Die Ergebnisse fielen wohl entsprechend aus: Ich gewann den Eindruck, dass ganz Deutschland darüber nachdachte, wohin man sie schicken könnte, nur damit sie nicht in der Innenpolitik bliebe. Das sagen sie selbst, das schreiben sie selbst und entspricht ihren eigenen Einschätzungen. Leider wird dieses hohe Amt, auch wenn es weitgehend zeremonieller Natur ist, sie nicht erlösen.

Ich denke, es wird viel Selbstdarstellung geben samt skandalösen Äußerungen aufgrund ihrer Unwissenheit. Wir alle erinnern uns noch gut an ihre Aussagen zur „360-Grad-Wende“ und an die „hunderttausende Kilometer“, die ihrer Meinung zwischen Ländern lägen und vieles mehr.

Leider geschah all dies im Jubiläumsjahr der UNO, im Jubiläumsjahr des Sieges über den Nationalsozialismus. Wir erinnern uns noch sehr gut daran, wie A. Baerbock ihren Großvater lobte, der offensichtlich ein Teil des Dritten Reiches war.

Leider bekleiden solche Unprofessionelle wie A. Baerbock eine solche Position im Jubiläumsjahr der Gründung der UNO:

All dies schadet leider dem Image der Vereinten Nationen, vor allem aber ihrer Funktionsfähigkeit!

Ich möchte noch einmal betonen, dass das Amt des Präsidenten der UN-Generalversammlung weitgehend zeremonieller Natur ist und hauptsächlich Koordinierungs- und Repräsentationsaufgaben umfasst. Die Befugnisse sind in der Charta der Vereinten Nationen festgelegt und zumindest durch die gängige Praxis einigen Einschränkungen unterworfen.

Immerhin haben vor ihrem Amtsantritt 80 Jahre lang Menschen in dieser Position gedient. Die Beschlüsse der Generalversammlung der Vereinten Nationen sind die Beschlüsse der Länder, die dafür stimmten. Was die Dauer des Mandats angeht, so ist dieses auf ein Jahr beschränkt.

Frage: Sieht Russland angesichts der jüngsten Ereignisse im Nahen Osten neue Möglichkeiten für eine Vermittlung zwischen dem Iran und den USA, um ein gleichberechtigtes Kräftegleichgewicht – unter Berücksichtigung der Vermittlerrolle der USA bei den Bemühungen um eine Beilegung der Ukraine-Krise – wiederherzustellen? Welche Initiativen sind russische Diplomaten bereit vorzuschlagen?

Marija Sacharowa: Natürlich sind wir besorgt über die Möglichkeit einer Eskalation der Spannungen um den Iran und dem möglichen Abgleiten der Situation in eine umfassende Konfrontation. Davon hören und lesen wir immer wieder, vor allem aufgrund von Erklärungen westlicher Politiker:

All dies birgt schwerwiegende Folgen nicht nur für den Nahen Osten, sondern für die ganze Welt!

Dies gilt umso mehr angesichts der extremen Abhängigkeit der Weltwirtschaft von stabilen und kontinuierlichen Energielieferungen aus der strategisch wichtigen Region des Persischen Golfs.

Manchmal werden sogar unverantwortliche Äußerungen über mögliche Angriffe auf iranische Atomanlagen abgegeben. Dies könnte zu katastrophalen ökologischen Folgen führen – ich möchte dieses Thema nicht weiter ausführen, aber es hängt mit Ihrer Frage unmittelbar zusammen – unter denen auch die Nachbarländer, die wiederholt ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck brachten, leiden würden:

Angesichts der gegenseitigen Abhängigkeiten und des heutigen Handelsvolumens würde die ganze Welt Schaden nehmen!

Es sollte für alle klar sein, dass der Weg zur Lösung des iranischen Nuklear-Programms nur über Diplomatie führen sollte!

Wir setzen gewisse Hoffnungen in den derzeitigen indirekten Dialog zwischen Washington und Teheran, der, wenn schon nicht das gegenseitige Vertrauen stärken, so doch zumindest ein für alle gefährliches Szenario mit Gewaltanwendung ausschließen könnte.

Ich möchte auch daran erinnern, dass Moskau bereit ist, die Parteien bei der Suche nach akzeptablen Lösungen in jeder Weise zu unterstützen.

Wir wissen die positiven Bewertungen der iranischen Regierung für den Beitrag, den unser Land in Bezug auf die iranisch-amerikanischen Verhandlungen leisten könnte, zu schätzen. Selbstverständlich erinnern sich unsere iranischen Freunde an die wertvollen Erfahrung, die im Zuge der Unterzeichnung des „Atomabkommens von 2015“ gesammelt werden konnten.

[…]

***

