Unsichere Lage in Straße von Hormus: Zwei Tanker drehen um

Zwei Tanker, die aus dem Iran ausliefen, kehrten am Sonntag in der Nähe der Straße von Hormus um. Und zwar änderten zwei riesige Tanker mit einem Fassungsvolumen von etwa zwei Millionen Barrel Rohöl – die„Coswisdom Lake“ und „South Loyalty“ – ihren Kurs und drehten am Eingang zum Persischen Golf um.

Dies geschah, nachdem die USA in Abstimmung mit Israel gezielte Luftangriffe auf iranische Atomanlagen durchgeführt hatten – wie „Bloomberg“ unter Berufung auf Schiffsverkehrsdaten bekannt gab. Die beiden leeren Frachtschiffe begannen nach Süden einzudrehen und die Straße von Hormus zu verlassen. Wahrscheinlich dürfte diese Entscheidung eine Reaktion auf die militärische Eskalation in der Region und die Gefahr eines möglichen iranischen Vergeltungsschlags zurückzuführen sein, so etwa eine Blockade des Seeweges, welche auch die internationale Schifffahrt lahmlegen würde.

Griechisches Schifffahrtsministerium warnt

Als Reaktion auf die Situation hatte nämlich das griechische Schifffahrtsministerium am Sonntag eine Warnung herausgegeben: Seinen Schiffen wird geraten, die Straße von Hormus zu meiden und in sicheren Häfen zu warten, bis sich die Sicherheitsbedingungen verbessern.

Ölpreis unter Druck

Die geopolitischen Entwicklungen der Irankrise haben sich bereits jetzt auf den Weltmarktpreis von Energieträgern aus:

Brent-Öl war am Montagmorgen um 1,92 USD oder 2,49 Prozent auf 78,93 USD gestiegen, während „US WTI“ bei 75,73 USD einen Preisanstieg von 2,56 Prozent notierte. Beide Öl-Typen erreichten Fünfmonatshochs.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Jemen offiziell den Krieg erklärt gegen Israel und den USA verhängt hat und nun offen den Iran unterstützt. Laut Erklärung des jemenitischen Militärs habe das „zionistische Regime“ einen Krieg gegen die gesamte arabische Welt begonnen, an dem sich die USA aktiv beteiligen. Und zwar mit dem Ziel Israels, die gesamte Region zu destabilisieren und den Krieg zu eskalieren.

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

nbsp;