Achse Budapest – Washington: Vorbereitungen in Washington zu Trump–Orban-Gipfel

Die Brüsseler EU-Spitzen dürften wohl konsterniert sein: Ob der neuen politischen Achse zwischen Europa und den USA, im Speziellen der zwischen Orban-Budapest und Trump-USA. Indem nämlich die beiden das links-globalisische Brüssel einfach nach dem Motto ignorieren: „Die Hunde bellen, Die Karawane zieht weiter.“

Der parlamentarischer Staatssekretär im ungarischen „Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel“, Levente Magyar, führte in Washington Gespräche mit dem stellvertretenden US-Außenminister Christopher Landau über die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sowie zukünftige Pläne, einschließlich eines Treffens zwischen Trump und Orbán. Die Konzentration liegt dabei auf der wirtschaftlichen Zusammenarbeit bilateralen Unternehmen, anstatt auf ideologischer und politischer Zusammenarbeit.

Allerdings solle auch auf den bekannt guten politischen Beziehungen aufgebaut werden – wie Levente Magyar, nach einem Treffen mit US-Außenminister Christopher Landau gegenüber der ungarischen Nachrichtenagentur „MIT“ in Washington feststellte.

US-Regierung betrachtet Ungarn als wichtigen europäischen Partner

Der Schwerpunkt des Treffens am Donnerstag lag darauf, wie gute politische Beziehungen in wirtschaftliche Vorteile umgewandelt werden können:

„Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns in den kommenden Jahren auf die Wirtschaft und Geschäftsbeziehungen konzentrieren werden, anstatt auf ideologisch und politisch basierte Zusammenarbeit.„

Die neue Zusammenarbeit solle auch schon kurzfristig greifbare Ergebnisse im Energiebereich bringen.

Geplanter Gipfel zwischen Orban und Trump

Das Treffen mit dem ungarisch-amerikanischen Vize-Außenministers umfasste auch die Vorbereitung des höchsten politischen Treffens zwischen den beiden Ländern.

„Wir setzen uns dafür ein, dass der US-Präsident und der ungarische Ministerpräsident in der Lage sein werden, persönlich die reichhaltige bilaterale Agenda zu überprüfen, die unsere Beziehungen in den kommenden Jahren in naher Zukunft bestimmen wird.“

– informierte Levente Magyar.

Der freundliche Empfang deute auch darauf hin, wie sich die ungarisch-amerikanischen Beziehungen mit dem Trump-Amtsantritt der Trump-Regierung verändert hätten.

Die offiziellen Gespräche von Levente Magyar mit Vertretern der US-Regierung werden am Freitag fortgesetzt, wo auch Gespräche mit Vertretern des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses führen stattfinden werden. (MTI, vadhajtasok)

