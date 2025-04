Gesundheitsversorgung: Mein Onkel Doktor hat jetzt eine GmbH…

Neulich im Wartezimmer meines Hausarztes erzählte mir Dr. Meier, dass er seine Praxis schließt. Zu viel Bürokratie, zu wenig Zeit für Patientengespräche. Arzt will er bleiben, aber nicht mehr als Selbständiger.

Von MEINRAD MÜLLER | Zusammen mit Kollegen und zwei Investoren hat er ein Medizinisches Versorgungszentrum gegründet, kurz MVZ, in der alten Sparkasse am Marktplatz. Verschiedene Fachärzte arbeiten dort Tür an Tür, moderne Technik ist vorhanden. Für Patienten bedeutet das kurze Wege, abgestimmte Diagnosen und schnellere Termine. Gerade auf dem Land, wo der nächste Bus manchmal lange auf sich warten lässt, ist das ein echter Vorteil.

Für Ärzte wie Dr. Meier bringt das MVZ klare Erleichterungen. Keine Kredite mehr, keine Bank im Nacken, feste Arbeitszeiten, sicheres Gehalt, Urlaub. Dr. Meier sagte: Sie wissen doch, Selbständige arbeiten selbst und ständig. Krank werden oder Urlaub machen bedeutet bisher, dass das Einkommen ausfällt, aber Miete und Leasingkosten weiterlaufen. Diese Sorgen nimmt ihm jetzt das MVZ ab.

Verlust der klassischen Einzelpraxis

Die Abrechnung übernimmt die Verwaltung. Jede Leistung wird sauber innerhalb des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs dokumentiert. Kein MVZ kann sich leisten, ins Minus zu rutschen. Ohne Aussicht auf Gewinn könnten keine Ärzte bezahlt, keine Geräte gekauft und keine Mieten beglichen werden. Junge Ärzte meiden die Risiken der Selbständigkeit.

Kritik kommt vom Virchowbund. Er warnt vor dem Verlust der klassischen Einzelpraxis. Tatsächlich verändert sich die alte ärztliche Selbstverwaltung. Investoren achten auf Wirtschaftlichkeit. Strukturen, die lange Zeit selbstverständlich waren, geraten ins Wanken. Die Realität ist aber klar. Junge Ärzte meiden die Risiken der Selbständigkeit. Patienten wollen erreichbare Ärzte, moderne Diagnostik und kurze Wege. MVZ bieten all das. Dennoch muss verhindert werden, dass MVZ sich nur in Städten ballen. Auch auf dem Land müssen Anreize geschaffen werden. Politik und Kassen sind gefordert, für Transparenz zu sorgen und medizinische Qualität in den Vordergrund zu stellen. Mein Onkel Doktor wirkt heute entspannter als je zuvor. Ich als Patient bin besser versorgt. Der Wandel hat längst begonnen. Und niemand wird ihn aufhalten. MEINRAD MÜLLER (71), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Der gebürtige Bayer greift vor allem Themen auf, die in der Mainstreampresse nicht erwähnt werden. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf UNSER MITTELEUROPA gibt es hier, seinen Ratgeber für Hobbyautoren hier.

