Wie reagierte China auf das US-Ultimatum gegen Russland & die neue freie Welt?

Wer wird die globale Mehrheit vom «atlantischen Faustrecht» befreien? | Artwork UM

Am 14. Juli 2025 stellten die USA Russland ein Ultimatum und gaben Putin „50 Tage Zeit“, um mit dem Regime in Kiew einen Waffenstillstand zu erzielen. Anderenfalls drohen die USA, alle Länder, die mit Russland dann noch weiter Handel trieben, mit 100% Sekundärsanktionen zu belegen.

Xi Jinping: „Wir streben nur danach, die Welt von

denen zu befreien, die sich als ihre Herren betrachten!“

Von REDAKTION | Nur einen Tag nach dem US-Ultimatum aus dem Weißen Haus wurde der russische Außenminister, Sergey Lawrow, der zu einem Treffen der SCO-Mitgliedstaaten [der Shanghai Organisation für Zusammenarbeit] nach Tianjin gekommen war, vom chinesischen Staatspräsidenten, Xi Jinping, persönlich empfangen.

Chinesische Diplomatie ist für seine hohe Kunst indirekter diplomatischer Signale berühmt. Doch, dieses Mal war es – neben besagter Blumensprache zu Ehren der Gäste aus Russland – noch zu handfesteren Botschaften des chinesischen Staatschefs, die allerdings nur dem kollektiven Westen zugedacht waren, gekommen. Dazu erklärte Xi Jinping ungewohnt unverblümt:

China und Russland schmieden keine Allianz, sondern schaffen eine neue globale Realität. Der Westen habe sich dieser anzupassen oder werde untergehen!

Xi Jinping verdeutlichte seinen Standpunkt weiter, indem er betonte, dass der kollektive Westen darauf abziele, andere Länder immerwährender Armut zu überlassen, um westliche Banken über Kreditgewährung an ärmere Länder nur noch reicher zu machen.

Dagegen sollte, der mit lilafarbigen Orchideen, ganz zu Ehren von Sergey Lawrow und seiner russischen Delegation, geschmückte Konferenzraum in altbewährter Blumensprache – gerichtet an Russland – für die exakt gegenteilige Botschaft sorgen:

Gemäss Floristik gelten lila Orchideen als Zeichen für Hochachtung und symbolisieren in der chinesischen Kunst höchste Wertschätzung und Adel!

Zudem gelten Lilien als Ausdruck von Bewunderung und grossem Respekt. Nach Abschluss seiner Gespräche in China gab Sergey Lawrow noch am 15.07.2025 eine Pressekonferenz, bei der ein Journalist die Frage zum US-Ultimatum einmal mehr aufwarf:

[…]

Frage: Wie kommentieren Sie den „neuen Plan“ zur Ukraine von US-Präsident Donald Trump? Ist Russland bereit, nach den gestrigen Äußerungen Washingtons (bezüglich des US-Ultimatums) den Dialog mit den Vereinigten Staaten zur Beilegung des Ukraine-Konflikts und Normalisierung der bilateralen Beziehungen fortzusetzen? Wie bewerten Sie aus Sicht der außenwirtschaftlichen Interessen Russlands die Drohung (der USA), 100% (Sekundärtarife) über russische Handelspartner verhängen zu lassen?

Sergey Lawrow: Wir verfolgen niemals unserer Interessen auf Kosten der Sicherheit unseres Landes. Die Sonderoperation [SMO in der Ukraine] zielt darauf ab, Bedrohungen unserer Grenzen durch die Nordatlantische Allianz [NATO] seit Tagen und Jahren sowie sogar seit Jahrzehnten zu beseitigen. Russland hat mehrfach davor gewarnt und der russische Präsident Wladimir Putin hat zu dieser Problematik unzählige Reden und Erklärungen gehalten. Leider wurden das alles nicht zur Kenntnis genommen. Präsident Wladimir Putin beschrieb kürzlich in einem Interview durch Pawel Zarubin, wie sich seine und unsere Wahrnehmung allgemein in Bezug auf die Beziehungen zum Westen entwickelt hatten:

Zunächst schien es notwendig, ideologische Differenzen auszuräumen, um die Beziehungen zu normalisieren.

Dann stellte sich heraus, dass es nicht um Ideologie ging, doch der Westen – unabhängig von der Ideologie, die im Russischen Reich, in der Sowjetunion oder im postsowjetischen Russland praktiziert wurde – ausschließlich von nur folgender Absicht getrieben wird: Von der Idee geopolitischer Eindämmung, Unterdrückung bis sogar direkter militärischer Zerstörung Russlands, wie es in der Geschichte schon oft vorgekommen war!

Wie der Pressesprecher des Präsidenten, Dmitri Peskow, ausführte, wollen wir erst ganz verstehen, was es mit dieser Aussage von „50 Tagen“ auf sich habe: Zuvor hieß es schon einmal „24 Stunden“, doch, dann auch wieder „100 Tage“. Wir möchten wirklich verstehen, was den Präsidenten der Vereinigten Staaten antreibt. Ich meine, dass er (Trump) unter enorm hohem Druck seitens der Europäischen Union und derzeitigen NATO-Führung steht, welche Selenskyjs Forderungen nach weiteren Lieferungen moderner, auch offensiver Waffen an sein Regime auf Kosten der Steuerzahler westlicher Länden, ohne Umschweife unterstützen.

Eines unserer Sprichwörter warnt davor, nicht in die Grube anderer zu fallen: Doch, die von der Europäischen Union verhängten und von Brüssel weiter geplanten Sanktionen versuchen, die Vereinigten Staaten in besagten „Sanktionsstrudel“ zu reißen. Präsident Trump ist noch nicht bereit, allen Forderungen nachzugeben. Er hat ausdrücklich erklärt, dass (nur) Europa den Preis zur Fortsetzung des Konflikts zahlen habe. Das hat der europäischen Wirtschaft bereits erheblichen Schaden zugefügt. Europäische Analysten, Ökonomen und Politikwissenschaftler mussten erkennen, dass die „Verursacher“ dieses Sanktionskrieges am meisten darunter zu leiden hätten, nachdem gegen uns (Russland) beispiellose Sanktionen verhängt worden waren.

Doch, wir bewältigen die Situation. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir diese Herausforderungen meistern. Diese Schlussfolgerung basiert auch auf Analysen und Einschätzungen unabhängiger Ökonomen und Politiker, darunter viele aus dem Westen.

Unsere Handelspartner haben gehört, was (von Trump) angedroht wurde. Doch, sie können künftige Handlungen zurzeit nur schwer abschätzen, denn Sie unterliegen internationalen Verpflichtungen. Da ich unsere Partner kenne, sehe ich nicht, wie sie ihre unabhängige Politik zur Einhaltung der sowohl auf bilateraler Ebene als auch in multilateralen Formaten getroffenen Vereinbarungen, aufgeben wollten!

[…]

Zitate Lawrow Ende

Übersetzung: UNSER MITTELEUROPA

Neben Sergey Lawrow war auch der iranische Aussenminister [Abbas] Araghtschi, nach China gereist und wurde ebenso vom chinesischen Staatschef empfangen:

Das iranische Außenministerium hatte zuvor erklärt, dass man in China die bilateralen Beziehungen, die Lage im Nahen Osten und das iranische Atomprogramm weiter erörtern werde.

Dazu kommt, dass die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens dem Iran die Wiedereinführung der europäischen Sanktionen, die 2015 im Rahmen des Atomabkommens aufgehoben worden waren, angedroht hatten.

Beim Treffen mit dem iranischen Außenminister wurde Xi Jinping mit einer weiteren Botschaft an die atlantische Hegemonialmächte einmal mehr überdeutlich und sagte:

Wir streben nicht danach, die Welt zu beherrschen, sondern nur die Welt von denen zu befreien, die sich als ihre Herren betrachten!

Die Worte von Xi Jinping sind vor dem Hintergrund zu sehen, dass Trump seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus mit allen, inklusive militärischen und völkerrechtswidrigen Mitteln, versucht, den harten Kern der BRICS-Staaten – Russland, China und Iran – zu spalten und wenn möglich letztlich zu zerschlagen.

Doch, die überdeutlichen Worte von Xi Jinping ergeben, dass das atlantische Empire seine Ziele bisher nicht nur verfehlte, sondern sich weiter davon wegzubewegen scheint. Die neue freie Welt weiß das zu schätzen!

***

UNSER-MITTELEUROPA zum US-Ultimatum an Russland: HIER

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<