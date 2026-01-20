Trumps „Privat“-Korrespondenz: Mit „bad-boy“ Macron & „good-boy“ Rutte

Posting von "Daddy" Donald Trump mit Fotomontage zum Geographie-Nachhilfe-Unterricht für seine Europa-Kinder | Quelle: Screenshot Truth Social, Donald Trump

Im Land der unbegrenzten Präsidenten mag manches im Argen liegen, doch für eines ist durchgehend gesorgt: Für Unterhaltung vom Feinsten, umso mehr, falls dies in die Karnevalszeit fällt – danke dafür, Big-Daddy!

Was in der atlantischen Familie den Musterknaben, Mark Rutte

vom schwarzen Schaf, Emmanuel Macron unterscheidet?

Von REDAKTION | Wer den gegenwärtigen Global-Politik-Klamauk nicht mehr versteht, doch erfahren möchte, was durch die westliche Wertegesellschaft gerade so geistert, der braucht nur im sozialen Medien-Kanal von Donald Trump zu stöbern, um via „Truth Social“ auf die vermeintlich allerletzte Truth [Wahrheit] zu stoßen.

Am 20. Januar 2026 war Trump besonders kommunikativ und hat gleich mehrere Postings ins Netz stellen lassen, um pädagogisch aufzuklären, was den großen Unterschied zwischen seinem niederländischen Lieblings- & Musterschüler, Mark Rutte und dem raben-schwarzen Schaf, Emmanuel Macron in Paris ausmacht.

Schwarze Schafe neigen dazu, sich selbst zu ermächtigen und über bestehende Hierarchien zu stellen oder mit anderen Worten ausgedrückt: Einfach nicht „brav“ zu sein – sprich ihrem Daddy großen Ärger zu machen und so nicht sein darf:

Übersetzung:

Nachricht von Präsident Emmanuel Macron, Frankreich:

Von Präsident Macron an Präsident Trump:

Mein Freund,

wir sind bezüglich Syrien total auf einer Linie. Wir können great [große] Dinge zum Iran machen. Ich verstehe nicht, was Du gerade mit Grönland tust.

Lass uns versuchen great [große] Dinge zu machen:

1. Ich kann ein G7 Treffen nach Davos am Donnerstag nachmittags in Paris einbestellen. Ich kann die Ukrainer, Dänen, Syrier und Russen am Rande einladen.

2.Lass uns am Donnerstag bevor Du in die USA zurückreist, ein Abendessen haben.

Emmanuel

Zitat Ende

Emmanuel Macron hatte vor kurzem erst die US-Einladung an Frankreich ins sogenannte „Peace Council“ [Friedens-Rat für Gaza] ausschlagen lassen. Dazu erklärte der französische Außenminister öffentlich, dass die von den USA vorgeschlagene Charta zum „Peace Council“ den Rahmen des von der UN gebilligten Friedensplans sprenge.

Es war eine öffentlich Absage der Franzosen an die USA, was Daddy ganz und gar nicht leiden kann. Noch dazu vor dem diplomatischen Hintergrund, dass manche politische Beobachte meinen, diese besagte Polit-Initiative Trumps darauf abziele, …

… die Vereinten Nationen zu unterminieren, um eine neue Organisation – made in USA – gegen die UN aufstellen zu lassen!

Als Donald Trump von Reportern vergangene Woche auf jene französische Abfuhr und Macron angesprochen wurde, reagierte er gewohnt aggressiv und erklärte, dass niemand Macron im Gaza-Peace-Council möchte, weil er schon sehr bald aus seinem Amt scheiden werde. Trump fügte noch an, dass er französische Champagner und Weine mit einem Zollsatz von 200% belegen lassen könne. Das würde helfen…

Doch, genau umgekehrt stehen die Dinge in Bezug auf Daddys Musterknaben, Mark Rutte, den NATO-US-Statthalter aus den Niederlanden, der alles goldrichtig macht:

Übersetzung

Ein Danke an Mark Rutte, General Sekretär der NATO:

Herr Präsident, lieber Donald – was Du in Syrien erreichtest ist unglaublich.

Ich werde meine Medien-Engagements in Davos nützen, um Deine Arbeit dort, wie in Gaza und Ukraine, herauszustreichen.

Ich bin bestrebt für Grönland einen Weg nach vorne zu finden. Ich kann es nicht erwarten, Dich zu sehen.

Dein, Mark

Zitat Ende

Abschließend stellt sich nur noch die Frage, was Daddys Lieblingsziehsohn Mark mit seiner Vision von „einem Weg nach vorne“ für Grönland wohl gemeint haben könnte? Denn, das könnten sich verwirrte Geister und Atlantiker-Fanatiker immer noch fragen:

Doch, Daddy weiß Bescheid, wie man mit verwirrten Zöglingen von Sonderschulklassen umzugehen hat:

Man arbeitet mit Bildern, weil sinnerfassendes Lesen da selten nur noch klappt!

Für jene hilflos Suchenden hat Trump einmal mehr eine besonders lehrreiche Foto-Montage anfertigen und auf True Social am selben Morgen noch veröffentlichen lassen:

