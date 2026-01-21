Norwegen bereitet sich auf Beschlagnahmungen von Eigentum im Kriegsfall vor + London profitiert von Eskalation – und wird in Kiew Business-Zentrum für britische Rüstungsunternehmen eröffnen + Dänemark entschuldigt sich bei Grönländerinnen für Spiralen-Skandal + Elektrobusse fallen reihenweise aus +

WEF 2026: Krise unter Trump

Die USA zerschmettern gerade die internationale Ordnung und wollen die Welt neu ordnen. Trump droht der NATO offen mit einem militärischen Konflikt, begräbt die Cashcow ‚Klimawandel‘ samt dazugehöriger Industrie.

Der Artikel stellt fest, dass diese Entwicklung das Weltwirtschaftsforum in Davos hart trifft, wo sich die westliche Oligarchie seit Jahrzehnten zu Koordination, Geschäften und Politiken trifft, und dass diese Spannungen bereits spürbar sind (…)

Weiter heißt es, dass Trumps Politik in Südamerika keine Grenzen mehr kenne und Europa in der „Nationalen Sicherheitsstrategie“ als Gefahr erklärt werde, was zu geopolitischen Verwerfungen und einer Krise im etablierten Weltordnungssystem beiträgt (…)

Diese Zuspitzungen spiegeln laut Analyse ein tiefes internationales Zerwürfnis wider und zeigen, wie der diesjährige WEF-Gipfel unter dem Einfluss der US-Politik steht, wobei traditionelle multilaterale Ansätze zunehmend infrage gestellt werden.

Norwegen bereitet sich auf Beschlagnahmungen von Eigentum im Kriegsfall vor

In diesem Jahr werden etwa 13.500 vorläufige Beschlagnahmungsbescheide für Häuser, Fahrzeuge, Boote und Maschinen ausgestellt; die Bescheide sind ein Jahr lang gültig.

Tausende Norweger sollten am Montag Briefe vom Militär erhalten, in denen ihnen mitgeteilt wurde, dass ihre Häuser, Fahrzeuge, Boote und Maschinen im Kriegsfall beschlagnahmt werden können. Die Beschlagnahmungen sollen sicherstellen, dass die Streitkräfte in einer Kriegssituation Zugang zu den für die Verteidigung des Landes notwendigen Ressourcen haben“, erklärte das Militär in einer Stellungnahme.

London profitiert von Eskalation – und wird in Kiew Business-Zentrum für britische Rüstungsunternehmen eröffnen

Großbritannien wird dieses Jahr ein Zentrum in Kiew einrichten, das britische Rüstungsunternehmen bei Waffenlieferungen an die Ukraine unterstützen und dabei „ganz nebenbei“ helfen soll, britische Gewinne zu steigern.

Das staatlich geförderte Zentrum soll kleinen und mittleren Firmen bei der Suche nach geeigneten Standorten helfen und Exportprozesse erleichtern. Im Fokus stehen Luftabwehrsysteme und Drohnen. Zusätzlich stellt London 27 Millionen US-Dollar für die Reparatur der ukrainischen Energieversorgung bereit.

Profiteure sind vor allem britische Waffenhersteller. Der Kreml hatte seinerseits mehrmals erklärt, dass Waffenlieferungen an die Ukraine Friedens-hindernd seien und warnte, alle Transporte mit militärischer Ausrüstung für die Ukraine gälten als legitime Ziele Russlands.

Dänemark entschuldigt sich bei Grönländerinnen für Spiralen-Skandal

Tausenden Grönländerinnen wurden in den 60er- und 70er-Jahren gegen ihren Willen eine Spirale eingesetzt – im Auftrag der dänischen Regierung. Heute reist Dänemarks Regierungschefin Frederiksen nach Grönland, um sich zu entschuldigen.

Mehr als 4.000 Frauen und Mädchen setzen Ärzte im Auftrag Dänemarks in den 60er- und 70er-Jahren eine Spirale ein. Mit der Zwangsverhütung wollte Dänemark das Bevölkerungswachstum in der früheren Kolonie begrenzen. Die Begründung: Man könne den Wohlfahrtsstaat sonst nicht mehr finanzieren. Später hieß es: Man wolle die verantwortungslosen Frauen und ihre ungeborenen Kinder nur schützen.

BND-Vize: „Europa ist eine digitale Kolonie der USA“

Der ehemalige Diplomat und Geheimdienstler Arndt Freytag von Loringhoven sieht das Verhältnis zu den USA auf einem historischen Tiefpunkt – und schließt sogar das Ende der NATO nicht aus.

Arndt Freytag von Loringhoven war von 2017 bis 2020 Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes und zuvor Beigeordneter Generalsekretär der NATO für Nachrichtenwesen. Im Interview mit der Berliner Zeitung gab er einige bemerkenswerte Statements ab. Mit Blick auf das angeschlagene transatlantische Verhältnis zwischen Europa bzw. der EU und den USA sagte er:

“Die transatlantischen Beziehungen sind unter Donald Trump auf einem Tiefpunkt angelangt, da gibt es nichts zu beschönigen. Trump ist an Deals und Business interessiert, nicht am Erhalt von Werten, an Demokratie und Völkerrecht. In seiner Welt sind ihm autoritäre Staaten oft näher als Europa. Die Folge: Europa kann den USA nicht mehr vertrauen.”

Zu kalt für die grüne Wende: Elektrobusse fallen reihenweise aus

Weil man seitens Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) zunehmend auf Elektrobusse setzt, fallen angesichts des frostigen Wetters viele Verbindungen aus. Berichten zufolge machen dabei die Kompressoren Probleme. Elektrofahrzeuge sind offensichtlich nicht für sehr kalte Temperaturen geeignet.

Während herkömmliche Dieselbusse bei kaltem Wetter üblicherweise problemlos funktionieren, sieht es bei den Elektrobussen anders aus. Ähnliche Probleme gab es im Januar 2024, als ein arktischer Wintereinbruch in Nordamerika unzählige Elektroautos stranden ließ. Nun trifft es die Elektrobusse in Deutschland.

ÖSTERREICH: Steuersenkung nur für Vegetarier? Bablers Lebensmittelliste sorgt für Aufruhr!

Apfel wird billiger, Fleisch bleibt teuer: Vizekanzler Andreas Babler hat seine Lebensmittelliste zur Steuersenkung präsentiert – und die fällt auffällig vegetarisch aus.

Entlastet werden vor allem Käufer von Milch, Gemüse, Brot & Co., während Fleischesser praktisch leer ausgehen. Unterm Strich bleibt die versprochene Ersparnis für viele Haushalte überschaubar.

Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich die große Maßnahme gegen die Teuerung als sehr selektive Entlastung. In der ORF-Pressestunde hat Vizekanzler Andreas Babler erstmals bekannt gegeben, welche Lebensmittel ab Juli nur noch fünf Prozent Mehrwertsteuer kosten sollen. Das Ergebnis der Liste: Gemüse, Getreide und Milchprodukte werden billiger– von Fleisch und Fisch fehlt jedoch jede Spur. Kritiker sprechen von einer Steuersenkung mit klarer Schlagseite.

Billiger einkaufen – aber kein Fleisch

Milch, Eier, Kartoffeln, Gemüse, Brot, Nudeln und Salz: Die von Babler präsentierte Liste liest sich wie ein klassischer vegetarischer Einkaufszettel. Zwar ist auch Obst enthalten, jedoch nur heimisches: Äpfel ja, Bananen nein. Fleisch- und Fischprodukte fehlen hingegen vollständig.

