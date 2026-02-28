Aktuelle UPDATES zum Angriff auf den Iran

UPDATES
14:00 Uhr Uhr: Weitere Raketenwelle und Drohen auf Israel gefeuert
Erneut seien ballistische Raketen auf die Israel gefeuert worden. Der staatliche Rundfunk spricht von einer zweiten Welle. Irans Armee teilte mitunterdessen mit, Dutzende Kampfdrohnen in Richtung Israel geschickt zu haben. „Diese Operation wird bis zur vollständigen Bestrafung der aggressiven Feinde fortgesetzt werden“, hieß es in der Mitteilung, die iranische Staatsmedien verbreiteten.
13.45 Uhr: Irans spricht von illegalem Krieg
Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat die Angriffe auf sein Land auf X scharf verurteilt. Es handele sich um einen Krieg, der „völlig unprovoziert, illegal und unrechtmäßig“. Man sei auf diesen Tag vorbereitet und werde den „Aggressoren die Lektion erteilen, die sie verdienen“.
Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat mit seinen Amtskollegen aus der Region über die Lage nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran. Fidan habe unter anderem mit den Ministern aus dem Iran, dem Irak, Saudi-Arabien, Katar, Syrien und Ägypten telefoniert, sagt ein Insider aus dem aus dem Außenministerium in Ankara. Auch mit dem indonesischen Außenminister habe er gesprochen. Ziel sei es, Schritte zur Beendigung der Kampfhandlungen zu finden.
13.40 Uhr: Ölkonzerne stoppen Lieferungen durch Straße von Hormus
Große Ölkonzerne und Handelshäuser setzen ihre Öl- und Treibstofflieferungen angriffsbedingt durch die Straße von Hormus berichtet Reuters. „Unsere Schiffe werden für mehrere Tage stillliegen“, sagte ein leitender Manager eines großen Handelshauses der Agentur
13.30 Uhr: Macron fordert Sitzung des UN-Sicherheitsrats
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert angesichts der Angriffe auf den Iran eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Das iranische Regime habe nun keine andere Wahl mehr, als ernsthafte Verhandlungen über sein Atom- und Raketenprogramm sowie seine destabilisierende Rolle in der Region aufzunehmen, behauptet Macron auf der Plattform X. Diese Behauptung passt mit dem Kriegsziel der Angreifer nicht zusammen, denn die wollen ja das Regime loswerden.
13.35 Uhr: Chaos im Luftverkehr
Die Kriegshandlungen haben im Nahen Osten und auch darüber hinaus für Chaos im Luftverkehr gesorgt. Die Vereinigten Arabischen Emirate, in denen mit Emirates und Etihad zwei große Fluggesellschaften ihren Sitz haben, schlossen ebenso ihren Luftraum wie zahlreiche andere Staaten, darunter Syrien und der Irak sowie Katar. Auch Qatar Airways, ein weiterer wichtiger Anbieter von Langstreckenflügen, teilte mit, er könne sein Drehkreuz in der Hauptstadt Doha derzeit nicht mehr anfliegen. Flugzeuge, die auf dem Weg nach Israel waren, wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet. Passagiere, die am Ben Gurion International Airport bei Tel Aviv auf ihre Flüge warteten, wurden zurückgebracht. Mehrere Airlines, darunter Lufthansa, Air France, Transavia und Pegasus setzten Flüge in den Nahen Osten aus, berichten verschieden Medien.
13.20 Uhr: Iran greift US-Stützpunkte in verschiedenen Ländern an
Israel setzt nach eigenen Angaben ihre Angriffe auf militärische Ziele im Iran fort. Man habe „hunderte iranische Militärziele, darunter Raketenabschussvorrichtungen im Westen Irans, angegriffen“, teilten die Streitkräfte mit. Der Iran wiederum feuerte Raketen auf Israel ab sowie auf US-Stützpunkte in anderen Ländern der Region.
ERSTBERICHT VON HEUTE MORGEN
Nach zuletzt offenbar gescheiterten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über das Atomprogramm, unmittelbar vor der neuen Eskalation haben heute am frühen Morgen die USA und Israel einen koordinierten Militärangriff auf den Iran gestartet.
Details zu den Angriffen
-
Die Angriffe richteten sich gegen Ziele im ganzen Land, darunter Teheran und mehrere weitere Städte wie Isfahan, Ghom, Karadsch und Kermanschah.
-
Laut israelischem Verteidigungsminister Katz war es ein Präventivschlag, um angebliche Bedrohungen für Israel auszuschalten.
-
US-Präsident Donald Trump bestätigte, dass die USA an „großen Kampfoperationen“ beteiligt seien, und nannte das Vorgehen als Antwort auf eine „existenzielle Bedrohung“.
Laut aktuellen Berichten zielten die Angriffe vor allem auf:
-
militärische Infrastruktur und Raketenstellungen
-
iranische Führungseinrichtungen (u. a. Gebiet nahe dem Büro von Großayatollah Ali Khamenei)
-
Strategisch wichtige Städte und Einrichtungen im ganzen Iran
Ziele wurden teils über Luft- und Seeangriffe getroffen.
Wie reagiere bis jetzt der Iran?
Der Iran hat unmittelbar Raketen und Drohnen gegen Israel und US-Stützpunkte in der Region gestartet.
-
Ziele waren u. a. US-Militärbasen in Bahrain, Kuwait, Katar und den VAE.
-
Es gab Berichte über Explosionen über der Golfregion, z. B. in Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Was passiert gerade vor Ort
-
Sirenen und Luftalarm in Israel sowie Luftraumsperrungen wurden ausgelöst.
-
Internationale Fluggesellschaften und Botschaften ändern Reisehinweise; z. B. rät das Auswärtige Amt von Reisen nach Israel ab.
-
Die Lage wird als massive Eskalation im Nahen Osten beschrieben, mit Risiken einer noch größeren regionalen Ausweitung.
UNSER MITTELEUROPA bringt dazu ab sofort laufend Updates bzw. Reportagen über die aktuelle Entwicklung
4 Gedanken zu „Aktuelle UPDATES zum Angriff auf den Iran“
„Nach zuletzt offenbar gescheiterten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über das Atomprogramm“
.
Warum lügt ihr hier so knallhart? Liest die Redaktion die eigenen Artikel nicht? In diesem Fall die Kurznachrichten, erster Beitrag, von heute. Der hier: „USA an Iran: Unterwerfen oder Sterben!“
.
„Die Verhandlungsvorschläge der USA wurden bekannt, und sie fordern die bedingungslose Kapitulation des Irans, entgegen Völkerrecht und Menschenrechten. Was nichts Anderes bedeutet, als dass der Angriffs-Krieg bereits beschlossen wurde.“
.
Ich will das mal deutlicher formulieren. Trump an Iran: Ihr gebt alle Waffen auf, mit denen ihr euch wehren könntet und wir behaupten dann euch nicht anzugreifen (außer wir finden einen Grund / Vorwand, wie z.B. Terrorismusfinanzierung (Jemen / Libanon z.B.). Man nennte das auch ein „Angebot machen, welches er nicht ablehnen kann“ („Der Pate“, wenn ich mich nicht irre). Das ist so eine Art Angebot wie 1919 in Versailles an Deutschland, nur das Deutschland in keiner Verfassung war zu kämpfen (Dank dafür geht an die linken Putschisten). Nicht „Verhandlungen“, sondern Erpressung zur Unterwerfung, wieder wie 1919, als die eine Seite schlicht vorlegte was sie haben will und die andere ohne Gegenrede zu unterschreiben hat, oder sonst.
.
—
.
„Laut israelischem Verteidigungsminister Katz war es ein Präventivschlag, um angebliche Bedrohungen für Israel auszuschalten.
US-Präsident Donald Trump bestätigte, dass die USA an „großen Kampfoperationen“ beteiligt seien, und nannte das Vorgehen als Antwort auf eine „existenzielle Bedrohung“.“
.
Was rechtlicher Dünnschiss ist. Die USA können durch den Iran gar nicht „existentiell bedroht“ werden und ein „Präventivkrieg“ setzte voraus, daß der Iran unmittelbar davor stand selbst anzugreifen, wovon so gar keine Rede sein kann. Wortgeblubber für die tumben Hohlkörper. Deutschland hatte 1939 bis 1941, nach diesen Maßstäben UND (ganz wichtig) im Rahmen der offiziellen Geschichtsschreibung ( also der Lügen der Sieger = USA), jedes Recht zu machen, was es machte.
.
—
.
Da Trump ausdrücklich „Krieg bis zum Endsieg“ befohlen hat, wäre es für den Iran jetzt richtig, seine ABC-Waffen sofort und massiv einzusetzen. Will keiner hören, aber das ist simple Militärlogik (des Kalten Krieges). Je länger es dauert, umso mehr der Waffen verliert der Iran durch Feindeinwirkung. Daher lautete es damals schon „use it or lose it“. Benutzt die (Atom)Waffen gleich in der ersten Stunde, sonst vernichtet der Feind sie in der zweiten Stunde (wobei Stunde schon zu lange ist, dient nur der Verdeutlichung). Wobei wir auch wieder die „existentielle Bedrohung“ hätten, die es nicht gibt, weil der Iran auch dann die USA nicht auslöschen, wenn er ABC-Waffen einsetzt. Er kann die USA ja nicht mal treffen / erreichen. Die USA können beliebig Truppen / Material rankarren und den Iran Stückchenweise zerlegen, der Iran kann aber die Kraftquellen der USA nicht erreichen (gleiches Problem wie für Deutschland im 2. Weltkrieg).
.
—
.
Die GEZ lügt daher der Iran wäre „eingekreist“, was „die Abwehr der iranischen Raketen erleichtert“. Häääää? Auf meinen Karten ist der Iran von Westen (Pakistan / Afghanistan) und Norden (ehemalige UdSSR) nicht bedroht und von der Türkei aus scheinen keine Angriffe zu erfolgen. Ganz im Gegenteil, West und Nord sind dann die neuen Hauptversorgungswege des Iran, um aus China / Rußland Material zu bekommen.
.
—
.
Womit wir bei der spannenden Frage des Verhaltens von Rußland / China wären. Und wie die Wirtschaft am Montag crasht. Oder ob nun die Straße von Hormuz zum Tankergrab wird. Alles noch offen.
.
—
.
Was nicht offen ist, ist die Frage nach den Flugzeugträgern. Die bisher immer noch schwimmen, weil der Iran sie nicht erreichen / finden kann. Dabei wären diese das wichtigste unmittelbare Ziel nach Beginn der Kämpfe gewesen.
Saubere Arbeit der USA und Israel. So geht robuster Schutz vor muslimischen Fanatikern.
Keine Ruhe im Nahen Osten,seit dem unheilvollen Sykes-Picot-Vertrag der 2 Ganoven England und Frankreich 1918. Grenzen wurden mit dem Lineal mitten durch die Völker gezogen, künstliche Staaten geschaffen, vielleicht kommen jetzt diese Verbrechen der Vergangenheit ans Licht. Dann kann man auch das ansprechen, was die uns Deutschen angetan haben. 1/3 unseres Landes werden von Fremden okkupiert und verwaltet, das Eigentum im gesamten Ostblock haben die Sowjets beschlagnahmt und bis heute nicht zurückgegeben.
möge Gott dem iranischem Volk beistehen und den Satan dieser Erde, US/REAL, endgültig den Garaus machen.