Aktuelle UPDATES zum Angriff auf den Iran

14:00 Uhr Uhr: Weitere Raketenwelle und Drohen auf Israel gefeuert

Erneut seien ballistische Raketen auf die Israel gefeuert worden. Der staatliche Rundfunk spricht von einer zweiten Welle. Irans Armee teilte mitunterdessen mit, Dutzende Kampfdrohnen in Richtung Israel geschickt zu haben. „Diese Operation wird bis zur vollständigen Bestrafung der aggressiven Feinde fortgesetzt werden“, hieß es in der Mitteilung, die iranische Staatsmedien verbreiteten.

13.45 Uhr: Irans spricht von illegalem Krieg

Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat die Angriffe auf sein Land auf X scharf verurteilt. Es handele sich um einen Krieg, der „völlig unprovoziert, illegal und unrechtmäßig“. Man sei auf diesen Tag vorbereitet und werde den „Aggressoren die Lektion erteilen, die sie verdienen“.

Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat mit seinen Amtskollegen aus der Region über die Lage nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran. Fidan habe unter anderem mit den Ministern aus dem Iran, dem Irak, Saudi-Arabien, Katar, Syrien und Ägypten telefoniert, sagt ein Insider aus dem aus dem Außenministerium in Ankara. Auch mit dem indonesischen Außenminister habe er gesprochen. Ziel sei es, Schritte zur Beendigung der Kampfhandlungen zu finden.

13.40 Uhr: Ölkonzerne stoppen Lieferungen durch Straße von Hormus

Große Ölkonzerne und Handelshäuser setzen ihre Öl- und Treibstofflieferungen angriffsbedingt durch die Straße von Hormus berichtet Reuters. „Unsere Schiffe werden für mehrere Tage stillliegen“, sagte ein leitender Manager eines großen Handelshauses der Agentur

13.30 Uhr: Macron fordert Sitzung des UN-Sicherheitsrats

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert angesichts der Angriffe auf den Iran eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Das iranische Regime habe nun keine andere Wahl mehr, als ernsthafte Verhandlungen über sein Atom- und Raketenprogramm sowie seine destabilisierende Rolle in der Region aufzunehmen, behauptet Macron auf der Plattform X. Diese Behauptung passt mit dem Kriegsziel der Angreifer nicht zusammen, denn die wollen ja das Regime loswerden.

13.35 Uhr: Chaos im Luftverkehr

Die Kriegshandlungen haben im Nahen Osten und auch darüber hinaus für Chaos im Luftverkehr gesorgt. Die Vereinigten Arabischen Emirate, in denen mit Emirates und Etihad zwei große Fluggesellschaften ihren Sitz haben, schlossen ebenso ihren Luftraum wie zahlreiche andere Staaten, darunter Syrien und der Irak sowie Katar. Auch Qatar Airways, ein weiterer wichtiger Anbieter von Langstreckenflügen, teilte mit, er könne sein Drehkreuz in der Hauptstadt Doha derzeit nicht mehr anfliegen. Flugzeuge, die auf dem Weg nach Israel waren, wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet. Passagiere, die am Ben Gurion International Airport bei Tel Aviv auf ihre Flüge warteten, wurden zurückgebracht. Mehrere Airlines, darunter Lufthansa, Air France, Transavia und Pegasus setzten Flüge in den Nahen Osten aus, berichten verschieden Medien.

13.20 Uhr: Iran greift US-Stützpunkte in verschiedenen Ländern an

Israel setzt nach eigenen Angaben ihre Angriffe auf militärische Ziele im Iran fort. Man habe „hunderte iranische Militärziele, darunter Raketenabschussvorrichtungen im Westen Irans, angegriffen“, teilten die Streitkräfte mit. Der Iran wiederum feuerte Raketen auf Israel ab sowie auf US-Stützpunkte in anderen Ländern der Region.

ERSTBERICHT VON HEUTE MORGEN

Nach zuletzt offenbar gescheiterten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über das Atomprogramm, unmittelbar vor der neuen Eskalation haben heute am frühen Morgen die USA und Israel einen koordinierten Militärangriff auf den Iran gestartet.

Details zu den Angriffen

Die Angriffe richteten sich gegen Ziele im ganzen Land, darunter Teheran und mehrere weitere Städte wie Isfahan, Ghom, Karadsch und Kermanschah.

Laut israelischem Verteidigungsminister Katz war es ein Präventivschlag, um angebliche Bedrohungen für Israel auszuschalten.

US-Präsident Donald Trump bestätigte, dass die USA an „großen Kampfoperationen“ beteiligt seien, und nannte das Vorgehen als Antwort auf eine „existenzielle Bedrohung“.

Laut aktuellen Berichten zielten die Angriffe vor allem auf:

militärische Infrastruktur und Raketenstellungen

iranische Führungseinrichtungen (u. a. Gebiet nahe dem Büro von Großayatollah Ali Khamenei)

Strategisch wichtige Städte und Einrichtungen im ganzen Iran

Ziele wurden teils über Luft- und Seeangriffe getroffen.

Wie reagiere bis jetzt der Iran?

Der Iran hat unmittelbar Raketen und Drohnen gegen Israel und US-Stützpunkte in der Region gestartet.

Ziele waren u. a. US-Militärbasen in Bahrain, Kuwait, Katar und den VAE.

Es gab Berichte über Explosionen über der Golfregion, z. B. in Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Was passiert gerade vor Ort

Sirenen und Luftalarm in Israel sowie Luftraumsperrungen wurden ausgelöst.

Internationale Fluggesellschaften und Botschaften ändern Reisehinweise; z. B. rät das Auswärtige Amt von Reisen nach Israel ab.

Die Lage wird als massive Eskalation im Nahen Osten beschrieben, mit Risiken einer noch größeren regionalen Ausweitung.

