web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag Großbritannien Ungarn

Musk: 70.000 Vergewaltigunegn in GB, 477 in Ungarn

VonRedaktion Ungarn

Feb. 28, 2026 #Großbritannien, #Musk, #Ungarn, #Vergewaltigungen

Elon Musk hat via „X“-Social-Media-Plattform die jährlichen Vergewaltigungsfälle in Ungarn und Großbritannien gegenüberstellt. Demnach werden in Ungarn 477 solcher Straftaten und im Vereinigten Königreich 70.000 registriert.

Musk behauptet zudem: Ziel der EU wäre es, Viktor Orbán zu stürzen und Ungarn mit Vergewaltigern zu überschwemmen.

Ungarn – Mon amour: Resilienter Gegen-entwurf zur österreichischen Political Correctness – Eine Mentalitätskritik

Migranten-Gewalt: (K)ein Sommer wie damals – außer Ex-Polen, Ungarn, Rumänien, Moskau (Videos) +UPDATE 09.06.+

__________________________________________________________________________________________________________

 

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

 

 

 

 

 

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

 

Ähnliche Beiträge:

Von Redaktion Ungarn

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag Iran Israel Krieg USA

Aktuelle UPDATES zum Angriff auf den Iran

28. 02. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Großbritannien Ungarn

Musk: 70.000 Vergewaltigunegn in GB, 477 in Ungarn

28. 02. 2026 Redaktion Ungarn
AfD Aktueller Beitrag Allgemein ARD Deutschland justiz

Tagesthemen: Es geht nicht um AfD, sondern um Sichern eigener Macht

28. 02. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Großbritannien Ukraine

GB mit noch mehr Unterstützung für die Ukraine

28. 02. 2026 ELA