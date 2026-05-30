Tucker Carlson im Interview mit Oxford-Chirurgen über Folterprogramme in Gaza

Tucker Carlson interviewt einen britischen Oxford-Chirurgen über seinen Einsatz im Gaza-Streifen und dessen erschreckende Erlebnisse. (VIDEO mit deutscher Übersetzung)

Professor Maynard’s erschütternde Schilderungen über

Folterprogramme und Raketenangriffe auf Krankenhäuser in Gaza

Professor Nick Maynard ist Oberarzt für Gastrointestinal-Chirurgie am Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust und außerordentlicher Professor für Chirurgie an der Universität Oxford. Er gründete das Oxford Oesophagogastric Cancer Centre und war zuvor Präsident der Association of Upper Gastrointestinal Surgeons of Great Britain and Ireland.

Seit 2010 leitet er regelmäßig medizinische Hilfseinsätze in Gaza, um dort zu lehren und zu operieren, darunter auch mehrere Einsätze während des aktuellen Krieges. Als führender humanitärer Fürsprecher für Gaza hat er vor den Vereinten Nationen und mit politischen Entscheidungsträgern in den USA und Europa gesprochen. 2025 erhielt er von König Karl III. die britische humanitäre Medaille für sein Engagement in Gaza.

Gezielte Vernichtung des Gesundheitssystems

„Jedes einzelne Krankenhaus wurde angegriffen“, sagt Maynard. Die Zahlen sind erdrückend: Nahezu 2.000 Gesundheitsarbeiter wurden während dieses Konflikts getötet. Die Bomben trafen stets die klinischen Bereiche – wo Patienten lagen, wo Ärzte arbeiteten, wo Medizinstudenten lernten, die Maynard wenige Wochen zuvor unterrichtet hatte.

Jugendliche bei Lebensmittelausgaben gezielt erschossen

Lebensmittel werden in einem begrenzten Gelände ausgelegt. Die Tore bleiben verschlossen, bis sich weit mehr Menschen angestaut haben, als Lebensmittel vorhanden sind. Dann werden die engen Tore geöffnet, Chaos bricht aus – und in diesem Moment eröffnen israelische Soldaten und Drohnen das Feuer auf unbewaffnete Zivilisten. Die Opfer: überwiegend männliche Teenager, 11, 12, 13 Jahre alt. Mit System wurden an einem Tag vorwiegend auf Jungs mit Kopfschüssen, am nächsten mit Brustschüssen und am übernächsten mit Schüssen in die Hoden geschossen.

Folter an medizinischen Fachkräften

Prof. Maynard berichtet von einem systematischen Entführungs- und Folterprogramm gegen palästinensische Gesundheitsarbeiter. Nahezu 500 medizinische Fachkräfte wurden seit Oktober 2023 von israelischen Streitkräften verschleppt und ohne Anklage in israelischen Gefängnissen festgehalten. Keiner von ihnen wurde jemals eines Verbrechens beschuldigt. Keiner erhielt einen Prozess.

Hunger als Waffe

Maynard operierte Patienten mit schweren, aber eigentlich überlebbaren Verletzungen – doch die Gewebe heilten nicht. „Weil sie so unterernährt waren, dass der Körper keine Ressourcen für die Wundheilung hatte.“ Viele starben nicht an der Operation, sondern weil das Krankenhaus nichts hatte, um sie zu ernähren. Auf der Neugeborenen-Intensivstation verhungerten vier Frühgeborene, weil ihre unterernährten Mütter nicht stillen konnten und sämtliche Formula-Nahrung an der Grenze konfisziert wurde. Maynard selbst verlor in einem Monat acht Kilogramm Körpergewicht.

Früher oder später wird jedes Holocaust-Museum gezwungen sein, eine Ausstellung über die aktuelle Situation in Gaza zu zeigen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dr. Nick Maynard von der medizinischen Fakultät der Universität Oxford war Zeuge des Völkermords.



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