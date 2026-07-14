Senator Malcolm Roberts. | Bild: wikipedia

Der australische „One Nation“-Senator Malcolm Roberts erklärte, der russische Präsident Wladimir Putin habe sich durch den Einmarsch in die Ukraine „seinen Respekt verdient“, und bezeichnete den seit vier Jahren andauernden Krieg in Osteuropa in einem Podcast-Auftritt im vergangenen Jahr als Kampf gegen die „Globalisten“.

„Wenn ich mir den Ukraine-Krieg anschaue, sehe ich Putin als jemanden, der sich gegen die Globalisten zur Wehr setzt und sich damit meinen Respekt verdient“, sagte Roberts. „Er weiß, was in der Ukraine vor sich geht, es ist ein Krieg gegen die Globalisten. Die Globalisten haben sich in der Ukraine festgesetzt, und Russland wurde von den Globalisten kontrolliert – das ist nun vorbei.“

Roberts gegen extremistische Kreise und Neo-Nazis

Roberts hat bereits zuvor kontroverse Äußerungen zu dem Konflikt getätigt, darunter Beiträge in den sozialen Medien, in denen er die Frage stellte, ob Nazis an der Verteidigung der Ukraine beteiligt seien, und in denen er die westliche Unterstützung für die Ukraine als „schmutzigen Krieg“ und „Selenskys Fleischwolf“ bezeichnete. Bereits im Jahr 2017 lobte „One Natiob“ Parteigründerin Pauline Hanson Putin als jemanden, der „für sein Land einsteht“.

Hanson erregte letztes Jahr Aufmerksamkeit, als sie im australischen Parlament mit einer Burka vollverschleiert erschien und dafür für mehrere Sitzungen ausgeschlossen wurde. UNSER MITTELEUROPA berichtete in den SHORT NEWS mit Foto über den originellen Auftritt.

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Zu ROBERTS:

Malcolm Roberts ist ein australischer Politiker der rechtsgerichteten Partei One Nation und seit 2019 erneut Senator für den Bundesstaat Queensland. Zuvor war er bereits von 2016 bis 2017 Senator, verlor sein Mandat jedoch im Zuge der australischen Staatsbürgerschaftskrise – Roberts hatte noch die englische Staatsbürgerschaft – und wurde später wiedergewählt.

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