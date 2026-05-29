Sommerschlussverkauf bei der Staatsbürgerschaft

Europas neuer Eiserner Vorhang + Rakete bei Startversuch explodiert – Cape Canaveral schwer beschädigt + Belgisches Urteil sprengt Tabu – Gericht erklärt belegbare Fakten zum „kriminellen Vorsatz“ + Geheimgutachten: Steinmeier förderte Islamismus-nahen Verein mit Millionen + ÖSTERREICH: Millionen-Schock für Autohändler: Finanzministerium fordert Covid-Hilfen zurück

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Europas neuer Eiserner Vorhang

Um an der Ostflanke auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, entsteht auf deutschem Boden in Münster (NRW) ein völlig neues Hauptquartier, das Nato-Truppen möglichst schnell in Richtung Osten verlegen soll.

Dort, im Deutsch-Niederländischen Corps, liegt dann die Verantwortung für die Verteidigung Estlands und Lettlands. Ein zweites, bereits bestehendes Hauptquartier in Stettin ist für Polen und Litauen zuständig. (…)

Die Fähigkeit, sofort und koordiniert zu reagieren, wird verstärkt. Es gehe darum, „schnell große Truppenverbände“ einzusetzen, so ein Militärbeamter zur Nachrichtenagentur Reuters. (…)

Unter der Befehlsgewalt der Spezialisten in Münster können das bis zu 60.000 Nato-Soldaten sein. Derzeit verfügt das Bündnis an der Ostflanke über acht multinationale „Battlegroups“ – drei sind es im Baltikum. In Litauen baut Deutschland eine Brigade mit bis zu 4800 Soldaten auf. Insgesamt werden es im Baltikum und Polen gut 24.000 dauerhaft stationierte Nato-Soldaten sein. Für Lange stellt das neue Hauptquartier Führungsfähigkeit und klare Zuständigkeiten her. Via bild.de

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Rakete bei Startversuch explodiert – Cape Canaveral schwer beschädigt

Hier einige der bisher besten Aufnahmen der heutigen Explosion der Blue-Origin-Rakete „New Glenn“ während eines statischen Triebwerkstests am Startkomplex 36 (LC-36) in Cape Canaveral, Florida.

LC-36 scheint erheblich beschädigt worden zu sein; mehrere Türme und andere Strukturen wurden vollständig zerstört. Die Reparaturarbeiten durch Blue Origin, die NASA und die US-Weltraumstreitkräfte werden voraussichtlich Monate, wenn nicht sogar über ein Jahr dauern.

Here’s our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket. Watch live views: https://t.co/tm2wZQmAVD pic.twitter.com/PmbgQC6Qmq — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026

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Sommerschlussverkauf bei der Staatsbürgerschaft

Das unaufhörliche Gerede von „konsequenten Rückführungen“ und „harten Abschiebungen“ können wir endgültig in den Wind schreiben. Das Migrationsproblem in Deutschland wird gelöst! Es gibt nämlich schlicht bald keine Ausländer mehr im Land. Die Bundesregierung ist auf dem besten Weg, alle illegalen Einwanderer einzubürgern.

Man muss den Rechenkünstlern in den Amtsstuben eines lassen: Wenn es um historische Rekorde geht, liefern sie. Über 309.000 Einbürgerungen allein im Jahr 2025. Ein einsamer Spitzenwert im real existierenden Absurdistan. Während Brücken bröseln, die Wirtschaft schrumpft und PISA-Ergebnisse im Keller reifen, läuft die Bundesdruckerei zur Höchstform auf. Fast 40.000 neue Staatsbürger allein in Berlin – eine Verdopplung im Handumdrehen. Der rote Pass mit dem Adler als Gratis-Beilage zum Wocheneinkauf. Weiterlesen auf anonymousnews.org

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Wahrheit jetzt strafbar: Belgisches Urteil sprengt Tabu – Gericht erklärt belegbare Fakten zum „kriminellen Vorsatz“

Ein belgisches Gericht hat den Aktivisten und früheren Parlamentarier Dries Van Langenhove verurteilt — wegen „Hassrede“. Leider ist das allein noch nichts Neues in unseren Zeiten, und es wäre auch keinen Artikel mehr wert, weil wir uns an diesen Wahnsinn schon gewöhnt haben – womit ich mich ausdrücklich nicht ausnehme.

Aber dieser konkrete Fall hat eine Besonderheit, die einen umhaut. Die ich zuerst kaum glauben wollte. Aber die man schwarz auf weiß nachlesen kann. Der Richter schrieb in seinem Urteil:

„Auch wenn alle Aussagen von Van Langenhove auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Statistiken beruhen, ändert das nichts am kriminellen Vorsatz.“

Lesen Sie diesen Satz noch einmal. Langsam. Das ist eine völlig neue Dimension. Bisher tat die Justiz immer noch so, als ging es um „Falschbehauptungen“. Jetzt ist die Maske gefallen. (…) Van Langenhove hatte im Februar 2024 an der Katholischen Universität Leuven einen Vortrag gehalten — über Einwanderung, Kriminalität, sinkende Bildungsstandards, Wohnungsnot. Alles belegt, alles mit Quellen. Das Gericht verurteilte ihn trotzdem wegen „Aufstachelung zum Hass“. Die Strafe: 4.000 Euro Geldstrafe. Ins Gefängnis musste er diesmal nur wegen einer juristischen Formalie nicht — zur ausdrücklichen Frustration des Richters, wie Van Langenhove selbst berichtet. Weiterlesen auf reitschuster.de

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Geheimgutachten: Steinmeier förderte Islamismus-nahen Verein mit Millionen

Unter Außenminister Frank-Walter Steinmeier erhielt der Islamismus-nahe Verein „Islamic Relief Deutschland“ Millionen an Fördergeldern.

Wie „Focus online“ unter Berufung auf einen bislang geheim gehaltenen Bericht des Bundesrechnungshofes aus dem Jahr 2019 berichtet, wurden 8,45 Millionen Euro Fördermittel überprüft. Insgesamt überwies die Bundesregierung 15 Millionen Euro an den Verein.

Herausgegeben wurde der teils geschwärzte Bericht nach einer Klage der Islamismus-Kritikerin Seyran Ateş. Der Bundesrechnungshof kritisiert darin erhebliche Mängel bei der Kontrolle der Mittelverwendung. Beanstandet wird auch ein Verstoß gegen Vorgaben zur Terrorismusfinanzierung.

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ÖSTERREICH: Millionen-Schock für Autohändler: Finanzministerium fordert Covid-Hilfen zurück

Konkret geht es um den sogenannten Umsatzersatz, eine milliardenschwere Wirtschaftshilfe während der Corona-Pandemie, berichtet der Kurier. Unternehmen, die während der Lockdowns schließen mussten, erhielten damals finanzielle Unterstützung, um Umsatzausfälle abzufedern.

Nun prüft das Finanzministerium die Förderungen erneut. Mehrere Autohäuser haben bereits Rückforderungsbescheide erhalten. Laut Branchenangaben bewegen sich die Forderungen pro Betrieb teilweise im fünf- oder sogar sechsstelligen Bereich. Zusätzlich werden Zinsen verrechnet – rückwirkend bis zum Zeitpunkt der Auszahlung im Jahr 2020.

(…) Die Rückforderungen könnten nicht auf die Autobranche beschränkt bleiben. Laut Finanzministerium sind weitere Prüfungen quer durch verschiedene Branchen möglich. Scharfe Kritik kommt von der Wirtschaftskammer. Bianca Dvorak spricht von einer „miserablen und toxischen Situation“ für den Wirtschaftsstandort Österreich. Aus Sicht der Branche seien die Rückforderungen kaum nachvollziehbar. Weiterlesen auf exxpress.at

+++ REALSATIRE +++

Danke Estland, Finnland und Luxemburg!

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