Das Geschäftsmodell der „künstlichen Intelligenz“

„Sie haben all diese Daten von uns, den Menschen, gestohlen – unser Lebenswerk, unsere Kreativität, unsere Kunst –, indem sie alles aus dem Internet gesaugt und alle Urheberrechtsgesetze mit Füßen getreten haben. Jetzt wollen sie es uns in Form eines Dienstes zurückverkaufen.“

Lassen Sie uns hier einmal den zeitlichen Ablauf nachvollziehen, wie es zu dem Angebot der Nutzung der künstlichen Intelligenz gekommen ist. Stellen wir diese Zusammenhänge her.

Schritt 1: Durchforsten Sie das gesamte Internet. Jedes Buch, jeden Artikel, jedes Gespräch, jedes Kunstwerk, jeden Forumsbeitrag. Tun Sie dies, ohne zu fragen. Tun Sie dies, ohne zu bezahlen.

Durchforsten Sie das gesamte Internet. Jedes Buch, jeden Artikel, jedes Gespräch, jedes Kunstwerk, jeden Forumsbeitrag. Tun Sie dies, ohne zu fragen. Tun Sie dies, ohne zu bezahlen. Schritt 2: Trainieren Sie ein Modell mit all diesen Daten. Nennen wir es „künstliche Intelligenz“.

Trainieren Sie ein Modell mit all diesen Daten. Nennen wir es „künstliche Intelligenz“. Schritt 3: Gehen Sie zum „BlackRock Infrastructure Summit“ und verkünden Sie:

„Wir sehen eine Zukunft, in der Intelligenz ein Versorgungsgut ist, wie Strom oder Wasser, und die Menschen kaufen sie bei uns nach Verbrauch.“

In Schritt 3 verkaufen Sie den Menschen ihr eigenes Wissen zurück. Über einen Zähler.

Sie haben das kollektive Ergebnis menschlichen Denkens genommen, es in ein Modell komprimiert, und jetzt wollen sie einem Geld abknöpfen, damit man auf eine Version dessen zugreifen kann, was Sie und alle, die Sie kennen, bereits geschaffen haben.

Ein Reddit-Nutzer hat es perfekt auf den Punkt gebracht: „Sie haben all diese Daten von uns, den Menschen, gestohlen – unser Lebenswerk, unsere Kreativität, unsere Kunst –, indem sie alles aus dem Internet gesaugt und alle Urheberrechtsgesetze mit Füßen getreten haben. Jetzt wollen sie es uns in Form eines Dienstes zurückverkaufen.“

Stellen Sie sich vor, jemand würde jedes Buch in der öffentlichen Bibliothek fotokopieren, die Bibliothek niederbrennen und dann einen Abonnementdienst für die Kopien eröffnen.

Das ist das Geschäftsmodell der „gemessenen Intelligenz“ (metered intelligence business model).

Und so preisen es Infrastrukturinvestoren an, als hätten sie das Wasser erfunden.

Samuel Harris Altman, ein amerikanischer Unternehmer, der seit 2019 Geschäftsführer des künstlichen Intelligenzunternehmens OpenAI ist:

„Wir sehen eine Zukunft, in der Intelligenz ein Versorgungsgut ist, wie Elektrizität oder Wasser und die Menschen kaufen sie von uns nach Verbrauch.“

SAM ALTMAN: “WE SEE A FUTURE WHERE INTELLIGENCE IS A UTILITY, LIKE ELECTRICITY OR WATER, AND PEOPLE BUY IT FROM US ON A METER.” pic.twitter.com/AXnZ9zh0Ro — Vivek Sen (@Vivek4real_) May 25, 2026



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. x