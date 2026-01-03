Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat die europäische Migrationspolitik scharf kritisiert: Diese beinhalte nicht nur rechtliche, sondern auch tiefgreifende soziale und politische Dimensionen. „Die Migrationsfrage ist so kompliziert“, begann er seine Rede. Darauf – reagierte Elon Musk auf „X“ reagierte – und vereinfachte das Problem dann aus juristischer Sicht:

„Die Grenze ohne Erlaubnis zu überqueren ist ein Verbrechen. Punkt.„

Migration sei tatsächlich eine Art Austausch, bei dem ursprüngliche, im Heimatland geborene Wähler gegen andere ausgetauscht werden. Migration hat demnach nicht nur demographische, sondern auch politische Folgen, insbesondere was die gesellschaftlichen Pläne der Linken betrifft. Orbán zufolge sei ist Migration ein ausgeklügelter, aufrechter Plan der Linken, und keine Verschwörungstheorie.

„In den letzten 150 Jahren gab innerhalb er europäischen Politik in Europa, einschließlich Großbritannien, ein Wettbewerb zwischen zwei Lagern.„

Und weiter:

„Die einen glauben, dass wir im traditionellen Rahmen und Wertesystem Europas bleiben sollten, wie es war: Nation, Freiheit und Christentum. Das war’s.„

„Stimmt!“

– erwiderte Elon Musk, der reichste Mann der Welt.

