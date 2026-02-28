Auch Dubai und Bahrain unter Beschuss (VIDEOS) – Burj Kalifa knapp verfehlt

Bahrain (links) und Dubai (rechts) unter Beschuss. Bilder: screenshot X

Auf X kursieren ebenfalls Videos, die Raketeneinschläge in Dubai zeigen sollen. In einem Clip schreit eine Frau: „Oh mein Gott, ich hoffe, es wurde niemand verletzt.“ Man sieht auch wie ein Rakete offenbar das höchste Gebäude der Welt, den Burj Kalifa, knapp verfehlt. Es ist ein Einschlag zu hören und danach sieht man Rauchwolken unweit des Hochhauses aufsteigen.

Ein anderes Video soll einen Anschlag auf das Luxushotel Fairmont – The Palm auf der künstlichen Palmeninsel Jumeirah zeigen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie das Hotel in Flammen steht, nachdem es wohl von einem Geschoss aus der Luft getroffen worden war.

+++

Palm Jumeirah in Dubai was attacked by Shahed kamikaze Drones. (refer to 2nd visual) https://t.co/YFfwQhvamw pic.twitter.com/eoeqhl5FIO — Sougat Chakraborty (@sougat18) February 28, 2026

+++



