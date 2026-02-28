Sieg für die Meinungsfreiheit: Koran-Verbrenner freigesprochen

+ Saudi Arabien schließt sich den USA und Israel an der Operation „stürzt die Mullah an“ + Iran blockiert offenbar wichtige Ölroute + teures US-LNG wird Europas neues Risiko + Koalition beendigt Asylwende +

+++

Saudi Arabien schließt sich den USA und Israel an der Operation „stürzt die Mullah an“

Das Königreich Saudi-Arabien erklärt, es werde sich den USA bei der Operation gegen das Regime der Islamischen Republik anschließen, nachdem die IRI einen US-Stützpunkt in Saudi-Arabien angegriffen hat.

Die VAE sind ein enger Verbündeter der USA und beherbergen wichtige US-Militärbasen (insbesondere die Al Dhafra Air Base nahe Abu Dhabi, Heimat des US 380th Air Expeditionary Wing). Diese Basen werden von den USA für Operationen im Nahen Osten genutzt, aber die VAE haben explizit betont, dass sie ihr Territorium, Luftraum oder Gewässer nicht für Angriffe auf Iran freigeben werden.

Die VAE-Regierung hat die iranischen Raketenangriffe auf ihr Gebiet scharf verurteilt als „eklatante Verletzung der Souveränität“ und „feige Eskalation“. UAE-Luftabwehrsysteme haben mehrere Wellen iranischer Raketen und Drohnen erfolgreich abgefangen. Es gab jedoch mindestens einen zivilen Todesfall durch herabfallende Trümmer in Abu Dhabi und vereinzelte Sachschäden.

+++

Iran blockiert offenbar wichtige Ölroute

Die Schifffahrt in der Straße von Hormus ist nach iranischen Angaben zum Erliegen gekommen. Wie die Agentur „Fars“ berichtet, bewegt sich dort kein Tanker mehr. Der israelische „Kanal 9“ meldet, der Iran habe die Meerenge blockiert.

Durch das Nadelöhr am Eingang zum Persischen Golf werden normalerweise etwa 20 % des weltweiten Öls transportiert. Eine offizielle Bestätigung Teherans liegt bislang nicht vor. Via @satellit_de!

+++

Neue Abhängigkeit nach Verbot von russischem Gas – teures US-LNG wird Europas neues Risiko

Nach dem Verbot von russischem Gas droht Europa jetzt eine neue teure Abhängigkeit von amerikanischem LNG (…)

Diese Entwicklung schafft kurzfristig Ersatz, jedoch verschiebt sie das Risiko nur. Europa hängt stärker an einem Lieferland, das Preise und Mengen politisch und wirtschaftlich steuern kann. LNG bleibt zudem teurer als Pipeline-Gas, weil Verflüssigung, Transport und Regasifizierung Kosten addieren. Gleichzeitig konkurriert Europa auf dem Weltmarkt mit Asien, weshalb Preisspitzen schneller durchschlagen. Via blackout-news.de

+++

Koran-Verbrenner endgültig freigesprochen!

Der britische High Court hat ein historisches Machtwort gesprochen. Ein Mann, der den Koran verbrannte, wurde endgültig freigesprochen. Damit scheiterte der Versuch, ein Blasphemie-Gesetz einzuführen.

Der britische High Court hat den Freispruch eines Mannes bestätigt, der vor dem türkischen Konsulat in London einen Koran verbrannt hat. Die Botschaft der Richter ist unmissverständlich: Es gibt in einer freien Gesellschaft kein Recht darauf, nicht beleidigt zu werden!

Was war passiert? Der 51-jährige Hamit Coskun, ein Asylbewerber armenisch-kurdischer Abstammung aus der Türkei, hatte am 13. Februar 2025 im Londoner Nobelviertel Knightsbridge das islamische Buch angezündet und rief dabei Sätze wie “Fuck Islam” und “Der Islam ist die Religion des Terrorismus”. report24.news

+++

Flüchtlings-Wahlrecht, Enteignungen: Die irren Linken-Träume in Baden-Württemberg

Radikaler geht es kaum. Linke in Bade-Württemberg fordern eine „sozialistische Demokratie“ und Verstaatlichungen. Im Wahlkampf propagieren sie zudem die 30-Stunden-Woche und das Wahlrecht für alle Flüchtlinge nach drei Monaten.

Bereits die Präambel des Wahlprogrammes der Linken für Baden-Württemberg lässt an Klarheit nichts vermissen: „Unser Ziel ist eine sozialistische Demokratie“, heißt es dort und: „Banken und Konzerne müssen in Gemeineigentum überführt werden.“

Die Linke in Baden-Württemberg mit ihrer Spitzenkandidatin Kim Sophie Bohnen ist auf Erfolgskurs. 10.000 Mitglieder hat die Partei im Ländle nach eigenen Angaben und seit Monaten sehen sie die Umfragen bei konstant sieben Prozent. Weiterlesen auf focus.de

+++

Koalition beendigt Asylwende

Illegale Migranten sollen bereits nach 3 Monaten Aufenthalt Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten.

Ö ! und gebt bitte Euren Kommentar ab, wie ihr jetzt zu Friedrich Merz steht.

Kleiner Spoiler: Es werden bewusst noch mehr Pull-Faktoren geschaffen, um (illegale) Migranten nach Deutschland zu locken!

↪️Warum tritt Merz nicht zurück!???? pic.twitter.com/PuZnTXaFzx — Prof. Carl Leiserfluss ✪ (@CLeiserfluss) February 26, 2026

+++

Sattes Plus im Bundestag: Fast 500 Euro mehr Gehalt für jeden Abgeordneten

Den 630 Bundestagsabgeordneten winkt turnusgemäß die nächste Gehaltserhöhung. Zum 1. Juli steigen die Diäten. Und jetzt ist auch klar, wie stark es nach oben geht: Das Plus beträgt 4,2 Prozent. Das entspricht einem Anstieg um 497 Euro im Monat!

[…]

Es ist die dritte deutliche Diätenerhöhung seit 2022. Im Vorjahr waren die Abgeordnetenbezüge um 5,4 Prozent erhöht worden, 2023 sogar um sechs Prozent.

[…]

Klöckner profitiert doppelt: Sie erhält eine zweite Diät als Amtsgehalt. Ihre Bezüge steigen dadurch von derzeit 23.666,94 Euro/Monat um 994 Euro auf dann 24.661 Euro. Ihre Stellvertreter erhalten eine halbe Diät als Amtsgehalt und damit 18.496 Euro statt bisher 17.750 Euro im Monat. Die Erhöhung wirkt sich auch auf die Pensionen der Bundestagsabgeordneten aus. Sie erhalten für jedes Mandatsjahr 2,5 Prozent der Diäten als Altersversorgung. Via bild.de

+++ REALSATIRE +++

Neuer Jugendsport: Menschen mit Fellmasken bewegen sich auf allen Vieren vorwärts

Hier geht’s zu den Short News von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.