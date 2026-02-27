AfD darf nicht als gesichert rechtsextrem eingestuft werden

+ USA an Iran: Unterwerfen oder Sterben! + “Unsere Geduld ist am Ende”: Pakistan erklärt den Taliban den offenen Krieg + WEF-Knall wegen Epstein: Børge Brende tritt als Chef zurück + Wirtschaft alarmiert: Neues Tariftreuegesetz gefährdet Tausende Jobs + Österreich schrumpft: Fertilitätsrate fällt auf historisches Tief +

USA an Iran: Unterwerfen oder Sterben!

Die Verhandlungsvorschläge der USA wurden bekannt, und sie fordern die bedingungslose Kapitulation des Irans, entgegen Völkerrecht und Menschenrechten. Was nichts Anderes bedeutet, als dass der Angriffs-Krieg bereits beschlossen wurde.

Die USA haben dem Iran ein Dokument übergeben, das keine Verhandlung darstellt. Es ist eine Kapitulationsanordnung. Das Wall Street Journal erhielt die amerikanischen Forderungen, die heute in Genf präsentiert wurden: Zerstörung von Fordow, Natanz und Isfahan. Herausgabe jedes Gramms angereicherten Urans an die Vereinigten Staaten. Dauerhafte Nullanreicherung, ohne Auslaufklauseln, ohne Ablaufdatum. Entgegenkommen für den Rest der Existenz eines Staates Iran. Im Gegenzug: Minimale Sanktionserleichterungen zunächst, weitere nur bei dauerhafter Einhaltung aller Bedingungen. Weiterlesen auf tkp.at

“Unsere Geduld ist am Ende”: Pakistan erklärt den Taliban den offenen Krieg

Die Lage in Südasien eskaliert und steht kurz vor der totalen Explosion. Nach blutigen Grenzgefechten fliegen jetzt Kampfjets über der afghanischen Hauptstadt und werfen Bomben ab. Die Atommacht Pakistan macht Ernst gegen die radikalislamischen Taliban – und spricht von einem “offenen Krieg”.

Es sind Worte, die die gesamte Region in höchste Alarmbereitschaft versetzen. Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Asif machte auf X unmissverständlich klar, dass die Zeit der Diplomatie vorbei ist: “Unsere Geduld hat ihre Grenze erreicht. Jetzt herrscht ein offener Krieg zwischen uns und euch.” Die Folge: Bomben auf Kabul. Weiterlesen auf report24.news

AfD-Entscheidung vor Gericht: Eine schallende Ohrfeige für alle Demokratieverächter

Die AfD darf nicht als gesichert rechtsextrem verfolgt werden. Es ist nur ein Beschluss im Eilverfahren – doch die Ausführungen des Verwaltungsgerichts Köln zerschmettern die Argumentation all jener, die ein AfD-Verbotsverfahren fordern: Es entlarvt sie als die wahren Demokratiefeinde. (…)

Die AfD fordert die Remigration von Ausländern. Damit vertritt sie aber kein verfassungswidriges Konzept, hat jetzt das Verwaltungsgericht Köln festgestellt. „Spezifisch verfassungsfeindliche Absichten“ seien „nicht ersichtlich“.

Das Verwaltungsgericht Köln verbietet nicht nur die Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextremistisch“. Der Verfassungsschutz darf auch bestimmte Aussagen über die Partei nicht mehr verbreiten. Dobrindt will derweil das Hauptsacheverfahren ausfechten. Weiterlesen auf apollo-news.net

WEF-Knall wegen Epstein: Børge Brende tritt als Chef zurück

Nächste personelle Reaktion aufgrund der Epstein-Akten. Klaus Schwabs Nachfolger beim Weltwirtschaftsforum (WEF), Børge Brende, gab heute Donnerstag wegen seiner prominenten und intensiven Epstein-Kontakte seinen Rücktritt als Chef des WEF bekannt.

„Nach sorgfältiger Abwägung habe ich beschlossen, als Präsident und CEO des Weltwirtschaftsforums zurückzutreten.“

Der ehemalige norwegische Außenminister Brende schrieb mit Epstein per Mail über das WEF als „neue globale Architektur“, die laut Epstein die „UN ersetzen“ kann, AUF1 berichtete (https://t.me/auf1tv/17778). Auch über Crypto, Genetik und Cyberangelegenheiten unterhielten sich die beiden intensiv. Nun legt Brende sein Chef-Amt nieder, damit das Weltwirtschaftsforum seine Arbeit ohne Ablenkung fortsetzen kann, so der Norweger.

Via AUF1

Wirtschaft alarmiert: Neues Tariftreuegesetz gefährdet Tausende Jobs

Das Tariftreuegesetz ist durch! Am Donnerstagvormittag hat der Bundestag den umstrittenen Gesetzesentwurf in dritter Lesung beschlossen.

Die deutsche Metall- und Elektroindustrie ist alarmiert: Durch das neue Gesetz könnten Tausende Jobs wegfallen, weil Unternehmen aus dem Wettbewerb gedrängt werden. So würde der Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt gefährdet.

[…]

Das neue Tariftreuegesetz verpflichtet Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen zur Einhaltung tariflicher Arbeitsbedingungen – inklusive umfangreicher Dokumentations-, Kontroll- und Haftungspflichten.

[…]

Das neue Tariftreuegesetz bedeutet für viele Betriebe eine massive bürokratische Belastung, die vor allem kleinere Unternehmen nicht stemmen könnten. […] Besonders kritisch sieht der Verband eine neue Haftungsregelung: Die Unternehmen sollen künftig vollständig für Tarifverstöße von Subunternehmern haften – mit Vertragsstrafen, Kündigungen und möglichem Ausschluss von Vergaben.

[…]

“Das sei „ein Nachtreten gegenüber den vielen deutschen Unternehmen, die aufgrund der massiven Wirtschaftskrise um ihre Existenz kämpfen“.

Weiterlesen auf bild.de

Österreich schrumpft: Fertilitätsrate fällt auf historisches Tief

75.718 Geburten – so wenige wie seit Jahrzehnten nicht

Die Zahlen sind eindeutig: 2025 kamen in Österreich lediglich 75.718 Kinder lebend zur Welt – um 2,0 Prozent weniger als im Vorjahr. Das geht aus der am 25. Februar 2026 veröffentlichten Geburtenbilanz der Statistik Austria hervor. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau sank damit auf 1,29 – ein neuer historischer Tiefststand, der den bisherigen Rekord von 1,31 aus dem Jahr 2024 bereits wieder unterbietet.

Zum Vergleich: Demografen gehen davon aus, dass eine Gesamtfertilitätsrate von 2,1 Kindern pro Frau nötig wäre, um die Bevölkerung langfristig stabil zu halten. Österreich liegt weit darunter. Weiterlesen auf exxtra24.at

„Kleine Mädchen sollen mit Kopftuch in die Schule gehen“

Steuerfinanziertes Bundesprogramm „Demokratie leben“ fördert Kopftuch für alle kleinen Mädchen

„Kleine Mädchen sollen mit Kopftuch in die Schule gehen“ „Nettes“ kleines Buch, vom Steuerzahler finanziert.

Da wird mir schlecht 🤢 Indoktrinierung, die pic.twitter.com/30rt8CqguX — Geht’s noch !? 🧐 🇩🇪🦁🦁🦁🦁 (@Aufwachen_Leute) February 26, 2026

