In einer offiziellen britischen Presseaussendung vom 24. Februar heißt es, „Das Vereinigte Königreich verstärkt die Unterstützung für die Ukraine vier Jahre nach Putins großem Angriff“.

Seitens des Vereinigten Königreiches wurde weitere militärische, wie auch humanitäre Unterstützung zugesagt.

Umfassendes „Hilfspaket“ angekündigt

Es wurde also seitens der britischen Regierung ein neues Paket aus militärischer, humanitärer und Wiederaufbauunterstützung angekündigt, während Großbritannien die „allgemeine“ Unterstützung für die Ukraine weiter verstärkt.

„Der Premierminister„, so hieß es, „wird heute den Aufruf der Koalition der Willigen leiten, während der Außenminister an der offiziellen Gedenkfeier in Kiew teilnimmt und der Verteidigungsminister sich den Ukrainern in London anschließt.

Die Sicherheit des Vereinigten Königreichs beginnt in der Ukraine, und die fortgesetzte Unterstützung wird Großbritannien und Europa stärker und sicherer machen.

Das Vereinigte Königreich verstärkt die Unterstützung für die Ukraine vier Jahre nach Putins umfassender Invasion mit neuer militärischer und humanitärer Unterstützung. Während der brutale Krieg – von dem Putin dachte, er würde ihn in einer Woche gewinnen – in sein fünftes Jahr eintritt, ist die britische Regierung klar, dass die Verteidigung der Ukraine die Sicherheit Großbritanniens ist.

Heute kündigt die Regierung zusätzliche Unterstützung für die Ukraine an, da der Premierminister ein Treffen der Koalition der Willigen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron einberufen hat, nachdem sie im Januar mit Präsident Selenskyj die Absicht des Vereinigten Königreichs beabsichtigt haben, britische Truppen nach Friedenssicherung in die Ukraine zu entsenden. Im Rahmen dieser Multinationalen Truppe für die Ukraine ist ein 70-köpfiges Hauptquartier in Betrieb, und die Vorbereitungen für die britischen Streitkräfte werden durch 200 Millionen Pfund von dieser Regierung finanziert.

In Kiew wird erwartet, dass der Außenminister abscheuliche „Russifizierungs“-Taktiken gegen unschuldige Zivilisten in den vorübergehend besetzten Gebieten im Osten der Ukraine anprangert, wo sie gezwungen sind, russische Pässe anzunehmen, die ukrainische Sprache verboten ist, Menschen von ukrainischen Medien isoliert und wegen jeglicher Demonstration pro-ukrainischer Stimmung willkürlich festgenommen werden.

Verteidigungsminister John Healey wird die ukrainische Kathedrale in London besuchen, um diejenigen zu treffen, denen das Vereinigte Königreich nach der Invasion seine Türen geöffnet hat. Gemeinsam mit Bischof Nowakowski und dem ukrainischen Botschafter wird er eine Kerze zum Gedenken an all jene entzünden, die im Konflikt ihr Leben verloren haben.“

Premierminister Keir Starmer erklärte:

„An diesem düsteren Jahrestag ist unsere Botschaft an das ukrainische Volk einfach, Großbritannien ist bei euch, stärker als je zuvor. Deshalb kündigen wir heute neue Unterstützung an und werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist.

Trotz des heutigen Lärms in den Weltangelegenheiten bleibt dieser Krieg das kritischste Thema unserer Zeit. Sie stellt die Frage, ob die ukrainische und europäische Freiheit bestehen bleiben wird. Unsere gemeinsame Antwort ist eindeutig. Russland gewinnt diesen Krieg nicht. Sie werden diesen Krieg nicht gewinnen. Der Mut der Ukraine hält weiterhin die Linie für unsere gemeinsamen Werte angesichts von Putins Aggression. Wir werden an ihrer Seite stehen, bis ein gerechter und dauerhafter Frieden – und darüber hinaus. Slava Ukraini.“

Das angekündigte Unterstützungspaket umfasst

20 Millionen Pfund an neuen Mitteln für Notfall-Energieunterstützung zum Schutz und zur Reparatur des Energienetzes sowie zur Bereitstellung zusätzlicher Erzeugungskapazität um die ukrainischen Energiesysteme für den nächsten Winter zukunftssicher zu machen. Damit beträgt die gesamte Unterstützung des Vereinigten Königreichs für ukrainische Energie seit Kriegsbeginn über 490 Millionen Pfund.

5,7 Millionen Pfund für humanitäre Hilfe für Frontliniengemeinschaften, die Evakuierung benötigen oder von Luftangriffen oder inneren Vertreibungen betroffen sind. Die UN und ihre Partner zielen auf 4,1 Millionen Menschen in der Ukraine und priorisieren diejenigen, die die schwersten Bedingungen erleben. Das Vereinigte Königreich war 2025 der größte Spender des Ukraine Humanitarian Fund.

Medizinisches Mentoring, Hochqualifizierte Teams britischer Militärchirurgen, Pflegekräfte und Physiotherapeuten betreuen ukrainische Kliniker in der Ukraine. Sie begleiten ukrainische Teams, die komplexe Schlachtfeldoperationen behandeln, und greifen auf britische Expertise in Unfallchirurgie und Kriegsverletzungen zurück, um ukrainischen Soldaten bei der Rückkehr zum Militärdienst oder dem Wiederaufbau ihres Lebens als Zivilisten zu helfen.

Hubschrauberausbildung, Ukrainische Piloten werden nun auf einem britischen Luftwaffenstützpunkt ausgebildet, um Hubschrauberfluglehrer zu werden, das erste Mal, dass Großbritannien der Ukraine eine Ausbildung für Drehflügler anbietet. Die Absolventen werden die nächste Generation ukrainischer Militärflieger ausbilden und der Ukraine helfen, sich zu verteidigen und abzuschrecken.

Außenministerin Yvette Cooper erklärte:

„Heute werfe ich ein Licht auf Russlands schändliche Versuche, die ukrainische Identität in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine auszulöschen.

Von der Vollpumpung des Bildungssystems mit Desinformation, der Abschiebung und Indoktrination von Kindern bis hin zur illegalen Inhaftierung unschuldiger Zivilisten für so einfache Taten wie das Zeigen ukrainischer Farben – Russland hat seine rücksichtslose Missachtung von Völkerrecht und Menschenrechten bewiesen.

Vier Jahre später kann und muss Russland diesen Krieg beenden. Das Vereinigte Königreich wird so lange an der Seite der Ukraine stehen, wie es nötig ist, um einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen.

Der Außenminister wird außerdem 30 Millionen Pfund britische Mittel ankündigen, um die ukrainische gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit zu stärken und Gerechtigkeits- und Rechenschaftsbemühungen für Opfer und Überlebender mutmaßlicher russischer Kriegsverbrechen voranzutreiben.“

Verteidigungsminister John Healey MP sagte:

„Vier Jahre nachdem Putin seinen Krieg begann, um die Ukraine als souveräne Nation von der Landkarte zu tilgen, ist das Vereinigte Königreich entschlossener denn je, der Ukraine stark zu stehen. Gemeinsam mit unseren Verbündeten erhöhen wir die militärische Hilfe für die Ukraine und werden den Druck auf Putin erhöhen.

Dies war ein Krieg, von dem Putin dachte, er würde ihn in einer Woche gewinnen, aber er unterschätzt den Willen des ukrainischen Volkes. Mit unserer Unterstützung kämpfen sie weiterhin mit großem Mut und Trotz. Heute erinnern wir auch das Leid der Ukrainer an der Front, die Familien, die um ihre Liebsten trauern, und die Millionen, die von zu Hause vertrieben wurden, die sich nach der Möglichkeit sehnen, mit Frieden zurückzukehren.

Ich zolle dem Volk der Ukraine Tribut. Ich bin stolz auf unsere britische Einheit und Führung in der Ukraine. Ich bin fest entschlossen, dass wir 2026 zum Jahr machen, in dem dieser brutale Krieg endet.

Die heute angekündigte Unterstützung folgt auf erhebliche Unterstützung, die der Verteidigungsminister Anfang dieses Monats angekündigt hat, darunter eine halbe Milliarde Pfund Luftverteidigungsunterstützung und 1.000 leichte Mehrzweckraketen (LMMs), die in Belfast produziert wurden, um die Ukraine vor Russlands anhaltenden Drohnenangriffen zu verteidigen.

Als weitere Informationen an die Redakteure diverser (Mainstream) Medien, erging nachstehende Erklärung.

Das Vereinigte Königreich kündigte außerdem 5 Millionen Pfund zur Unterstützung von Gerechtigkeits- und Rechenschaftsarbeit in der Ukraine an. Diese Finanzierung wird dazu beitragen, ukrainische Ermittler und Staatsanwälte zu schulen sowie die Dokumentation, Untersuchung und Verfolgung von Kriegsverbrechen zu ermöglichen. Dies wird internationale Standards im ukrainischen Rechtsprozess fördern und rechtsbasierte Unterstützung für Überlebende und Zeugen, einschließlich Überlebender konfliktbedingter sexueller Gewalt, fördern.“

Ein eindrucksvolles Beispiel, wie der Mainstream regierungsseitig gefüttert wird, ungeachtet und jenseits von Fake-News oder „Russen-bashing“, versteht sich.

