AfD Chrupalla von Fußball-Match „ausgeschlossen“ – RB Leipzig storniert Karten-Reservierung!

Der sächsische Fußball-Verein RB Leipzig hatte seinerseits letzte Woche die, bereits im Dezember erworbenen Fußballtickets für AfD-Chef Chrupalla und seine Gäste zum Match gegen FC Bayern-München, kurzfristig storniert.

„Fadenscheinige“ Begründung

Ein „Ausschluss“ also noch vor Spielbeginn. Der sächsische Fußballverein RB Leipzig storniert zwölf VIP-Tickets zum Bundesliga-Spitzenspiel am 17. Jänner zwischen RB Leipzig und Bayern München, die für AfD-Chef Tino Chrupalla und mehrere eingeladene sächsische Unternehmer vorgesehen waren, wie auch AUF1 berichtet hatte.

Nachdem sich der Personenschützer des AfD-Spitzenpolitikers wie üblich beim Verein über die örtlichen Gegebenheiten erkundigte, sei daraufhin prompt die Stornierung der Eintrittskarten erfolgt. Auch aus der Handy-App wurden diese umgehend entfernt, erklärte Tino Chrupalla und sprach dabei von einem Skandal.

Ticket bereits im Dezember erworben

Die Tickets waren von einem Bekannten Chrupallas, einem Spielerberater, allerdings bereits im Dezember letzten Jahres als Geburtstagsgeschenk für einen befreundeten Unternehmer erworben und diesem dann am 10. Januar übergeben worden. RB Leipzig spricht dazu von einer „ärgerlichen Doppelbuchung“ und schrieb (allerdings wenig glaubwürdig), „grundsätzlich kann es bei besonders stark nachgefragten Heimspielen, wie dem am kommenden Wochenende gegen den FC Bayern, in unseren VIP-Bereichen zu Überbuchungen und damit zu Stornierungen kommen“.

Viele Fußball-Fans wie auch politische Beobachter äußerten sich in den sozialen Medien eindeutig zu diesem Vorgehen. „Hoffentlich spielen die vor leeren Rängen“, oder etwa, „Als Demokrat sollte man den RB Leipzig jetzt links liegen lassen.“

Offenbar hatte hierzu dann schließlich auch die „göttliche“ Gerechtigkeit die Finger im Spiel, es hagelte immerhin eine 1:5-Schlappe für die Leipziger gegen „eher mittelmäßig“ agierende Bayern.



POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung