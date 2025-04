Bild: Kaitseministeerium

„Mit Haut und Haar“ im Kriegsmodus befindlich, schließt „Noch-Bundesverteidigungsminister“ Boris Pistorius nunmehr den Einsatz deutscher Soldaten im Ukraine-Konflikt, nicht mehr aus.

Die nunmehrige Kehrtwende des Bundesverteidigungsministers verwundert wohl, angesichts der deutschen Kriegshysterie, wenig, wie auch die Berliner Zeitung berichtet hatte. Erstmals hatte er damit die Möglichkeit eines Bundeswehr-Einsatzes in der Ukraine angedeutet.

„Spiel mit dem Feuer“

Diese Entwicklung markiert damit einen Wendepunkt in der bisherigen Zurückhaltung Deutschlands bei direkten militärischen Interventionen, wohl zweifelsfrei auf Grund der EU-seitig „geforderten“ Kriegstüchtigkeit. Gemeinsam mit seinem estnischen Amtskollegen Hanno Pevkur signalisierte Pistorius damit die grundsätzliche Bereitschaft, „mit Bodentruppen zur Sicherung des (sogenannten) Friedens in der Ukraine beizutragen“. Eine Aussage, die vor wenigen Monaten noch undenkbar gewesen wäre und die nun zweifelsfrei das Potenzial hat, Deutschland direkt in den Konflikt mit Russland zu ziehen.

Unmissverständliche Warnung seitens Russlands

Die russische Führung hatte bereits unmissverständlich klargestellt, dass sie einen Einsatz von NATO-Truppen als feindlichen Akt betrachte und entsprechend reagieren würde. Die Gefahr einer direkten militärischen Konfrontation zwischen NATO und Russland wäre damit so real wie nie zuvor, seit Ende des Kalten Krieges.

Besonders kritisch sieht Pistorius freilich die Haltung der USA unter Donald Trump. Der US-Präsident hätte die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine „ohne Druck vom Tisch genommen“. Diese Entwicklung zeigt jedoch einmal mehr die Abhängigkeit Europas von amerikanischen Entscheidungen, eine Situation, die neuerdings dringend überdacht werden dürfte.

Verteidigungsbereitschaft auf dem Prüfstand

Während auch Polen, genau wie Deutschland, bereits intensiv über die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert, offenbart sich diesbezüglich in Deutschland ein erschreckendes Bild. Einer ntv-Umfrage zu Folge wären nur 17 Prozent der Deutschen bereit, ihr Land im Ernstfall mit der Waffe zu verteidigen. Eine Zahl, die wohl angesichts der massiven Anstrengungen der Regierung, wie auch der EU, kriegstüchtig werden zu müssen, alarmierend sein muss.

Aktuelle Entwicklung“ unter der Lupe“

Die jüngsten Äußerungen von Pistorius werfen somit die Frage auf, ob Deutschland tatsächlich für einen solchen Schritt bereit wäre. Trotz massiver Investitionen in die Bundeswehr bleiben mehr als erhebliche Zweifel an der kurzfristigen Einsatzfähigkeit deutscher Streitkräfte. Die jahrelange Vernachlässigung der Verteidigungsfähigkeit durch die verschiedenen Bundesregierungen rächt sich mittlerweile bitter.

Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch deutlich, wie die verfehlte Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der letzten Jahre, wie auch die bedenkenlose Abhängigkeit von den USA, Deutschland in eine prekäre Situation gebracht hat.

Statt einer durchdachten Strategie, abgesehen von einer „befohlenen Kriegshysterie“, scheint die Bundesregierung nun kopflos verschiedenen Optionen hinterherzulaufen, deren Konsequenzen kaum absehbar sind. Die Frage nach der tatsächlichen Verteidigungsfähigkeit und -bereitschaft Deutschlands wird dadurch drängender denn je.

