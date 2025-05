Mercedes favorisiert Ungarn – Kostenvorteile, höhere Arbeitsmoral, weniger Krankenstände

Mercedes-Benz baut seine Produktionskapazitäten im ungarischen Kecskemét massiv aus – und zwar aus naheliegenden Gründen: Einerseits wegen Kostengründen aber auch wegen einer höheren Arbeitsbereitschaft im Vergleich zu ihren deutschen Kollegen – wie „Világgazdaság“ berichtet.

Und obwohl Mercedes-Benz weltweit ein weit verzweigtes Produktionsnetzwerk unterhält, wird Ungarn durch die Unternehmensführung präferiert. Bereits jetzt beschäftigt die deutsche Prestige-Auto-Marke über 4.500 Mitarbeiter in Ungarn. Zudem ist eine signifikante Steigerung der Produktionszahlen ist.

Kostenvorteile, höhere Arbeitsmoral, weniger Krankentage

Einerseits wegen der deutlichen Kostenvorteile: Finanzvorstand Harald Wilhelm bezifferte diese im Februar auf rund 70 Prozent gegenüber den deutschen Standorten – wie „Reuters“ berichtete“. Das betrifft auch die Gewinnbeteiligung – Wie das Unternehmen gegenüber der „Stuttgarter Zeitung“ bestätigte: Die Beschäftigten in Kecskemét erhielten eine Gewinnbeteiligung von umgerechnet etwa 2.000 Euro, was einem Minus von 62 Prozent im Vergleich zu den deutschen Mitarbeitern entspricht.

Nach den Daten von Eurostat lag der jährliche Durchschnittslohn in Ungarn im Jahr 2023 bei 16.895 Euro, während er in Deutschland mit 50.998 Euro mehr als dreimal so hoch war. Dies bedeutet einen Kostenvorteil von 67 Prozent für Ungarn. Hinzu kommt, dass in Ungarn tendenziell länger gearbeitet wird, da in der deutschen Automobilindustrie eine Wochenarbeitszeit von 35 Stunden üblich ist.

Ein weiterer Pluspunkt für den ungarischen Standort ist die geringere Anzahl an Krankheitstagen. Vorstandsvorsitzender Ola Källenius führte aus, dass die Fehlzeiten aufgrund von Krankheit in Deutschland doppelt so hoch seien wie in anderen europäischen Ländern. OECD-Daten von 2022 untermauern dies eindrücklich. Während man in Deutschland durchschnittlich 24,9 Tage pro Jahr in Krankenstand, waren es in Ungarn lediglich 9,4 Tage.

Insofern wird nun also die Produktionskapazität der deutschen Werke auf 300.000 Fahrzeuge pro Jahr begrenzt. Laut Harald Wilhelm soll die Reduzierung der deutschen Mitarbeiter aber durch den Abbau von Leiharbeit und natürlicher Fluktuation erfolgen soll, nicht durch Entlassungen. Alles in allem aber eine sich fortsetzende Prekarisierung innerhalb des deutschen Arbeitsmarktes. (UngarnHeute)

_________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.