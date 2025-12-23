Grönland: EU zeigt „Solidarität“ mit Dänemark nach neuem US-Vorstoß

Laut einer Umfrage möchten die Grönländer bei Dänemark bleiben. | Quelle: Berlingske and Sermitslaq

Nachdem US-Präsident Donald Trump vor ungefähr einem Jahr zum ersten Mal angekündigt hat, Grönland aus Gründen des „nationalen Schutzes“ in das US-Territorium integrieren zu wollen, setzt er noch einmal nach.

„Grönland in die Vereinigten Staaten zu integrieren“

Trump hat den Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zum neuen US-Sondergesandten für Grönland ernannt, mit dem erklärten Ziel, „Grönland in die Vereinigten Staaten zu integrieren“.

Seine Äußerungen wurden von den Staats- und Regierungschefs der EU ernst genommen, die sich geschlossen gegen die amerikanischen Expansionsbestrebungen gegenüber dem autonomen Gebiet, das zum Königreich Dänemark gehört, aussprechen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein Minister für Europa und Auswärtige Angelegenheiten, Jean-Noël Barrot, haben in ihrer Reaktion auf die Ankündigung ihre Unterstützung für die Integrität des dänischen Territoriums bekräftigt. Man ms Macron zugutehalten, dass er nicht halbherzig herumschwafelt und die Sache zumindest auf den Punkt bringt:

„Grönland gehört seinem Volk. Dänemark ist der Garant dafür. Ich schließe mich der Stimme der Europäer an und bekunde unsere volle Solidarität“.

Bedrohen etwas „Russen und Chinesen“ Grönland?

Am Dienstag sagte Trump vor Reportern, die Vereinigten Staaten „brauchen Grönland für die nationale Sicherheit, nicht für Mineralien oder Öl, sondern für die nationale Sicherheit. Und wenn man sich Grönland anschaut, sieht man überall russische und chinesische Schiffe. Wir brauchen das also zum Schutz“.

Dann warf er Dänemark vor, das Gebiet zu vernachlässigen:

„Sie haben kein Geld ausgegeben, sie haben keinen militärischen Schutz, sie sagen, Dänemark kam vor 300 Jahren mit Booten dorthin – wir waren auch mit Booten dort, da bin ich sicher. Wir müssen das alles ausarbeiten.“

Um dieses Argument zu entkräftigen könne man seitens der EU mit einem Teil des Betrages, den man für die „Bedrohung“ durch Russland gerade bereitstellt, Grönland „militärischen Schutz“ bieten. Natürlich gegen Russen und Chinesen dort, wie uns Trump erklärt.

In Nuuk, I reaffirmed France’s unwavering support for the sovereignty and territorial integrity of Denmark and Greenland. Greenland belongs to its people.

Denmark stands as its guarantor. I join my voice to that of Europeans in expressing our full solidarity. pic.twitter.com/W3EUn3dAME — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2025

Thank you @realDonaldTrump! It’s an honor to serve you in this volunteer position to make Greenland a part of the U.S. This in no way affects my position as Governor of Louisiana! — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) December 22, 2025

Übersetzung:

Danke @realDonaldTrump

! Es ist mir eine Ehre, Ihnen in dieser ehrenamtlichen Position zu dienen, um Grönland zu einem Teil der USA zu machen. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf meine Position als Gouverneur von Louisiana!

Die EU-Kommissarin Ursula von der Leyen schloss sich den europäischen Stimmen an, die sich gegen die US-Ambitionen und die Kritik an Dänemark wehrten, und betonte, dass „territoriale Integrität und Souveränität Grundprinzipien des Völkerrechts“ seien.

Ja, ja das Völkerrecht! Das wird Trump vielleicht abschrecken ein indirekt zu EU gehörendes Land zu übernehmen. Aber die Bedrohung geht ja bekanntlich vom bösen Russen aus – wie man täglich aus Mainstreammedien erfährt.

Arctic security remains a key priority for the European Union, and one in which we seek to work with allies and partners. Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law. These principles are essential not only for the European Union, but… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 22, 2025

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez schloss sich diesen Äußerungen an

„Die Achtung der Souveränität und der territorialen Integrität ist für die EU und für alle Nationen der Welt von zentraler Bedeutung“, schrieb er auf X. „Die Sicherheit in der Arktis ist eine Priorität, bei der wir mit Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten wollen.“

Frage: Wer bedroht die „Sicherheit in Arktis? Und mit welchen „Verbündeten und Partnern wollen wir“ da zusammenarbeiten. Am besten mit Trump gegen die Russen die ja die Souveränität von Grönland bedrohen? Und nicht nur dort! Auch Finnland wird bedroht, dann die baltischen Staaten, und wenn die Ukraine fällt erfolgt lt. Medienberichten der Durchmarsch durch Polen. Berlin übt schon den Häuserkampf und das ist bitte kein Witz!

Die USA und Dänemark gehören der NATO an, die im Falle einer Aggression gegen eines ihrer Mitglieder die gegenseitige Verteidigung sicherstellen soll. Dieses Prinzip wurde noch nie durch einen Konflikt zwischen Mitgliedern der Allianz auf die Probe gestellt, wenn eines der Mitglieder ein Gebiet von einem anderen erobern wollte. Lediglich zwischen den NATO-Partnern Griechenland und Türkei hat es schon erhebliche Spannungen gegeben.

„Wenn es um Grönland geht, ob es sich den USA anschließt oder nicht, werde ich das in dieser Diskussion außen vor lassen, weil ich die NATO da nicht hineinziehen möchte“.

Richtig, wenn Grönland sich den USA „anschließt“ braucht die NATO sich nicht einmischen. Das wäre dann eine NATO-interne Angelegenheit. Fragt sich nur wie so ein „Anschluss“ aussehen würde. Dänemark will bekanntlich Grönland nicht einmal verkaufen – und die Bevölkerung will ebenfalls bei Denemark bleiben (siehe Umfrage im bild hier oben).



