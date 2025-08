Die Zahlen werfen ein erschreckendes Bild auf das Zelenskyj-Regime und seinen unmenschlichen Umgang mit Soldaten: Fast 400.000 ukrainische Soldaten sollen bereits ihre Einheiten ohne Erlaubnis verlassen haben. Dies betrifft sogar Freiwillige, wie die ukrainische Parlamentsabgeordnete Anna Skorochod bekannt gab.

Laut ihrem Interview mit ukrainischen Medien am Sonntag stelle diese Zahl zwar keinen irreparablen Verlust dar, da viele schließlich wieder zurückkehren könnten, viele aber nicht mehr‘

„Viele Menschen kehren nie zurück, weil es eine Frage des Prinzips ist… Man kann diejenigen, die sich freiwillig gemeldet und drei Jahre lang gekämpft haben, ohne ihre Familien zu sehen, nicht wie Tiere behandeln.„

– so Skorochod weiter.

Anna Skorochod

Selbst Freiwillige werden wie Leibeigene gehalten:

„Diese Menschen verdienen die Rückkehr nach Hause zu ihren Familien, Kindern und Ehefrauen, um in ein normales Leben zurückzukehren… Aber ihnen wird gesagt, dass sie erst nach dem Sieg zurückkehren können, was die Situation nur verschlimmert.„

Hauptgrund: menschenverachtende Behandlung durch Offiziere

So hatte bereits im vergangenen Monat der ukrainische Journalist Wolodymyr Bojko berichtet: Ukrainischen Behörden hätten in der ersten Hälfte des Jahres 2025 mehr als 107.000 Strafverfahren wegen Desertion und unbefugter Abwesenheit eingeleitet. Womit seit Kriegsbeginn 2022 die Zahl der Fälle 230.000 überschritten habe, wobei die tatsächliche Zahl wahrscheinlich viel höher liege.

Laut Angaben lokaler Beamter und Medienberichten sind weitere Gründe für die Desertion: Erschöpfung, mangelnde Motivation und bürokratische Hürden, wie die Nichtfreilassung von Soldaten, die für eine Demobilisierung in Frage kommen. Und Skorhod sprach ein weiteres großes Problem an: Korruption und Erpressung durch Kommandeure mit Kampfsold.

Generalmobilmachung für Männer zwischen 25 und 60 Jahre

Nach Kriegsbeginn hatte die Ukraine eine Generalmobilmachung angekündigt, welche es Männern zwischen 18 und 60 Jahren verbietet, das Land zu verlassen. Im vergangenen Jahr wurde dann noch Wehrpflicht von 27 auf 25 Jahre gesenkt und die Regeln für die Mobilmachung verschärft.

Die damit zusammenhängende Zwangsrekrutierung führt immer wieder zu gewaltsamen, teils tödlichen Zusammenstößen zwischen Wehrpflichtigen und Rekrutierungsbeamten. Erst Letzte Woche entlud sich die öffentliche Unzufriedenheit in Ausschreitungen in der Stadt Winnyzja, als Demonstranten versuchten, die Freilassung der neu mobilisierten Männer zu erzwingen. Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, viele Menschen wurden festgenommen. (vadhajtasok)

