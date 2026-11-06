Clan-Häftling befreit: Fußfesseln ließen sich mit Schlüssel um zehn Euro öffnen

+ England verzeichnet mit über 1’000 neuen Fällen pro Tag die höchste Zahl an Krebsdiagnosen seiner Geschichte + Frankfurter Krawallnacht: Drei Viertel der Tatverdächtigen haben ausländische Staatsangehörigkeit + Grüner Zerstörungspolitiker erinnert sich an günstigen Atomstrom + ÖSTERREICH: Unbelehrbare 21-Jährige IS Sympathisantin tritt im Tschador vor Richter +

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England verzeichnet mit über 1’000 neuen Fällen pro Tag die höchste Zahl an Krebsdiagnosen seiner Geschichte

England verzeichnete die höchste jährliche Zahl an Krebsdiagnosen seit Beginn der Aufzeichnungen, wie aus den offiziellen Statistiken des NHS England hervorgeht, die am 5. November 2026 veröffentlicht wurden.

Im Jahr 2024 wurden unglaubliche 373’574 neue Krebsdiagnosen registriert, durchschnittlich 1’021 Diagnosen pro Tag.

373’574 Diagnosen im Jahr 2024, die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen

11’833 zusätzliche Diagnosen im Vergleich zu 2023

Anstieg der registrierten Krebsdiagnosen um 3,3 % gegenüber dem Vorjahr

Anstieg der altersstandardisierten Inzidenz um 1,6 %, was zeigt, dass die Bevölkerungsalterung allein den Anstieg nicht erklärt.

616’404 Krebserkrankungen insgesamt, wenn die häufigen Basalzellkarzinome und kutanen Plattenepithelkarzinome der Haut mitgezählt werden.

Prostatakrebs gehörte weiterhin zu den am häufigsten diagnostizierten bösartigen Erkrankungen: 2024 gab es 61’115 neue Fälle, rund 4,1 % mehr als 2023.

Prostata-, Brust-, Lungen- und Darmkrebs machten zusammen rund 50 % der Diagnosen aus, häufige Hautkrebsarten ausgenommen.

Zu einem großen Teil können sie sich bei den krebsfördernden mRNA-Injektionen bedanken, die nun in Verbindung gebracht werden mit einem erhöhten Risiko für sieben wichtige Krebsarten über 35 verschiedene Mechanismen. Weiterlesen auf uncut-news.ch

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Clan-Häftling befreit: Fußfesseln ließen sich mit Schlüssel für unter zehn Euro öffnen

Zwei Maskierte überwältigten im Oktober Justizbeamte in Essen und befreiten einen Clankriminellen aus der U‑Haft.

Man sollte meinen, die Befreiung wäre für die Behörden peinlich genug gewesen, doch nun kommt auch noch heraus: Seine Fußfesseln ließen sich mit einem billigen Universalschlüssel aus dem Internet öffnen. Das Sicherheitsproblem war bereits seit Monaten bekannt. (…)

Zwei Bedienstete der Justizvollzugsanstalt Essen begleiteten den 34-jährigen Dijvar Gündüz zu einer ärztlichen Untersuchung in die Innenstadt. Im Treppenhaus überwältigten zwei maskierte Männer die Justizbeamten und befreiten den Gefangenen. Anschließend flohen alle drei. Gündüz soll wegen Drogendelikten und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft gesessen haben und von den Behörden dem Bereich Clankriminalität zugeordnet werden. Weiterlesen auf report24.news

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Frankfurter Krawallnacht: Drei Viertel der Tatverdächtigen haben ausländische Staatsangehörigkeit

Eine Apollo News-Recherche zeigt: Rund drei Viertel der Tatverdächtigen der Frankfurter Ausschreitungen besitzen eine ausländische Staatsangehörigkeit. Zuletzt waren Bundesinnenminister Dobrindt und Hessens Innenminister Poseck für ihre Einordnungen der Krawalle kritisiert worden.

Die Frankfurter Polizei hat auf Anfrage von Apollo News neue Angaben zum Hintergrund der Tatverdächtigen bei den schweren Ausschreitungen nach den Gen-Z-Protesten am Samstag gemacht. Demnach besitzen rund drei Viertel der 55 bislang ermittelten Tatverdächtigen eine ausländische Staatsangehörigkeit, teilweise zusätzlich zur deutschen. Etwa die Hälfte der Tatverdächtigen besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Von diesen besitzt wiederum rund die Hälfte eine weitere Staatsangehörigkeit.

Die Angaben stützen damit die Einschätzung von Hessens CDU-Innenminister Roman Poseck und CSU-Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, die nach den Ausschreitungen von „überwiegend migrantisch“ geprägten Tätergruppen beziehungsweise „Chaoten aus dem migrantischen Milieu“ gesprochen hatten

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Kühlsysteme getroffen: Jetzt attackieren Hacker schon Pharma-Unternehmen

Schock in Europa: Nachdem in Frankreich bereits ein Blutspendedienst von Hacker-Attacken überzogen wurde, erwischte es nun einen deutschen Medikamentenhändler.

Die Angreifer nahmen offenbar gezielt die Kühlsysteme für sensible Medikamente ins Visier. Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) schlägt Alarm.

„Dem BSI sind einzelne Vorfälle bei Supermärkten und in der Pharmabranche bekannt“, zitierte das Recherchenetzwerk „Correctiv“ einen Sprecher der Behörde. Das BSI gehe allerdings davon aus, dass die Attacken „ungezielt und opportunistisch“ seien.

„Die Angreifer suchen also nach verwundbaren Instanzen und nutzen diese aus, im Zweifel auch ohne zu wissen, welches Unternehmen oder welche Branche sie damit treffen.“ Via oe24.at

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Grüner Zerstörungspolitiker erinnert sich an günstigen Atomstrom

Nachdem die Grünen 2023 die deutsche Energieversorgung gezielt zerstört haben, fällt ihnen 2026 ein, dass es vielleicht gar nicht schlecht gewesen wäre, günstige Energie zu haben?

Patrick Graichen war – gemeinsam mit Superminister Robert Habeck, einer der Haupt-Unterstützer, dass Deutschland seine letzten funktionierenden Kernkraftwerke abschalten musste – gegen den erbitterten Widerstand der Industrie.

Damit wurde Deutschlands als Industrie- und Wirtschaftsstandort zerstört. Die Energiepreise explodieren, einst erfolgreiche Unternehmen gehen reihenweise in die Pleite.

Graichen und Habeck haben das Antlitz des Landes nachhaltig verändert

Es ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten, was jetzt passiert: Mit überheblicher Miene verkündet der frühere Staatssekretär von Robert Habeck, dass diese Kraftwerke Strom zu günstigen Kosten hätten liefern können. Graichen tut dabei so, als ob er mit dem durch die Grünen verursachte Zerstörungspolitik nichts zu tun hätte. Quelle X

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ÖSTERREICH: Unbelehrbare 21-Jährige IS Sympathisantin tritt im Tschador vor Richter

Trotz einer einschlägigen Vorstrafe soll eine 21-Jährige aus Pasching weiter für den IS geworben haben. Nun wurde sie in Linz verurteilt.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren musste sich eine 21-Jährige aus Pasching (OÖ) wegen ihrer Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vor Gericht verantworten. Eine frühere Verurteilung hielt die junge Frau offenbar nicht davon ab, die Terrororganisation weiterhin zu verherrlichen. Am Mittwoch folgte am Landesgericht Linz die nächste Strafe.

IS-Videos an junge Mädchen verbreitet

Die Angeklagte mit tschetschenischen Wurzeln erschien laut „Kronen Zeitung“ in einem grauen Tschador vor dem Schöffengericht. Die Staatsanwaltschaft warf der Sozialhilfeempfängerin vor, sich in den Jahren 2023 und 2024 an der Terrororganisation IS beteiligt zu haben. Weiterlesen auf heute.at

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Entwurf zur Pflegereform: Welche Leistungen gestrichen werden sollen

Pflegegrad 1 entfällt, kinderlose und mitversicherte Ehepartner sollen mehr zahlen und die Bundesdarlehen an die Pflegeversicherung müssen später zurückgezahlt werden. Die vorgeschlagene Lösung der neuen Reform: mehr sparen, weniger ausgeben und Daten zentral erfassen.

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Um die Pflege zu „vereinfachen“, soll nun ein digitales „Pflege-Cockpit“ eingerichtet werden. Die Daten der Pflegebedürftigen sollen dort zentral gespeichert werden und für Angehörige, Pflegeversicherung und Pflegeanbieter zugänglich sein. Dass soll bei der besseren Koordinierung helfen. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten.

[…]

Kein Wort verliert der Entwurf über die Coronahilfen, die die Pflegeversicherung an den Bund gezahlt hat oder über deren Rückzahlung. Diese belaufen sich laut Deutschem Ärzteblatt auf rund fünf Milliarden Euro, andere Quellen sprechen von knapp sechs Milliarden. Via tichyseinblick.de

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