USA könnten Militäreinsatz gegen Iran schon am 9. November wieder aufnehmen

Bild: UME & AI

Die USA erwägen, ihre militärischen Operationen gegen Iran am 9. November wieder aufzunehmen. Das berichtet der US-Sender Fox News unter Berufung auf Kreise der US-Regierung. Der Neumond an diesem Tag würde nach Einschätzung des US-Militärs günstige Bedingungen für einen nächtlichen Einsatz bieten.

Im Weißen Haus wurde diese Option dem Bericht zufolge am 4. und 5. November bei Treffen von Präsident Donald Trump mit seinem Team für nationale Sicherheit erörtert. Das für die Region zuständige US-Zentralkommando (CENTCOM) stehe kurz davor, seine Vorbereitungen für eine mögliche Wiederaufnahme der Kampfhandlungen abzuschließen.

Der Konflikt zwischen den USA und Iran begann am 28. Februar. Im Juni unterzeichneten beide Seiten eine Absichtserklärung, die ein Ende der Kampfhandlungen vorsah. Weniger als einen Monat später verschärfte sich die Lage jedoch erneut. Zuletzt griffen Washington und Teheran einander Anfang September an.

Derzeit verhandelt eine iranische Delegation über Vermittler in Katar mit den USA. Nach Angaben einer Quelle der Nachrichtenagentur Reuters hat Iran den USA zudem Vorschläge zu seinem Atomprogramm übermittelt.

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