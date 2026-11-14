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Kampfjet der nächsten Generation – Italien gegen deutsche Vollbeteiligung

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14. 11. 2026 #Deutschland, #GCAP, #Italien,#Kampfjetprogramm

Italien lehnt es nach einem Bericht der „Financial Times“ ab, Deutschland als gleichberechtigten Partner in das Kampfjetprogramm GCAP aufzunehmen. Rom wolle Berlin lediglich einen Beobachterstatus anbieten, schreibt die Zeitung unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen.

Das milliardenschwere Global Combat Air Programme (GCAP) ist ein Gemeinschaftsprojekt Großbritanniens, Italiens und Japans. Die drei Länder wollen bis 2035 einen Tarnkappen-Kampfjet der sechsten Generation entwickeln.

Bei einer Videokonferenz mit seinen britischen und japanischen Amtskollegen sprach sich Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto dem Bericht zufolge entschieden gegen eine gleichberechtigte Beteiligung Deutschlands aus. Ein Vertreter der italienischen Regierung sagte der „Financial Times“, Rom sei offen für eine Einbindung Deutschlands als Beobachter nach dem Vorbild Kanadas. So wolle Italien Verzögerungen bei der Entwicklung vermeiden.

Mit einem Beobachterstatus könnte Deutschland weder am Entwurf noch an der Entwicklung des Flugzeugs mitwirken. Dem Bericht zufolge dürfte Berlin ein solches Angebot ablehnen.

Großbritannien hatte sich zuvor federführend dafür eingesetzt, eine Beteiligung Deutschlands an dem Programm zu prüfen. Der britische Premierminister Andy Burnham hatte sich bei seinem Deutschlandbesuch im Oktober 2026 offen für eine Beteiligung Berlins gezeigt. Japan teilt dem Bericht zufolge die Vorbehalte Italiens. Tokio befürchte, dass ein weiterer großer Partner mit gleichberechtigtem Mitspracherecht die Steuerung des Programms erschweren und den engen Zeitplan für die Auslieferung bis 2035 gefährden könnte.

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