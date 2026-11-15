Israel bestätigt Tod eines ranghohen Hamas-Kommandeurs

Die israelische Armee bestätigte, dass der Kommandeur der Hamas-Brigade Rafah, Abu Yunis, bei einem Drohnenangriff getötet wurde.

Die israelischen Streitkräfte (IDF) und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet haben die Tötung von Samir Mahmud Hassan Abu Yunis bestätigt. Er befehligte die Brigade Rafah des militärischen Flügels der Hamas, wie die israelische Zeitung „Haaretz“ berichtet. Nach Angaben der beiden Behörden griffen Drohnen in der Nacht zum Samstag das Gebiet Al-Mawasi westlich von Chan Junis im Süden des Gazastreifens an.

Abu Yunis hatte die Brigade rund zwei Monate lang geführt. Er war auf Nail Abu Obeid gefolgt, der am 15. September getötet worden war. Zuvor hatte Abu Yunis mehrere Führungspositionen in der Brigade inne, darunter die des stellvertretenden Brigadekommandeurs und die des Kommandeurs des Bataillons Tel al-Sultan.

Nach Angaben der israelischen Streitkräfte führte Abu Yunis Kämpfer der Hamas und versuchte, die Kampffähigkeit seiner Brigade und der Hamas nach den erlittenen Verlusten wiederherzustellen.

„Die israelische Armee schaltet weiterhin Hamas-Anführer in Gaza aus, und ein weiterer folgt seinen Vorgängern in die Tiefen der Hölle“, sagte Israels Verteidigungsminister Israel Katz zum Tod von Abu Yunis.

Auch die Hamas bestätigte seinen Tod. Ihren Angaben zufolge war Abu Yunis 53 Jahre alt. Er sei 1991 dem militärischen Flügel der Hamas beigetreten und habe dessen Militärrat angehört. Ihm wird eine Beteiligung an der Planung und Leitung des Angriffs auf israelische Grenzgebiete am 7. Oktober 2023 zugeschrieben.

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