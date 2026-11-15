web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag Allgemein Deutschland EU Europa Ukraine

Merz am Ukraine-Verhandlungstisch? Frohnmaier spricht von einer „Schande“

VonRedaktion

15. 11. 2026 #Deutschland, #Markus Frohnmaier, #Merz,#Ukraine-Verhandlungstisch

Der stellvertretende Vorsitzende und Außenpolitiker der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier, wirft Bundeskanzler Friedrich Merz vor, die Öffentlichkeit über Deutschlands Rolle bei den Verhandlungen zur Beilegung des Ukraine-Krieges in die Irre zu führen. Merz erwecke den Eindruck, Deutschland habe sich bereits einen Platz am Verhandlungstisch gesichert, schrieb Markus Frohnmaier (AfD) auf der Plattform X.

„Was für eine Schande! Friedrich Merz verkündet jetzt stolz, Deutschland habe sich einen Platz am Verhandlungstisch zur Ukraine gesichert! Doch was verschweigt er?“, schrieb Frohnmaier.

Seiner Darstellung zufolge geht es lediglich um einen Platz bei den Beratungen über die weitere Finanzierung des Ukraine-Krieges. Frohnmaier warf dem Kanzler vor, das Geld der Deutschen für die Finanzierung fremder Kriege auszugeben, während die Deutschen ärmer werden.

Merz hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, Europa bei den Friedensverhandlungen zur Ukraine durch fünf Länder vertreten zu lassen: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen. Ein EU-Vertreter käme dann noch dazu. Die bestehende europäische Dreiergruppe aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich stimme sich bereits ab, sagte der Kanzler. Teilweise arbeiteten die drei Länder auch im erweiterten Fünferformat zusammen.

Merz stellte zugleich klar, dass noch keine endgültige Entscheidung darüber gefallen sei, wer Europa bei den Verhandlungen vertreten werde.

***

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar.

Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

 


Ähnliche Beiträge:

Die wichtigsten Nachrichten jeden Morgen

Aktuelle Nachrichten direkt in Ihr Postfach. Kostenlos abonnieren und jederzeit wieder abmelden.

Von Redaktion

2 Kommentare zu „Merz am Ukraine-Verhandlungstisch? Frohnmaier spricht von einer „Schande““

  1. Bundespräsidentin aus dem Tegernseer Hofbräu-Stüberl
    ,
    Was kann eigentlich Ilse Aigner, wofür steht sie und warum ausgerechnet sie?
    Die Antwort ist einfach: Sie passt ins kleine Karo der Politik. Gefördert wird sie vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.
    .
    Nach der Logik der deutschen Parteiendemokratie ist der Bundespräsident gleich welchen Geschlechts oder Parteibuchs kein Vertreter des Volkes.
    Sondern ein Platzhalter für Parteitaktik.
    Ilse Aigner ist ein besonders bemerkenswertes Exemplar einer Bäuerin auf dem Schachbrett.
    tichy

    Antworten

  2. Der Kriegskanzler Merz und Friedensverhandlungen???

    Merz hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, Europa bei den Friedensverhandlungen zur Ukraine durch fünf Länder vertreten zu lassen: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag Allgemein Europa Großbritannien Russland

Boris Johnson erzählt, wie Lawrow ihn zum Wodkatrinken „zwang“

15. 11. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Allgemein EU Europa Österreich

Österreichs Sozialstaat wird teurer – wie lange geht das noch gut?

15. 11. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Allgemein Gaza Hamas Israel

Israel bestätigt Tod eines ranghohen Hamas-Kommandeurs

15. 11. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Allgemein Deutschland EU Europa Ukraine

Merz am Ukraine-Verhandlungstisch? Frohnmaier spricht von einer „Schande“

15. 11. 2026 Redaktion

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Stolz präsentiert von WordPress | Theme: Newsup von Themeansar.