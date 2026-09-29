EU-Energiekommissar ruft zum Energiesparen auf und spricht von „Preiskrise“

Gesuchter Nord-Stream-Tatverdächtiger beriet Hollywood – Festnahme am Filmset + USA prüfen Diesel-Exportstopp – Europa könnte wichtige Lieferquelle verlieren + Ulrich Siegmund stellt sich im Dezember zur Wahl zum Ministerpräsidenten + Hamburg: Auto-Hasser legen Dutzende SUVs lahm + Dürfen AfD-Mitglieder ihre Angehörigen im Caritas-Pflegeheim besuchen?

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Gesuchter Nord-Stream-Tatverdächtiger beriet Hollywood – Festnahme am Filmset

Für den Polit-Thriller „Snake Island“ dreht Regisseur Doug Liman in Kroatien mit Sean Penn und Adrien Brody. Im Mittelpunkt steht eine ukrainische Tauchergruppe auf einer geheimen Unterwassermission – mit deutlichen Parallelen zur Sprengung der Nord-Stream-Pipelines im September 2022.

Mit am Set: der ukrainische Profitaucher Wolodymyr S. Ausgerechnet er soll die Filmproduktion technisch beraten haben. Gegen S. lag zu diesem Zeitpunkt bereits ein Europäischer Haftbefehl aus Deutschland vor. (…)

Noch interessanter waren Berichte über die Art seiner Ausreise. Demnach soll S. in einem Fahrzeug des ukrainischen Militärattachés über die Grenze gebracht worden sein. Damit stand schon damals die Frage im Raum, ob ukrainische staatliche Stellen einem von Deutschland gesuchten Nord-Stream-Verdächtigen geholfen haben könnten. Weiterlesen auf report24.news

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USA prüfen Diesel-Exportstopp – Europa könnte wichtige Lieferquelle verlieren

Ein Diesel-Exportstopp der USA könnte Europas Versorgung weiter verknappen. Niedrige Lager und Ausfälle treiben die Preise bereits (…)

Diesel kostete in den USA im September erstmals durchschnittlich mehr als sechs Dollar je Gallone. Gleichzeitig liegen die Bestände deutlich unter dem üblichen saisonalen Niveau. Besonders Landwirtschaft, Speditionen und andere dieselintensive Branchen tragen deshalb erhebliche Mehrkosten. (…)

Besonders angespannt ist inzwischen die Lage in den amerikanischen Lagern. Die EIA meldete für den 11. September nur noch 107,9 Millionen Barrel Destillatbestände. Das war für diesen Zeitpunkt der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1982. Quelle

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EU-Energiekommissar ruft zum Energiesparen auf und spricht von „Preiskrise“

EU-Energiekommissar Dan Jørgensen warnt vor den Folgen niedriger Gasspeicherstände. Die EU soll den Gasverbrauch senken und Vorbereitungen für den Winter treffen. (…)

Die EU-Kommission empfiehlt, auf Instrumente aus der Energiekrise 2022 zurückzugreifen. Ein geringerer Verbrauch zu Spitzenzeiten sowie Anreize für Verbraucher, ihren Energieverbrauch mithilfe intelligenter Zähler und passender Tarife zu verlagern, seien auch in diesem Jahr taugliche Strategien.

Außerdem seien niedrigere Temperaturen in öffentlichen Gebäuden, Einschränkungen bei Heizstrahlern im Freien und das nächtliche Abschalten nicht notwendiger öffentlicher Beleuchtung hilfreiche Sparmaßnahmen. Weiterlesen auf epochtimes.de

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Wahlsieger greift nach Staatskanzlei: Ulrich Siegmund stellt sich im Dezember zur Wahl zum Ministerpräsidenten

AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund will sich im Dezember zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt wählen lassen. Das kündigte der 35-Jährige am Dienstag nach einer Fraktionssitzung in Magdeburg an.

Die AfD gewann die Landtagswahl mit 43,8 Prozent und stellt 39 der 83 Abgeordneten. Für die absolute Mehrheit fehlen Siegmund allerdings drei Stimmen. Das BSW mit fünf Mandaten will ihn nach eigenen Angaben nicht wählen, würde sich in einem möglichen dritten Wahlgang aber enthalten.

Genau das könnte entscheidend werden: In den ersten beiden Wahlgängen benötigt ein Kandidat 42 Stimmen. Im dritten reicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Enthält sich das BSW geschlossen, würde Siegmund bereits eine zusätzliche Stimme aus CDU, SPD, Grünen oder Linken genügen. Die Abstimmung ist geheim. Bis zur tatsächlichen Entscheidung bleibt CDU-Ministerpräsident Sven Schulze geschäftsführend im Amt. Via AUF1TV

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Chaoten des Widerstands-Kollektivs in Hamburg unterwegs: Auto-Hasser legen Dutzende SUVs lahm

Nach ersten Angaben der Polizei am Montagmorgen wurden SUVs im mittleren zweistelligen Bereich beschädigt. Allein im Hamburger Nobelstadtteil Rotherbaum wurden bereits am späten Sonntagabend sechs beschädigte SUVs festgestellt, an denen die Luft aus den Autoreifen gelassen worden war.

Die Auto-Hasser ließen mittels kleiner roter Linsen, die sie in die Autoventile steckten, die Luft aus den Autoreifen. Zudem hinterließen sie an jedem betroffenen Fahrzeug einen Hinweiszettel, auf dem sie vor den Folgen dieser Autos für unsere Stadt und die Verkehrssicherheit warnten.

In dem kruden Pamphlet der Auto-Hasser heißt es, dass die Modelle des Typs SUV „für den städtischen Raum aus mehreren Gründen eine Zumutung“ sind. Weiter erklärt eine der Täterinnen, die sich in dem Bekennerschreiben Lotta nennt, dass diese Fahrzeuge „für die Straßenlage vollkommen übermotorisiert sind und zu viele Schadstoffe ausstoßen“.

„Mit weiteren direkten Aktionen, für eine soziale und ökologische Verkehrswende, werden wir dem Senat helfen, den Zukunftsentscheid umzusetzen, denn im Bereich Mobilität gibt es da noch viel zu tun.“

So soll die Stilllegung der SUVs erst der Auftakt für verschiedene Aktionen in dieser Woche sein, um die soziale und ökologische Verkehrswende in Hamburg voranzutreiben. Weiterlesen auf bild.de

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Dürfen AfD-Mitglieder ihre Angehörigen im Caritas-Pflegeheim besuchen?

Die Caritas verschärft ihren Kurs gegen Mitarbeiter, aber auch gegen Besucher, Angehörige und Kinder von AfD-Mitgliedern, und stellt sich in Gegensatz zu Rechtsprechung und Sozialgesetzen. Pauschal will sie ihr unliebsame politische Meinungen aus ihrem Betreuungsangebot ausschließen.

Im Fall Kerstin Zimmermanns, der für ihre Kandidatur auf einer Ortsteilliste der AfD fristlos gekündigten Weltmeisterin im Bodybuilding, Nicht-Parteimitglied, kommt die Caritas nun aus der Deckung. Mit einer Begründung, die rund ein Drittel der Bevölkerung ausschließt. (…)

„Nach gründlicher Abwägung u.a. auch der schutzwürdigen Interessen unserer Mitarbeitenden entschied der Caritasverband Salzgitter e.V., das Beschäftigungsverhältnis zu beenden. Nach unserer Auffassung steht die aktive Kandidatur für eine als gesichert rechtsextremistisch eingestufte Organisation in einem schwerwiegenden Spannungsverhältnis zu den Grundwerten und dem Auftrag von Kirche und Caritas.“ Weiterlesen auf tichyseinblick.de

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Europa schließt Fabriken und träumt von strategischer Autonomie

Moldau hat vergangene Woche den Notstand wegen der Energieversorgung ausgerufen. Aber Moldau gehört doch gar nicht zur EU. Was hat Moldau also mit der Europäischen Union und Ursula von der Leyen zu tun? (…)

Der amerikanische Chemiekonzern Dow schließt in Deutschland und Großbritannien energieintensive Anlagen.

Der deutsche Chemiekonzern Evonik kündigt unter anderem an, sein Polyestergeschäft einzustellen. Bei deutschen Autoherstellern sind die Produktionskosten pro Fahrzeug nach Beginn des Kriegs in der Ukraine wegen der teureren Energie um rund 1.000 Euro gestiegen. (…)

Europa spricht über Reindustrialisierung, während Unternehmen wegen der Energiekosten Fabriken schließen. Europa will Milliarden in Chips, KI, Waffen und den grünen Wandel investieren und verliert zugleich Chemie, Metalle und andere Grundstoffindustrien, ohne die es die „Industrien der Zukunft“ überhaupt nicht geben kann. Via deutsche-wirtschafts-nachrichten.de

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Migrationsquote anhand der deutschen Nationalmannschaft

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