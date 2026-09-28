+ Ceuta: 17-Jährige von Marokkanern fast zu Tode vergewaltigt + Nach Sieg bei Parlamentswahlen in Schweden: Linkslager kann sich nicht auf Regierung einigen! + Medienanstalten sollen Social Media anlasslos durchsuchen + Europas Christdemokraten sind am Ende +
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Leere Kriegskasse: Ukraine erwägt Entkriminalisierung von Pornografie
Eine zweite Lesung eines Gesetzes zur Entkriminalisierung von Pornografie steht auf der Tagesordnung der laufenden Legislaturperiode bis Februar. In erster Lesung im Juli passierte der Entwurf mit überwältigender Mehrheit von 231 zu 8 Stimmen.
Die Ukraine gehört zu den wenigen europäischen Ländern, in denen Herstellung oder Besitz jeglicher Pornografie noch strafbar ist – mit bis zu sieben Jahren Haft.
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Würde die lukrative Schattenwirtschaft entkriminalisiert, entstünden Schätzungen zufolge rund 25 Millionen Dollar Steuereinnahmen, so Daten des staatlichen Steuerdienstes. Das könnte helfen, die steigenden Militärkosten gegen Moskau zu decken und eine Haushaltslücke von 27 Milliarden Dollar zu verkleinern, argumentieren Abgeordnete.
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Laut Steuerdienst verdienten 2023 rund 7.900 ukrainische OnlyFans-Creator mehr als 131 Millionen Dollar. Die Daten stammten von der britischen Muttergesellschaft der Plattform. Erst danach begann die Steuerbehörde, OnlyFans-Models im ganzen Land Anschreiben zu schicken und Nachzahlungen zu fordern. Via nypost.com
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Ceuta: 17-Jährige von Marokkanern fast zu Tode vergewaltigt
Eine 17-jährige Marokkanerin wird halb bewusstlos und schwer verletzt in einem Migrantenlager in Ceuta gefunden. Sie blutet im Genitalbereich, kann kaum stehen und bricht vor den Augen der Polizisten zusammen. Zweimal müssen die Beamten das Mädchen reanimieren.
Der Fall fällt in eine Zeit, in der Ceutas Justiz bereits dutzende Verfahren wegen sexueller Übergriffe führt – zahlreiche Opfer sind minderjährig.
Die Polizisten der spanischen Unidad de Intervención Policial (UIP) wurden am Samstag gegen Mittag zum Strand El Trampolín gerufen. Minderjährige hatten Medienberichten zufolge Schreie aus einer der provisorischen Behausungen gemeldet. Als die Beamten eintrafen, kam ihnen die 17-Jährige entgegen. Laut Polizeibericht war sie halb bewusstlos, konnte sich kaum auf den Beinen halten und wusste nicht, wo sie sich befand. Sie hatte Schnittverletzungen im Gesicht und an einem Bein und blutete im Genitalbereich. Die Polizei geht zudem davon aus, dass der 17-Jährigen eine betäubende Substanz verabreicht worden sein könnte. Weiterlesen auf report24.news
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Nach Sieg bei Parlamentswahlen in Schweden: Linkslager kann sich nicht auf Regierung einigen!
Zwei Wochen nach der Reichstagswahl hat Sozialdemokratin Magdalena Andersson ihren Aufgrag zur Regierungsbildung zurückgegeben. Sozialdemokraten, Zentrum, Linkspartei und Grüne verfügen zwar gemeinsam über 176 der 349 Mandate, konnten sich jedoch nicht einigen.
Die Zentrumspartei lehnt eine Regierung mit der Linkspartei ab. Diese verlangt wiederum Ministerposten. Zum offenen Bruch kam es dann, als die Linkspartei ankündigte, den konservativen Andreas Norlén erneut zum Reichstagspräsidenten zu wählen.
Nun könnte der geschäftsführende Ministerpräsident Ulf Kristersson den nächsten Auftrag erhalten. Doch auch sein rechtes Lager verfehlt mit 173 Sitzen die Mehrheit.
Schweden steckt damit fest: Das Linkslager hat die Mehrheit, kann sie aber nicht nutzen. Das rechte Lager ist zwar geschlossener, es fehlen jedoch drei Mandate zur Mehrheit. Scheitern vier Kandidatenwahlen, kann es zu einer Neuwahl kommen. Via AUF1TV
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„Allgemeine automatisierte Recherche“: Medienanstalten sollen Social Media anlasslos durchsuchen
Die Landesmedienanstalten sollen künftig weitreichende automatisierte Kontrollen im Netz durchführen. Das sieht ein Entwurf für den neuen Digitale-Medien-Staatsvertrag vor. Neben öffentlichen Inhalten sollen auch zugangsbeschränkte Angebote durchsucht werden.
Die Landesmedienanstalten sollen künftig ausdrücklich technische Systeme einsetzen dürfen, um Inhalte auf Plattformen wie X, Facebook, Instagram, TikTok oder YouTube automatisiert nach möglichen Rechtsverstößen zu durchsuchen. Darüber berichtete zunächst Nius. Die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz spricht von einer „allgemeinen automatisierten Recherche auf potenzielle Rechtsverstöße“. Erfasst werden sollen Texte, Bilder, Audio- und Videoinhalte – ausdrücklich auch Angebote mit Zugangsbeschränkungen. Weiterlesen auf apollo-news.net
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Auch die letzte Bastion hat keine Mauern mehr: Europas Christdemokraten sind am Ende
Über Jahrzehnte prägten die konservativen Parteien die Politik in Westeuropa. Als echte Volksparteien bündelten sie unterschiedliche Milieus aus Stadt- und Landbevölkerung, Unternehmer und Angestellte, Landwirte und Beamte, christliche, soziale und liberale Flügel.
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Der Verfall der deutschen Christdemokraten nach den jüngsten Wahlniederlagen ist dabei kein Anachronismus. Das CDU-Debakel in Ostdeutschland reiht sich in ein europäisches Bild ein, in dem die Konservativen von Rechtsaußen und Links in die Zange genommen werden. Die Lage der Konservativen in Großbritannien, Frankreich und Italien zeigt drei unterschiedliche Formen des Verfallsprozesses der einstigen stolzen Volksparteien. Via berliner-zeitung.de
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Spahn schmeißt hin – Erklärung per WhatsApp: „Normales Arbeiten kaum möglich“
Ex-Minister verlässt mächtigen Haushaltsausschuss: Jens Spahn (46, CDU) wirft hin! Der Ex-Union-Fraktionschef gibt seinen Sitz im Haushaltsausschuss ab. Das teilte er in einem Schreiben mit. Damit kommt er wohl einem Rausschmiss zuvor. Zuerst hatte der „Spiegel“ berichtet.
„Nach reiflicher Überlegung über das Wochenende werde ich auf meinen Sitz im Haushaltsausschuss verzichten. Alles rund um meine Person ist aktuell so politisiert, dass ein normales Arbeiten kaum möglich sein wird.“
Außerdem sei sein Rücktritt im Juli noch viel zu frisch, um „wieder voll durchzustarten, als wäre nichts gewesen“. Weiterlesen auf bild.de
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Politjustiz in der Schweiz gegen Xhaka und Embolo – Verfolgung potenzieller Opfer statt Gefährder
Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft verzichtet auf ihre beiden Top-Spieler Granit Xhaka und Breel Embolo. Der Kapitän und der Stürmer fehlen bei den anstehenden Nations-League-Spielen – nicht wegen Verletzungen oder Formschwäche, sondern wegen Jahre alter Corona-Zertifikate.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt, der Schweizerische Fußballverband (SFV) wirft sie aus dem Kader, und die Medien feiern die „Aufarbeitung“. Was hier abläuft, ist kein Rechtsstaat, sondern Politjustiz: Man jagt die, die sich dem Zwang entzogen haben, und lässt die Verantwortlichen für die zahllosen gesundheitlichen Schäden, Todesfälle, Fehlgeburten, wirtschaftlichen Schäden und die Verursacher von Impf- und Zertifikatszwang ungeschoren. Weiterlesen auf tkp.at
+++ REALSATIRE +++
Eine Schlagzeile, die kaum zu toppen ist.
+++ VIDEO DES TAGES +++
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Hier geht’s zu den Short News von gestern:
Caritas verleiht Merkel Preis und spricht über erneute Kanzlerkandidatur!
Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.
Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.
11 Kommentare zu „Leere Kriegskasse: Ukraine erwägt Entkriminalisierung von Pornografie“
wer hätte je gedacht-dass sich
das gutgebildete europa sich
von abgefuckten stinkenden ukrahuren tag-täglich über
den tisch ziehen lässt *!*
Unfassbar!
Der rechte Le Pen-Nachfolger Jordan Bardella distanziert sich von AFD und lobt Migrationspolitik von Kanzler Merz
https://nius.de/nachrichten/jordan-bardella-distanziert-afd-lobt-merz-migrationspolitik
Le Pen-Nachfolger rechnet mit AfD ab
Le Pen-Nachfolger Jordan Bardella (30) greift nach der Macht – und rüttelt an den Grundfesten Europas. Doch trotz radikaler Migrationspläne distanziert sich der Chef der französischen Rechten jetzt deutlich von der AfD und bekennt sich zur deutsch-französischen Freundschaft.
https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/le-pen-nachfolger-rechnet-mit-afd-ab-machtplan-der-frankreich-rechten-6a0420679e875c402d54f399
Ich glaube Frankreichs Eliten machen sich derzeit große Sorgen, weil Deutschland nach der Machtübernahme durch die AFD als Melkkuh Europas wegfallen könnte.
WOw, die Zensur hat auf UM massiv zugenommen. Warum nur?
Ich habe in den letzte 2 WOchen mehrmals diese Frage an die Redaktion bzw. Moderation hier gestellt und bekam keine Antwort darauf…
Moderation: Bei uns gibt es keine Zensur was Meinungen betrifft! Wenn wir das zunehmende Hineinstellen von Links in den Kommentarbereich etwas einbremsen hat das nichts mit Zensur zu tun. Es gibt genug Portale, die veröffentlichen überhaupt keine Links zu anderen Seiten. Wir sind da ohnhin großzügig. Nur übertreiben sollte man da nicht.
Europas Rechte gehen auf Trump-Distanz
Europas rechte Parteien beginnen, sich von der US-amerikanischen MAGA-Bewegung zu lösen.
https://www.focus.de/politik/meinung/meloni-kritik-zeigt-europas-rechte-gehen-auf-trump-distanz_d4210ff5-3aee-42b2-8da6-a6a04c41110a.html
Fünf Gründe, warum sich die deutsche Rechte von dem US-amerikanischen MAGA-Kult abwenden muss
https://www.freilich-magazin.com/politik/fuenf-gruende-warum-sich-die-deutsche-rechte-vom-maga-kult-abwenden-muss
ein drecksstaat vom feinsten…
passt immens&vorzüglich in die europäische besatzungsagenda
Moin
Zum Thema: „Allgemeine automatisierte Recherche“: Medienanstalten sollen Social Media anlasslos durchsuchen.
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Ach so da haben sie mit dem Digitale-Medien-Staatsvertrag die Digitale-Medien-Gestapo geschaffen! Ketzerische frage: ist dieser „vertrag“ ein Gesetz, wenn ja warum wird er nicht auch so genannt?
Auch eine Nachtdenkseite gugg: http://staatsmobbing.de/
Nun endlich wird mit der offiziellen Legitimation der Zensur durch den vorauseilenden gehorsam diese Zensur salonfähig gemacht und ihr Nischendasein wird endlich beendet. Guten Morgen und Herzlich willkommen in der Ära der Diktatur!
mfg
Sagen wir „in der nächsten Aera der D.ktatur“, ich sage ja immer Dämonkratur.
Meiner Ansicht nach.
CE UTA – das sind keine Menschen, das sind nichtmal Tiere, sondern untertierische bästialische Kreaturen m. A. n. und so sollte mit ihnen auch verfahren werden m. A. n..
Meiner Ansicht nach.
Moin Ishtar
Mutti Merkel würde sagen: Das ist deren kulturelle Eigenart, und nun sind sie einmal da, und Görings Eckhardts Kirchenmaus & Küchenhilfe freut sich über diese Zwangs bereicher. Und der ex Bundespräservativ Gaukler auch ein Mann der Kirche, Gaukelt uns etwas von wertvollen Goldstücken vor. Wir haben doch Affine Volksverräter, äh Zertreter ne äh Volksvertreter gelle, Mensch war das ein schweres Wort. *grins*
Alle drei haben im Übrigen den Papst persönlich im Vatikan gehuldigt (Sippen Verwandtschaft?)…
mfg
Der VATI KANN gehört doch voll mit zum CLUB und beim Gaukler könnte man auch sagen „Nomen est Omen“ m. A. n..
Meiner Ansicht nach.
Moin Ishtar
Mutti Merkel würde sagen: Das ist deren kulturelle Eigenart, und nun sind sie einmal da, und Görings Eckhardts Kirchenmaus & Küchenhilfe freut sich über diese Zwangs bereicher. Und der ex Bundespräservativ Gaukler auch ein Mann der Kirche, Gaukelt uns etwas von wertvollen Goldstücken vor. Wir haben doch Affine Volksverräter, äh Zertreter ne äh Volksvertreter gelle, Mensch war das ein schweres Wort. *grins*
Alle drei haben im Übrigen den Papst persönlich im Vatikan gehuldigt (Sippen Verwandtschaft?)…
mfg