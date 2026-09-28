Die von der schwarz-rot-pinken Verlierer-Ampel angekündigte „Spritpreisbremse“ ist die Neuauflage einer gescheiterten Mogelpackung und reine Volksverdummung.
Die Regierung versucht einmal mehr, die Bürger mit einem Taschenspielertrick abzuspeisen, anstatt die wahren Preistreiber – die hausgemachten Steuern und Abgaben – zu beseitigen.
Wenn die Verlierer-Ampel die Österreicher an der Tankstelle entlasten und zugleich die Inflation ordentlich bekämpfen will, dann müsste sie zwei Dinge tun: Weg mit der CO₂-Steuer und Halbierung der Mineralölsteuer! Dafür bräuchte es jedoch ein Herz für die eigene Bevölkerung und den Mut, sich mit der EU anzulegen – beides ist bei der Verlierer-Ampel Fehlanzeige!
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Ein Kommentar zu „ÖSTERREICH: FPÖ-Chef Herbert Kickl zum Schwindel der Regierung rund um die Energiepreise“
Komischerweise haben beide LÄNDER meistens die gleichen PROBLEME, was eigentlich völlig normal ist ! Beide Länder kämpften sogar einst um die VORHERRSCHAFT zu Zeiten von „Preußen und Habsburg“ !
Leider haben die sog. SIEGER nach 1945 den ZUSAMMENSCHLUSS trotz positiver VOLKSBEFRAGUNG „verboten“ ?