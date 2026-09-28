ÖSTERREICH: FPÖ-Chef Herbert Kickl zum Schwindel der Regierung rund um die Energiepreise

Die von der schwarz-rot-pinken Verlierer-Ampel angekündigte „Spritpreisbremse“ ist die Neuauflage einer gescheiterten Mogelpackung und reine Volksverdummung.

Die Regierung versucht einmal mehr, die Bürger mit einem Taschenspielertrick abzuspeisen, anstatt die wahren Preistreiber – die hausgemachten Steuern und Abgaben – zu beseitigen.

Wenn die Verlierer-Ampel die Österreicher an der Tankstelle entlasten und zugleich die Inflation ordentlich bekämpfen will, dann müsste sie zwei Dinge tun: Weg mit der CO₂-Steuer und Halbierung der Mineralölsteuer! Dafür bräuchte es jedoch ein Herz für die eigene Bevölkerung und den Mut, sich mit der EU anzulegen – beides ist bei der Verlierer-Ampel Fehlanzeige!

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Bei uns gibt es auch keine Zahlschranke und aufdringliche Pop-Ups. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier. x