Grönland-Abkommen | Teil 2: USA sichern sich Zugriff auf Rohstoffe

Bild: UME & AI

Das Grönland-Abkommen ist auch als Teil der amerikanischen Strategie zu verstehen, strategische Lieferketten stärker unter westliche Kontrolle zu bringen und chinesischen Unternehmen den Zugang zu neuen Lagerstätten zu erschweren.

Besonders relevant ist dabei der Rohstoffreichtum der Insel. Grönland verfügt über Vorkommen zahlreicher Mineralien, deren strategische Bedeutung angesichts der zunehmenden Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und China wächst. Gerade bei Seltenen Erden und den daraus gewonnenen beziehungsweise damit verbundenen Materialien besteht eine erhebliche Abhängigkeit westlicher Industrien von chinesischen Liefer- und Verarbeitungskapazitäten.

Wichtige Rohstoffe für Hochtechnologie

Diese Rohstoffe sind nicht nur für zivile Hochtechnologie von Bedeutung. Sie spielen auch bei zahlreichen militärischen Anwendungen eine Rolle – von Radarsystemen und Satellitentechnik bis zu moderner Sensorik, Flugzeugen und Lenkwaffensystemen. Hinzu kommen vermutete Öl- und Erdgasvorkommen.

Verplichtende Abstimmung mit Washington samt militärischer Präsenz

Der Vertrag mit dne USA verplichtet die grönländische Regierung ausdrücklich, die Beschränkungen gegenüber bestimmten ausländischen Investoren mithilfe bestehender oder künftiger Investitionskontrollgesetze umzusetzen. Die zuständigen dänischen Behörden sollen sich dabei eng mit Washington abstimmen.

Auch bei Aufträgen im Zusammenhang mit den amerikanischen Verteidigungsgebieten erhält Washington eine starke Stellung. Das Abkommen knüpft an bestehende Regelungen zur Vergabe von Verträgen für Waren und Dienstleistungen an und erweitert zugleich die dauerhafte amerikanische militärische Infrastruktur auf der Insel. Damit verbinden sich militärische Präsenz, Investitionskontrolle und wirtschaftliche Interessen zu einem umfassenderen strategischen Rahmen.

Ein weitreichender Erfolg für Washington

Formal hat Trump sein ursprüngliches Ziel nicht erreicht: Grönland wird weder gekauft noch annektiert und bleibt Teil des Königreichs Dänemark. Die Vereinbarung bestätigt ausdrücklich die bestehenden Souveränitätsverhältnisse und das Selbstbestimmungsrecht der grönländischen Bevölkerung. Genau darauf verweisen auch Frederiksen und Nielsen bei ihrer Darstellung des Abkommens.

Strategisch fällt die Bilanz für Washington dennoch weitreichend aus. Die Vereinigten Staaten können ihre militärische Infrastruktur ausbauen, erhalten umfassende Zugangs- und Bewegungsrechte und sichern ihre Stellung auf unbestimmte Zeit ab. Gleichzeitig wird die militärische Präsenz von Nicht-NATO-Staaten ausgeschlossen und deren wirtschaftlicher Einfluss in sensiblen Bereichen erheblich begrenzt.

Gerade vor dem Hintergrund von Trumps früheren Drohungen ist das bemerkenswert. Was durch einen Erwerb oder gar eine gewaltsame Übernahme Grönlands international kaum durchsetzbar gewesen wäre, erreicht Washington nun zumindest in wichtigen strategischen Bereichen auf vertraglichem Wege: eine dauerhaft privilegierte Stellung auf einer der geopolitisch wichtigsten Inseln der Arktis.

Einseitige Verpflichtung

Dänemark und die grönländische Regierung begründen die Vereinbarung dagegen mit der gemeinsamen Sicherheit innerhalb der NATO und betonen, dass Souveränität und Selbstbestimmung gewahrt blieben. Diese Argumentation ändert jedoch nichts daran, dass die materiellen Zugeständnisse des Vertrags weitgehend die amerikanische militärische und geopolitische Handlungsfreiheit erweitern. Welche zusätzlichen, ähnlich weitreichenden Rechte Dänemark oder Grönland im Gegenzug gegenüber den Vereinigten Staaten erhalten, ist dem veröffentlichten Vertragstext jedenfalls nicht zu entnehmen.

Damit ist aus dem Streit um die territoriale Kontrolle Grönlands vorerst ein Abkommen über strategische Kontrolle geworden. Die Flagge über Nuuk bleibt dieselbe. Doch der amerikanische Einfluss auf die militärische und sicherheitspolitische Zukunft der Insel ist erheblich größer als zuvor.

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