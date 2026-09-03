Kickl überzeugt im oe24-Sommergespräch mit klaren Positionen

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat sich im großen Sommergespräch von oe24.TV

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat sich im großen Sommergespräch von oe24.TV als entschlossener Kritiker der Bundesregierung präsentiert, die er als Ursache für die unterschiedlichsten Krisen in Österreich verantwortlich macht.

Wien – Im Interview mit Isabelle Daniel und Niki Fellner skizzierte er in brillanten analytischen Ausführungen seine Vorstellungen zur Bekämpfung der Teuerung, zur Ankurbelung der Wirtschaft zur Migrationspolitik und zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dabei überzeugte Kickl vor allem mit klaren Aussagen und konkreten politischen Forderungen.

Scharfe Analyse der Wirtschaftspolitik

Besonders deutlich fiel Kickls Urteil über die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung aus. Ihr grundlegendes Problem bestehe darin, dass sie keine Vertrauensbasis zur Bevölkerung geschaffen habe. Auf die Frage nach ihrem größten Versagen erklärte der FPÖ-Chef zugespitzt, es sei schwierig zu entscheiden, „wo es noch schlimmer als ganz schlimm ist“.

Den schwerwiegendsten Handlungsbedarf ortete Kickl in der Wirtschaftspolitik. Damit sprach er ein Thema an, das angesichts hoher Preise, schwacher Konjunktur und zunehmender Belastungen für Betriebe viele Menschen unmittelbar beschäftigt und betrifft.

Entlastung von Unternehmen und Haushalten gefordert

Als eine wesentliche Ursache der Teuerung bezeichnete Kickl die ausufernde Bürokratie. Der von ihm kritisierte „Bürokratie-Tsunami“ erhöhe die Kosten der Unternehmen und verteuere dadurch auch Waren und Dienstleistungen für die Konsumenten.

Zugleich verwies Kickl auf die hohen Energiepreise, unter denen sowohl die österreichische Industrie als auch die privaten Haushalte litten. Seine Forderung fiel unmissverständlich aus: Österreich müsse sich vom Ziel der Klimaneutralität bis 2040 und von einer irregeleiteten CO₂-Politik verabschieden. Der künftige Kanzler sprach in diesem Zusammenhang auch die Unfinanzierbarkeit der gegenüber den EU-Vorgaben sogar vorgezogenen Zeitplan der Klimamaßnahmen.

Konsequente Linie beim Politischen Islam

Auch in der Migrations- und Integrationspolitik blieb Kickl seiner langjährigen Linie treu. Die nunmehrige Forderung von Bundeskanzler Christian Stocker nach einem Verbot des Politischen Islam wertete er indirekt als Bestätigung der FPÖ-Position. Seine Partei habe entsprechende Vorschläge bereits mehrfach im Parlament eingebracht und wurde von der ÖVP bisher natürlich immer abgelehnt.

Kickl bezeichnete den Politischen Islam als „größte Bedrohung für die Demokratie“ und warf den übrigen Parteien vor, notwendige Maßnahmen über Jahre verhindert zu haben. Zugleich bezweifelte er, dass bei den Abschiebungen tatsächlich eine Trendwende stattgefunden habe. Kickl verwies auch auf das deutliche Missverhältnis zwischen der Zahl neu eingereister und abgeschobener syrischer Staatsbürger.

Seine Aussagen unterstrichen, dass die FPÖ bei Migration und innerer Sicherheit weiterhin auf eine konsequente und klar erkennbare Politik setzt, was man von den anderen Parteien nicht behaupten kann.

ORF-Reform soll Bevölkerung Mitsprache ermöglichen

Einen weiteren Schwerpunkt legte Kickl auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er kritisierte, dass Beiträge etablierter Medien teilweise eher den Charakter von „Propaganda“ als von ausgewogener Information hätten. Beim ORF nehme er in der Bevölkerung nicht nur Unzufriedenheit, sondern wachsenden Zorn wahr.

Die FPÖ wolle daher den politischen Druck erhöhen und ihre „historische Tradition im Kampf gegen die Missstände im Öffentlich-Rechtlichen“ wieder aufnehmen. Kickl kündigte ein Volksbegehren gegen die ORF-Haushaltsabgabe beziehungsweise für eine grundlegende Reform des Senders an.

Kickl vermittelt Zuversicht

Auf die Frage, wie Österreich nach fünf Jahren unter seiner Kanzlerschaft aussehen würde, antwortete Kickl selbstbewusst:

„Nach fünf Jahren freiheitlicher Regierung mit mir als Bundeskanzler würden die Menschen sagen: Gut ist es, dass es so gekommen ist. Endlich geht es in die Richtung, die wir haben wollen.“

Während andere Parteien zunehmend Positionen der Freiheitlichen übernehmen, konnte Kickl für sich beanspruchen, bei Themen wie Migration, politischem Islam, Bürokratie und ORF-Reform seit Jahren einen beständigen Kurs zu verfolgen. Dadurch wirkt er glaubwürdig und wohl seriöser als die Politiker der Verliererkoalition, deren Versprechungen ihnen immer weniger Menschen abnehmen.

Großes Publikumsinteresse

Das Sommergespräch stieß auf erhebliches Publikumsinteresse. Nach Angaben des Senders erreichten das Interview und die anschließende Analyse kumuliert 209.000 Zuschauer ab zwölf Jahren.

Mit einem ausgewiesenen Marktanteil von 4,7 Prozent erzielte oe24.TV einen Jahresbestwert. Der hohe Zuspruch deutet darauf hin, dass Kickls Themen und seine direkte Art bei einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung auf Interesse stoßen. Nicht zuletzt, weil seine Analysen glaubwürdig und authentisch sind. Bei den vorhergegangenen Interviews seiner politischen Mitbewerber hingegen neigte man dazu, einzuschlafen. (CR)

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