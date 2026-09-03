Auch Von der Leyen will nach Merz und Larry Fink unsere Ersparnisse abgreifen

In ihrer grenzenlosen Macht- und Geldgier hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen neuen Plan ausgeheckt, wie sie die Bürger Europas um ihr Geld bringen kann. Diesmal hat sie ihre Ersparnisse im Visier. Vor dem französischen Unternehmerverband MEDEF in Paris verkündete sie, in Europa mangele es weder an Technologie noch an Ersparnissen, dafür aber an der Fähigkeit, „europäische Unternehmen in die Größenordnung zu bringen, die sie benötigen“. Zu viele Projekte kämen nicht voran, „weil die Anfangsinvestition zu riskant ist, weil die Nachfrage zu unsicher oder das Kapital zu teuer ist“. Oft würden sie die benötigte Finanzierung anderswo suchen, ihren Schwerpunkt verlagern oder aufgekauft. Die EU könne die großen Investitionen „nicht ausschließlich aus öffentlichen Mitteln finanzieren“.

Europa verfüge jedoch über Ersparnisse privater Haushalte in Höhe von zehn Billionen Euro auf Bankkonten. Diese würden aber leider brachliegen, während gleichzeitig „ein großer Teil der europäischen Ersparnisse außerhalb unseres Kontinents investiert“ werde. Deshalb müsse Europa diese Ersparnisse jetzt als „Spar- und Investitionsunion für seine Unternehmen nutzbar machen“. Es gebe bereits „Vorschläge zur Verbriefung, zu Investitionen von Banken und Versicherungen sowie zur Integration und Aufsicht unserer Märkte“. Zusammen könnten „diese Maßnahmen zusätzliche Investitionen von bis zu 470 Milliarden Euro mobilisieren“.

Sozialismus im Superformat

Von der Leyen verlangt also allen Ernstes, dass die Bürger Europas nach dem Muster von Kriegsanleihen in Unternehmen investieren, denen ausgerechnet ihre eigene EU-Kommission mit ihrem Regulierungs- und Bevormundungswahn und ständigen politischen Einmischungen das Leben zur Hölle und gewinnorientiertes Wirtschaften zunehmend unmöglich macht. Von der Leyen und ihre Mitstreiter in den Hauptstädten sind es, die Europa weitgehend ruiniert haben. Kapitalflucht und eine monströse Staatsverschuldung sollen nun mit den Ersparnissen der Bürger kompensiert werden, die ohnehin schon für die Folgen dieses vom Wahnsinn regierten Kontinents bluten müssen, der von Abermillionen illegaler Migranten überrannt, dessen Wirtschaft durch den Klimawahn ruiniert, der auf Kriegskurs gebracht und von unfähigen, kleptokratischen und nur am eigenen Machterhalt interessierten Eliten zerstört wird.

Von der Leyen will auch noch einen EU-Haushalt im Umfang von zwei Billionen (!) Euro, um sich die Mittel zu verschaffen, ihren Würgegriff um die Souveränität der Nationalstaaten noch enger zu ziehen und die ungewählte, undemokratische und von niemandem gewollte EU-Kommission endgültig zur totalitären Superbehörde auszubauen. Um an das Geld dafür zu kommen, ist ihr jedes Mittel recht. EU-Bürgern ist es bereits verboten, Bankkonten im Ausland zu eröffnen, der digitale Euro soll jede Finanztransaktion sichtbar machen, mittelfristig wird man wohl das Bargeld endgültig abschaffen, hinzu kommt ein gigantisches Zensurregime und die Aushöhlung der Meinungsfreiheit, um Kritiker mundtot zu machen. Von der Leyens Pläne sind Sozialismus im Superformat und in jeder Hinsicht gemeingefährlich. Die Bürger sollen nun auch noch mit ihren Ersparnissen für die politische Amokfahrt der Eurokraten haften, die den in Generationen aufgebauten Wohlstand Europas vernichtet – und es findet sich niemand, der dieser größenwahnsinnigen Unperson endlich in den Arm fällt. (TPL)