Bild: screenshot Compact TV

Kanzler Merz und seine Regierung lassen es eskalieren, indem sie Russland hybrider Angriffe gegen Deutschland beschuldigen – und das völlig ohne Beweise.

Wie dilettantisch die Konfrontation gesucht, der Weg zum Frieden verbaut wird und was Wladimir Putin selbst zur NATO-hörigen BRD-Strategie zu sagen hat, erfahren Sie jetzt von Jürgen Elsässer und Dominik Reichert hier im Video:

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