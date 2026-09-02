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Ohne Beweise: Merz spielt mit dem Feuer💥Ist er verrückt geworden?

VonRedaktion

Sep. 3, 2026 #Beschuldigungen, #Beweisnotstand, #Drohenfund, #Goethe Institut, #Merz, #russisches haus, #Sanktionen
Bild: screenshot Compact TV

Kanzler Merz und seine Regierung lassen es eskalieren, indem sie Russland hybrider Angriffe gegen Deutschland beschuldigen – und das völlig ohne Beweise.

Wie dilettantisch die Konfrontation gesucht, der Weg zum Frieden verbaut wird und was Wladimir Putin selbst zur NATO-hörigen BRD-Strategie zu sagen hat, erfahren Sie jetzt von Jürgen Elsässer und Dominik Reichert hier im Video:

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