Ohne Beweise: Merz spielt mit dem Feuer💥Ist er verrückt geworden?

Kanzler Merz und seine Regierung lassen es eskalieren, indem sie Russland hybrider Angriffe gegen Deutschland beschuldigen – und das völlig ohne Beweise.
Wie dilettantisch die Konfrontation gesucht, der Weg zum Frieden verbaut wird und was Wladimir Putin selbst zur NATO-hörigen BRD-Strategie zu sagen hat, erfahren Sie jetzt von Jürgen Elsässer und Dominik Reichert hier im Video:
Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.
Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.