Angst vor dem Koran-Vorleser: Jobcenter zahlt bedingungslos Bürgergeld

+ Geld für 2026 schon verbraten: Kiew greift nach den EU-Milliarden für 2027 + „Erzieherische Abreibung“: 40 Antifa-Schläger prügeln konservative Aktivisten mit Schlagstöcken krankenhausreif + EU-Kommission bestätigt: Windräder verseuchen die Umwelt mit Mikroplastik – bis zu 62 kg pro Anlage und Jahr +

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Geld für 2026 schon verbraten: Kiew greift nach den EU-Milliarden für 2027

Kiew hat einen Teil des Geldes, das eigentlich für die zweite Jahreshälfte vorgesehen war, bereits ausgegeben. Nun fehlen dem ukrainischen Verteidigungsministerium 27 Milliarden Dollar – und die nächste Rechnung soll wieder bei den europäischen Geldgebern landen.

Der neue Verteidigungsminister Jewhenij Chmara will dafür sogar EU-Milliarden vorziehen, die eigentlich erst 2027 fließen sollten.

Wolodymyr Selenskyj hat die finanziellen Probleme selbst eingeräumt. Das Verteidigungsministerium habe bereits zu Jahresbeginn Gelder verwendet, die erst für das Jahresende eingeplant waren. Damit seien unter anderem zusätzliche Drohnen und andere dringend benötigte Rüstungsgüter bezahlt worden, heißt es. Jetzt klafft im Verteidigungshaushalt ein Loch von 27 Milliarden Dollar. Eine der möglichen Lösungen aus Kiewer Sicht: Ein Teil des europäischen Kredits für 2027 soll einfach früher ausgezahlt werden. Weiterlesen auf report24.news

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„Unter US-Kontrolle“ – Trump will jetzt auch Straße von Hormuz umtaufen

US-Präsident Donald Trump hat schon einen See und den Golf von Mexiko umtaufen lassen. Jetzt denkt er darüber nach, dem nächsten Gebiet einen neuen Namen zu verpassen. „Sollten wir die Straße von Hormuz in Trump-Straße umbenennen???“, fragte der Präsident auf Truth Social.

Die Straße von Hormuz stehe „nun unter US-Kontrolle“, schrieb Trump. Deswegen erwäge er, die Meerenge umzubenennen – nach sich selbst. Es fragte in einem Beitrag auf seiner Plattform, ob die Straße von Hormuz bald „Trump-Straße“ heißen sollte. Trump fügte hinzu, die Wasserstraße wäre dann „wie Amerika selbst ‘heißer‘ denn je zuvor“. Weiterlesen auf krone.at

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„Erzieherische Abreibung“: 40 Antifa-Schläger prügeln konservative Aktivisten mit Schlagstöcken krankenhausreif

In Mannheim ist am Samstag eine Gruppe konservativer Aktivisten von vermummten Linksextremisten mit Schlagstöcken attackiert worden. Ein Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde und Knochenbrüche – die Antifa rechtfertigt die Tat derweil als „erzieherische Maßnahme“. (…)

Nach Angaben eines Betroffenen, der gegenüber Apollo News den Vorfall schilderte, waren an dem Angriff etwa 40 vermummte Personen beteiligt. (…) Ohne Zögern habe der Antifa-Trupp dann begonnen, sie mit Parolen wie „Verpisst euch, ihr scheiß Faschos“ und „ihr habt hier nichts zu suchen, ihr Hurensöhne“ zunächst verbal zu attackieren. Schnell sei ihnen klar gewesen, dass die Gruppe Vermummter auf Gewalt aus war, weshalb einer aus ihren Reihen schon zu diesem Zeitpunkt die Polizei alarmiert habe.

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Gemeinsam hätten die beiden Antifa-Trupps die Gruppe umstellt und seien dann mit Schlagstöcken und Pfefferspray auf die unbewaffneten GDG-Mitglieder („Gemeinsam Deutschland gestalten“) losgegangen. „Ich habe dann erstmal Pfefferspray ins Gesicht gesprüht bekommen und gesehen, wie eine unserer Personen ins Geschehen gezogen und auf ihn eingeschlagen wurde“, berichtete der Betroffene.

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Das Polizeipräsidium Mannheim bestätigte am Montagabend auf Nachfrage von Apollo News den Vorfall. Weiterlesen auf apollo-news.net

Anmerkung: Diese von den Funktionseliten finanziell unterstützte Stiefeltruppe wird in keinster Weise gestoppt. Die Regierenden sehen die größte Gefahr allerdings in rechten Kreisen! Würden Rechte so etwas machen gäbe es Haftstrafen nicht unter 10 Jahren und peinliche Schämorgien in den Mainstrem-Medien.

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EU-Kommission bestätigt: Windräder verseuchen die Umwelt mit Mikroplastik – bis zu 62 kg pro Anlage und Jahr

Die EU-Kommission hat in einer offiziellen Anfragebeantwortung an den freiheitlichen EU-Abgeordneten Gerald Hauser die Umweltverschmutzung durch Mikroplastik aus Windkraftanlagen nicht bestritten.

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Liest man zwischen den Zeilen, ist das ein Offenbarungseid ersten Ranges. Die EU-Kommission gibt damit erstmals in einem offiziellen Dokument zu: Es gibt einen Zusammenhang zwischen Windkraftanlagen und potenziellen Gesundheitsschäden — und zwar einen, der so ernst ist, dass er jetzt mit Steuergeldern erforscht werden muss. Weiterlesen auf tkp.at

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Wachsender Widerstand gegen KI-Rechenzentren in Europa

In Europa richten sich Aktivisten gegen Projekte in Frankreich, und in Italien protestieren Anwohner gegen geplante Anlagen. In Irland, wo Rechenzentren bereits ein Fünftel des gesamten Stroms verbrauchen, haben Gegner versucht, den Bau vor Gericht zu stoppen — und sind gescheitert.

Bislang stoßen europäische Bedenken zu Rechenzentren jedoch auf Regierungen, die fürchten, der Kontinent falle im Wettlauf um künstliche Intelligenz hinter den USA und China zurück.

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Die Europäische Union will ihre Rechenzentrumskapazität bis 2035 verdreifachen. Brüssel und nationale Regierungen haben versprochen, regulatorische Hemmnisse für den KI-Boom abzubauen — und gleichzeitig betont, dass dieser nachhaltig sein könne. Die österreichischen Aktivisten sind skeptisch.

Das Wirtschaftsministerium betonte, Unternehmen wie Google könnten „durch Investitionen, Aufträge für lokale Betriebe und leistungsfähige Cloud- und KI-Infrastruktur einen wichtigen Beitrag für die Region leisten“. Fragen zu Energie und Umwelt müssten „sorgfältig geprüft“ werden, eine „pauschale Ablehnung solcher Projekte“ sei jedoch nicht gerechtfertigt. Via politico.eu

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US-Präsident Trump eilt den ungeimpften Amisch-Kindern zu Hilfe

Trump erklärt, dass in 330 Jahren kein einziger veröffentlichter Fall dokumentiert wurde, in dem ein ungeimpftes Amisch-Kind an Autismus litt.

Die Demokraten wollen sie zur Impfung zwingen.

LASST DIE AMISCHEN IN RUHE

1.899 Amisch-Kinder wurden untersucht

7 Fälle von ASD wurden bestätigt

Die Impfhistorien wurden erfasst

In der Zusammenfassung wurden KEINE bestätigten Fälle von vollständig ungeimpften Kindern erwähnt

Autismus wurde bei Amisch-Kindern zwar dokumentiert, aber es gibt laut der Grafik KEINEN einzigen veröffentlichten Fall, der sowohl Autismus als auch NULL Impfungen dokumentiert. Via truthsocial.com

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Aus Angst vor dem Koran-Vorleser zahlt das Jobcenter bedingungslos Bürgergeld

Das Jobcenter des Ennepe-Ruhr-Kreises hat einen Bürgergeldempfänger offenbar aus Sicherheitsgründen weitgehend von der regulären Arbeitsvermittlung ausgenommen.

Bei dem Mann handelt es sich um den in Witten stadtbekannten Koran-Vorleser Amer G., der Medienberichten zufolge 2015 aus Syrien nach Deutschland gekommen ist. (…)

Bereits drei Monate zuvor hatte sich laut den Unterlagen der Bewährungshelfer des Koran-Vorlesers beim Jobcenter gemeldet. Er soll darum gebeten haben, G. nicht zu „provozieren“. Ein Integrationscoach widersprach zunächst mit dem Hinweis, die Rechtslage sehe ein solches Vorgehen nicht vor. Nach einer Rücksprache mit der Teamleitung wurde die Vermittlung dennoch weitgehend eingestellt. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++ VIDEO DES TAGES +++

Ein erschütterndes Zeitdokument

Während ukrainische Millionäre (deren Zahl jährlich steigt) im Westen unser Steuergeld verprassen, werden junge Männer an der Front in einem nicht zu gewinnenden Krieg verheizt – dank Merz und Konsorten.

Sie werden getötet oder zu Krüppeln geschossen, und ein Merz findet das auch noch lustig. Eine Schande für Deutschland!

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Hier geht’s zu den Short News von gestern:

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