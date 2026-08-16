Friedrich Merz steht unter massivem Druck! Statt der versprochenen Entlastungen sehen sich viele Bürger mit neuen Belastungen konfrontiert. Gleichzeitig wächst der Streit innerhalb der Koalition, die Wirtschaft schwächelt und Milliarden fließen ins Ausland.

Zudem stehen verheerende Wahlen im Osten für die CDU an

Von GUIDO GRANDT | Die Kanzlerschaft von Merz gerät schon jetzt gehörig ins Wanken! Die sechs größten Krisen – und warum immer mehr Deutsche das Vertrauen verlieren.

Noch vor wenigen Monaten versprach Friedrich Merz einen politischen Neuanfang für Deutschland. Die Bürger sollten entlastet, die Wirtschaft wieder angekurbelt, die Bürokratie abgebaut und die Migration wirksam begrenzt werden. Doch inzwischen ist von der Aufbruchsstimmung kaum noch etwas zu spüren.

Stattdessen häufen sich die Krisen. Innerhalb der Bundesregierung wachsen die Spannungen, die Umfragewerte sinken, die Wirtschaft schwächelt – und immer mehr Bürger fühlen sich von der Politik der neuen Regierung enttäuscht.

Viele politische Beobachter sprechen inzwischen von der bislang schwierigsten Phase der Merz-Kanzlerschaft.

Die Koalition gerät immer stärker unter Druck

Schon wenige Monate nach Regierungsantritt knirscht es gewaltig zwischen CDU/CSU und SPD. Immer wieder kommt es hinter den Kulissen zu heftigen Auseinandersetzungen über zentrale Gesetzesvorhaben. Während beide Seiten nach außen Geschlossenheit demonstrieren, berichten Medien regelmäßig über Spannungen innerhalb der Koalition.

Die Folge: Wichtige Entscheidungen verzögern sich, Kompromisse werden immer schwieriger und der Eindruck einer handlungsfähigen Regierung beginnt zu bröckeln.

Aus versprochenen Entlastungen werden Belastungen

Besonders groß ist die Enttäuschung vieler Bürger über die angekündigten Reformen.

Im Wahlkampf hatte Friedrich Merz versprochen, Deutschland wieder wirtschaftlich stärker zu machen, Bürokratie abzubauen und die Bürger finanziell zu entlasten. Viele Wähler verbanden damit die Hoffnung auf niedrigere Abgaben, mehr Kaufkraft und eine Politik, die den Alltag erleichtert.

Doch Kritiker werfen der Bundesregierung inzwischen das Gegenteil vor.

Anstatt die Menschen zu entlasten, würden zahlreiche Reformen vor allem neue Belastungen mit sich bringen. Einsparungen im Sozialbereich, höhere Eigenbeteiligungen, steigende Kosten in verschiedenen Lebensbereichen und zusätzliche Sparmaßnahmen treffen nach Ansicht der Kritiker vor allem die arbeitende Bevölkerung sowie Rentner und Familien.

Dadurch wächst bei vielen Bürgern der Eindruck, dass sie die politischen Entscheidungen der Regierung finanzieren müssen, während die versprochenen Verbesserungen bislang ausbleiben.

Milliarden für das Ausland – Sparpolitik im Inland?

Besonders kontrovers wird die Finanzpolitik der Bundesregierung diskutiert.

Während die Regierung immer neue Milliardenbeträge für Verteidigung, internationale Verpflichtungen und die Unterstützung der Ukraine bereitstellt, fragen sich viele Bürger, weshalb gleichzeitig im eigenen Land an zahlreichen Stellen gespart werden soll.

Kritiker sprechen von einer falschen Prioritätensetzung. Sie argumentieren, dass zunächst die wirtschaftlichen und sozialen Probleme Deutschlands gelöst werden müssten, bevor immer neue milliardenschwere Verpflichtungen im Ausland eingegangen werden.

Diese Debatte entwickelt sich zunehmend zu einer politischen Belastung für den Kanzler.

Schlechte Umfragewerte erhöhen den Druck zusätzlich

Auch die Stimmung in der Bevölkerung bereitet dem Kanzler Sorgen.

Mehrere Umfragen zeigen seit Monaten eine rückläufige Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung. Gleichzeitig können Oppositionsparteien von der wachsenden Unzufriedenheit vieler Wähler profitieren.

Für Friedrich Merz bedeutet dies einen doppelten Druck: Er muss nicht nur die Probleme innerhalb seiner Regierung lösen, sondern gleichzeitig das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen.

Die Wirtschaft bleibt das Sorgenkind

Hinzu kommt die wirtschaftliche Lage.

Unternehmen klagen weiterhin über hohe Energiepreise, steigende Lohnkosten, Bürokratie und eine nachlassende Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Viele Betriebe verschieben Investitionen oder verlagern Produktionskapazitäten ins Ausland.

Gleichzeitig sorgen die angespannte Haushaltslage sowie die hohe Staatsverschuldung dafür, dass der finanzielle Spielraum der Bundesregierung begrenzt bleibt.

Gerade diese Mischung aus wirtschaftlicher Unsicherheit und politischen Konflikten erschwert es der Regierung, ihre angekündigten Reformen umzusetzen.

Die Landtagswahlen im Osten könnten zur Schicksalsfrage werden

Als wäre die Liste der Probleme nicht bereits lang genug, steht Friedrich Merz noch vor einer weiteren politischen Bewährungsprobe: den anstehenden Landtagswahlen im September 2026 in Ostdeutschland. Konkret in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern.

Sollte die AfD dort erneut deutlich stärkste Kraft werden oder ihre Position weiter ausbauen, dürfte dies den Druck auf den Bundeskanzler erheblich verschärfen. Kritiker innerhalb und außerhalb der Union könnten die Wahlergebnisse als Beleg dafür werten, dass die Bundesregierung die Sorgen vieler Wähler nicht ausreichend erreicht und ihre politische Strategie verfehlt.

Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern hat sich die AfD in den vergangenen Jahren als dominierende politische Kraft etabliert. Sollte sich dieser Trend bei den kommenden Wahlen fortsetzen, dürfte dies weit über die Landespolitik hinausreichen. Ein weiterer Erfolg der AfD würde unweigerlich die Debatte über den Kurs der Bundesregierung und die Führung der Union neu entfachen.

In politischen Kreisen gilt deshalb bereits jetzt: Die Ost-Wahlen könnten zu einer Richtungsentscheidung für die Bundesregierung werden. Fallen die Ergebnisse für CDU und SPD deutlich schlechter aus als erwartet, dürfte Friedrich Merz noch stärker unter Rechtfertigungsdruck geraten. Ob dies personelle Konsequenzen nach sich ziehen würde, lässt sich derzeit zwar nicht vorhersagen – fest steht jedoch, dass ein weiterer schwerer Rückschlag seine Autorität als Kanzler und CDU-Vorsitzender spürbar schwächen könnte.

Diese Wahlen könnten daher weit mehr sein als bloße Landtagswahlen: Sie könnten zum entscheidenden Stimmungstest für die gesamte Bundesregierung werden.

Merz vor seiner größten Bewährungsprobe!

Politische Krisen gehören zwar zum Regierungsalltag. Doch selten sah sich ein Bundeskanzler bereits nach vergleichsweise kurzer Zeit mit einer solchen Vielzahl gleichzeitig auftretender Probleme konfrontiert.

Koalitionsstreit, wirtschaftliche Unsicherheit, sinkende Umfragewerte, Kritik an der Finanzpolitik und der Vorwurf, die versprochenen Entlastungen für die Bürger nicht einzulösen – all diese Themen lasten derzeit auf der Bundesregierung.

Ob Friedrich Merz das politische Ruder noch herumreißen kann, wird entscheidend davon abhängen, ob es ihm gelingt, seine Koalition zu einen, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und den Bürgern zu zeigen, dass sich ihre Lebenssituation tatsächlich verbessert.

Denn eines zeichnet sich bereits jetzt ab: Die kommenden Monate könnten über Erfolg oder Misserfolg seiner Kanzlerschaft entscheiden. Dennoch: Es sieht düster aus für ihn!

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