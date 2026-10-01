Nach 30 Jahren im Todestrakt: Satanistin in den USA überlebt zwei Giftspritzen

+ Putin verkündet Ende der alten Weltordnung + USA: Einwanderung aus muslimischen Ländern auf Allzeittief + Retourkutsche für von der Leyen: 13 EU-Staaten fordern Pause bei neuen Gesetzen + Frankreich: „Schulproteste“? Brutale Migrantenkrawalle erschüttern das Land +

+++

Putin verkündet Ende der alten Weltordnung

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, die Welt habe einen entscheidenden Wendepunkt ihrer Entwicklung erreicht. Das sagte er auf der Plenarsitzung des Waldai-Diskussionsklubs. „Das Ausmaß des Wandels ist einfach enorm“, sagte Putin.

Er merkte außerdem an, alle Länder – Ost und West, Nord und Süd – müssten sich früher oder später auf eine Weltordnung einigen. (…) Putin sagte zudem, unser gesamtes Leben verändere sich.

„Die Menschheit hat das Ausmaß der aktuellen Herausforderungen noch nicht erkannt“,

betonte Putin.

2025 hatte Putin auf der Waldai-Konferenz gesagt, in der aktuellen Weltlage müsse man auf alles vorbereitet sein. 2024 sprach er vom Eintreffen eines Moments der Wahrheit und vom Ende der alten Weltordnung. Quelle

+++

USA: Einwanderung aus muslimischen Ländern auf Allzeittief

In Trumps zweiter Amtszeit ist die Einwanderung aus muslimischen Ländern nicht nur auf ein Allzeittief gefallen, sie ist um mehr als 90 Prozent zurückgegangen. (…)

Die Kürzungen sind ein schwerer Rückschlag für die progressive Politik, vielfältige Migranten zu holen, um die bürgerlichen Regeln aufzusplittern, die normale Amerikaner für ihre Nachbarschaften, Schulen und die Gesellschaft geschaffen haben. Der Kurswechsel bremse auch das Wachstum antisemitischer Gemeinschaften in der US-Gesellschaft, sagte Noah Pollak, ein Trump-Stellvertreter im Finanzministerium und im Bildungsministerium. Quelle

+++

Retourkutsche für von der Leyen: 13 EU-Staaten fordern Pause bei neuen Gesetzen

Weniger Regeln, mehr Luft für die Wirtschaft: 13 EU-Regierungen, darunter Österreich, Deutschland und Italien, verlangen von der EU-Kommission ein „Jahr der Umsetzung und Konsolidierung“. Das Schreiben kommt nur zwei Wochen nach der Rede von Ursula von der Leyen zur Lage der Union und liest sich wie eine direkte Antwort darauf.

Brüssel soll auf die Bremse steigen: 13 EU-Regierungen, darunter auch Österreich, fordern von der EU-Kommission eine Pause bei neuen Gesetzen. Das geht aus einem bisher unveröffentlichten, fünf Seiten langen Schreiben hervor, das der „Welt“ vorliegt.

Gemeinsam mit Deutschland, Italien und weiteren Mitgliedstaaten schlägt Österreich ein „Jahr der Umsetzung und Konsolidierung“ vor. Die Brüsseler Beamten sollen demnach zuerst die bestehenden europäischen Vorschriften prüfen, entwirren und vereinfachen, bevor sie neue erlassen. Manche Regeln könnten sogar zurückgenommen werden. Ziel ist es, die Unternehmen in Europa zu entlasten und die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents zu stärken. Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Frankreich: „Schulproteste“? Brutale Migrantenkrawalle erschüttern das Land!

Während die französischen Medien die aktuellen Migrantenkrawalle weiterhin als „Schulproteste“ verharmlosen, zeigen Aufnahmen in den sozialen Netzen den wahren Ernst der Lage. Binnen drei Tagen nahm die Polizei 1.229 Menschen fest.

Mehr als 200 Schüler, Schulmitarbeiter und Einsatzkräfte wurden verletzt. Barrikaden brannten, Polizisten wurden attackiert und Fahrzeuge und Gebäude – darunter eine Kirche – in Brand gesetzt.

Frankreich beginnt innerlich zu verrotten. Die Maghrebisierung und Afrikanisierung der Grande Nation machen sich mittlerweile überall bemerkbar. Der Mainstream beklagt verschämt Mängel im Schulwesen, gegen die „protestiert“ werde – die sozialen Netze werden derweil von Aufnahmen geflutet, die landesweite Migrantenkrawalle entlarven.

Gruppen von Jugendlichen – der allergrößte Teil von ihnen Migranten der zweiten und dritten Generation – legen Brände, attackieren Polizisten und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Es scheint, als ob sie Frankreich zu einem Dritte-Welt-Shithole-Land ruinieren wollen. Weiterlesen auf report24.news

Absolute chaos across France: 625 arrests

83 police officers attacked

32 teachers injured

Hundreds of schools burned down

Vehicles and churches set on fire North African and far-left students have declared war against the French state. pic.twitter.com/zTSE5L0vFU — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) October 1, 2026

+++

Elon Musk: „Ich glaube, wir werden in Europa einen flächendeckenden Massenmord erleben.“

„Man sieht ganz offensichtlich einen massiven Anstieg der Anzahl von Angriffen.“

„Und die traditionellen Medien spielen diese Angriffe herunter. Aber die Angriffe, der Terrorismus, das Töten unschuldiger Menschen nimmt zu. Jede Woche gibt es mehr davon.“

Elon Musk: „I think we’re going to see widespread slaughter in Europe.“ „You’re clearly seeing a massive increase in the number of attacks.“ „And the legacy media downplays these attacks. But the attacks, the terrorism, the killing of innocent people is rising. Every week,… pic.twitter.com/Z2UYAbpJ1c — Wiki Leaks 1.0 (@WikiLeaksQ) September 30, 2026

+++

Wegen möglicher AfD-Regierung: Innenministerkonferenz hebt Einstimmigkeitsprinzip auf

Nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt ist das Einstimmigkeitsprinzip bei der Innenministerkonferenz aufgehoben worden. Nun braucht es nur noch 13 von 16 Stimmen, um einen Beschluss zu fällen. (…)

Das Einstimmigkeitsprinzip war keine festgeschriebene Regel, sondern langjährige Praxis. Ein Beschluss konnte nur dann von der Konferenz angenommen werden, wenn keines der Bundesländer aktiv widersprach. Enthaltungen waren aber möglich. Wenn ein Bundesland doch Einwände gegen einen Beschluss hatte, konnte es diese per Protokollerklärung festhalten und dennoch zustimmen. Auch der Bundesinnenminister nimmt an den Treffen teil, hat aber kein Stimmrecht. (…)

Bereits bei der Innenministerkonferenz im Herbst 2025 hatte die niedersächsische Ministerin Daniela Behrens gesagt, dass sie davon ausgehe, dass man dafür Sorge tragen werde, dass die Konferenz auch im Falle einer AfD-Regierung beschlussfähig bleibe. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Nach 30 Jahren im Todestrakt: Satanistin in den USA überlebt zwei Giftspritzen

Die zum Tod verurteilte Christa Pike hat am Mittwoch die Vollstreckung ihrer Hinrichtung in Tennessee überlebt. Trotz zweier verabreichter Giftspritzen war die 50-Jährige noch am Leben und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall gilt als beispiellos in der Geschichte der US-Todesstrafe.

Pike war 1996 wegen eines besonders brutalen Mordes zum Tode verurteilt worden. Zusammen mit ihrem damaligen Freund und einer weiteren Mittäterin hatte sie 1995 die 19-jährige Colleen Slemmer in ein Waldstück bei Knoxville gelockt, gefoltert und getötet.

Aus Eifersucht schnitt Pike der jungen Frau ein Pentagramm in die Brust und erschlug sie schließlich mit einem Asphaltbrocken. Als erste Frau seit über 200 Jahren sollte sie in Tennessee hingerichtet werden. Weiterlesen auf nius.de

+++ VIDEO DES TAGES +++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.