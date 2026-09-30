Möglicher Terroranschlag: Co-Pilot greift Pilot mit Messer an und geht in den Tiefflug

USA ziehen Truppen aus dem Irak ab + Putin stellt Metro Russland unter Zwangsverwaltung + Brüssel plant Umgehung nationaler Vetos in einer erweiterten EU + Vier Jahre Schweigen: Gefeuerter Kassenchef packt über Impf-Warnung aus + Biontech schließt drei Standorte in Deutschland: „Das ganze Staatsgeld liegt auf der Müllhalde.“ + ÖSTERREICH: Deutschtrainer gefeuert – Muslimin wollte eigenen Gebetsraum bei AMS-Kurs

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USA ziehen Truppen aus dem Irak ab

Das US-Militär soll am Mittwoch seine Mission im Irak beenden und damit eine militärische Operation abschließen, die mehr als zwei Jahrzehnte gedauert hat – trotz eines andauernden Krieges im Iran, der Anfang dieses Jahres ausgebrochen ist.

Die Irak-Mission begann mit der Invasion 2003, die Saddam Hussein stürzte, und entwickelte sich später zu einem Einsatz, der irakischen Streitkräften helfen sollte, die Terrormiliz Islamischer Staat zu besiegen, nachdem diese rasch in Irak und Syrien aufgestiegen war. (…)

Die Irak-Vereinbarung wurde getroffen, bevor die USA und Iran Anfang dieses Jahres in direkten Konflikt gerieten – und unter einer anderen Regierung und militärischen Führung. Die letzte Phase des Abzugs fällt daher in ein Sicherheitsumfeld, das sich dramatisch von dem unterscheidet, das bei der Aushandlung des Zeitplans vorgesehen war. Via foxnews.com

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Putin stellt Metro Russland unter Zwangsverwaltung

Die Russische Föderation legt ihre Hand auf die Vermögenswerte von Metro Russland. Die Gesellschaft ist unter staatliche Zwangsverwaltung gestellt worden. Zwar gilt dies offiziell nur vorübergehend, doch damit wird das Szenario einer vollständigen Enteignung wahrscheinlicher. (…)

„Die Metro AG hat keine operative Kontrolle mehr über ihre russische Tochtergesellschaft“, heißt es in einer kurzen Presseinformation. Der russische Staat habe die operative Kontrolle an die „UK Torg RUS“ übertragen. Das Geschäft führt dort jetzt der deutsche Staatsbürger Johannes Tholey, der früher für Metro tätig war.

Metro Russland galt einst als Perle innerhalb des Länderportfolios von Metro. Unter dem einstigen CEO Eckhard Cordes hatte es sogar Pläne gegeben, zumindest Teile von Metro Russland an die Börse zu bringen. (…) Die Pläne zerschlugen sich jedoch als die russische Armee 2014 die Krim annektierte.“ (…) Quelle

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Brüssel plant Umgehung nationaler Vetos in einer erweiterten EU

Die Europäische Kommission hat interne Entwürfe ausgearbeitet, die das nationale Veto in den meisten Phasen der Beitrittsverhandlungen abschaffen und die Zahl der Kommissare begrenzen sollen.

Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen soll die lange angekündigte Strategie am 6. Oktober vorstellen – rechtzeitig vor dem Europäischen Rat am 15. und 16. Oktober. Das Vorhaben wird als Vorbereitung auf eine Union mit mehr als 30 Mitgliedern präsentiert. Montenegro und Albanien gelten als am weitesten fortgeschritten, Ukraine, Moldau und Nordmazedonien folgen. Eine Vertragsänderung des Vertrags von Lissabon sei nicht nötig. Stattdessen will die Kommission die sogenannten Passerelle-Klauseln (Übergangsbestimmungen) nutzen. Diese erlauben es, in bestimmten Politikbereichen dauerhaft von der Einstimmigkeit zur qualifizierten Mehrheit überzugehen. Weiterlesen auf tkp.at

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Möglicher Terroranschlag: Co-Pilot greift Pilot mit Messer an und geht in den Tiefflug

Ein Co-Pilot soll auf einem Flydubai-Flug nach Tel Aviv seinen Kollegen mit einem Messer angegriffen und versucht haben, die Kontrolle über die Maschine zu übernehmen. Passagiere und weitere Piloten griffen ein. Israelische Sicherheitsbehörden prüfen inzwischen einen möglichen Terroranschlag. (…)

Während der Auseinandersetzung geriet die Maschine in einen steilen Sinkflug. Nach Angaben eines israelischen Sicherheitsvertreters verlor sie binnen kürzester Zeit rund 4.000 Meter an Höhe. Flugdaten von Flightradar24 bestätigen einen abrupten und ungewöhnlich starken Höhenverlust.

Nach der Schilderung eines Passagiers gegenüber der Jerusalem Post griffen mehrere Israelis aus dem vorderen Teil der Maschine ein und halfen dabei, den Angreifer zu überwältigen. Zwei weitere Piloten, die als Passagiere an Bord gewesen sein sollen, kamen daraufhin ins Cockpit. Einer von ihnen übernahm dem Bericht zufolge schließlich die Kontrolle über das Flugzeug. Der verletzte Pilot wurde noch an Bord medizinisch versorgt. Via apollo-news.net

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Vier Jahre Schweigen: Gefeuerter Kassenchef packt über Impf-Warnung aus

Vier Jahre lang schwieg Andreas Schöfbeck öffentlich über seine Entlassung nach der Warnung vor massenhaft codierten Corona-Impfnebenwirkungen.

Jetzt redet der ehemalige Chef der BKK ProVita – und erhebt schwere Vorwürfe gegen Behörden, Verbände und den damaligen Umgang mit seinen Daten. Selbst ein bereits vereinbartes Gespräch mit dem Präsidenten des Paul-Ehrlich-Instituts platzte für ihn, weil er wenige Stunden zuvor fristlos gefeuert wurde. Und auch heute sagt Schöfbeck: Er würde den Brandbrief wieder schreiben. (…)

„Die haben das alle ignoriert“, sagt Schöfbeck heute über jene Stellen, an die er seinen Brandbrief im Februar 2022 geschickt hatte. Dazu gehörten neben dem Paul-Ehrlich-Institut auch der GKV-Spitzenverband, der BKK-Dachverband, die Bundesärztekammer, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die STIKO. Erst nachdem die „Welt“ über seine Auswertung berichtet hatte, habe sich das PEI bei ihm gemeldet. Weiterlesen auf report24.news

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Biontech schließt drei Standorte in Deutschland: „Das ganze Staatsgeld liegt auf der Müllhalde.“

Biontech schließt die Werke in Idar-Oberstein, Marburg und Tübingen, weil sich keine Käufer fanden; betroffen sind rund 1800 Beschäftigte, knapp ein Viertel der Belegschaft. Tübingen soll Ende 2027, Marburg Anfang 2028 und Idar-Oberstein Ende 2028 schließen.

Eine Unternehmenssprecherin sagte: „Trotz intensiver Bemühungen aller Beteiligten und eines breit angelegten Verkaufsprozesses ist es leider nicht gelungen, einen Kauf zu realisieren.“ (…)

Das Unternehmen verweist auf ein schwieriges Markt- und Investitionsumfeld sowie Überkapazitäten nach dem Einbruch der Covid-Impfstoffnachfrage; mit dem Konzernbetriebsrat seien zusätzliche Abfindungen vereinbart worden. (…)

Biontech mit weltweit etwa 7200 Mitarbeitern schreibt Verluste – im ersten Halbjahr 1,35 Milliarden Euro – und verlagert den Schwerpunkt auf Krebsmedizin, mRNA-Immuntherapien und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate. Die Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci verlassen das Unternehmen spätestens Ende 2026, bleiben Anteilseigner und gründen in Mainz die Firma Arife. Nachfolger als Vorstandschef wird spätestens zum 1. Februar 2027 Guido Oelkers, bisher Chef von Sobi. Via handelsblatt.com

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ÖSTERREICH: Deutschtrainer gefeuert – Muslimin wollte eigenen Gebetsraum bei AMS-Kurs

Eine türkische Teilnehmerin verlangte bei einem AMS-Kurs einen eigenen Gebetsraum. Weil das aber nicht klappte, verlor ein Deutschtrainer seinen Job.

Zehn Jahre arbeitete Stefan K. (Anm. Name von der Redaktion geändert) als Deutschtrainer bei einem Bildungsdienstleister in Wien, insgesamt war er seit 16 Jahren in diesem Beruf tätig. Nun erhebt der ehemalige Mitarbeiter in „Heute“ schwere Vorwürfe gegen seinen früheren Arbeitgeber und berichtet von religiösen Konflikten, Antisemitismus und Problemen innerhalb der von ihm betreuten AMS-Kurse, die dort stattfanden.

Gleichzeitig kritisiert der studierte Germanist aber den Umgang seines früheren Arbeitgebers mit den Kursteilnehmern. Seiner Wahrnehmung nach sei nämlich die tatsächliche Arbeitsvermittlung nicht ausreichend im Mittelpunkt gestanden. Weiterlesen auf heute.at

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