Der Wertewesten begeht kollektiven Selbstmord – Vom Aufstieg zum Niedergang

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Mehr und mehr wird uns bewusst, dass wir in einer Zeitenwende leben. Der Wertewesten ist drauf und dran, seine Führungsrolle auf diesem Planeten an andere Akteure abzutreten. Natürlich tut er dies nicht freiwillig. Die beiden aktuellen Kriege in der Ukraine und im Mittleren Osten sind die scheinbar unvermeidlichen Konflikte, die das Ende einer Epoche einleiten.

Die Frage ist, ob das Ende der westlichen Dominanz unvermeidlich ist, ob man es hätte verhindern können oder ob es sich noch abwenden lässt.

Dekadenz, Bürokratie und Eliten: Die Anatomie des Zerfalls

Von FRANZ FERDINAND | Führende Kontrahenten in diesem Kampf um die Ablösung des Wertewestens sind ausgerechnet Länder, die im Laufe ihrer Geschichte schon einmal einen Zenit erreicht hatten und danach aus unterschiedlichen Gründen abgestürzt sind: China, Indien, Persien und Russland.

Aus der Geschichte ist das Ende großer Reiche und Zivilisationen hinlänglich bekannt. Es stellt sich also die Frage: Woran liegt der Untergang eines großen Reiches oder einer Zivilisation? Sind die Ursachen jedes Mal andere, oder gibt es wiederkehrende Grundmuster, die zum Niedergang führen?

Diese Überlegungen wurden bereits von anderen Denkern angestellt:

Glubb, Spengler, Tainter und Turchin: Was sie über unseren Niedergang sagen

1. Sir John Bagot Glubb

Sir John Bagot Glubb verbrachte den größten Teil seines Lebens als Soldat in den Wüsten des Nahen Ostens. Er veröffentlichte einen Essay mit dem Titel „The Fate of Empires and Search for Survival“.

Er definierte sechs Zeitalter, die ein Imperium durchläuft:

Zunächst ein Zeitalter der Pioniere – arme, harte, furchtlose Männer, die aus dem Nichts hervorbrechen.

Danach ein Zeitalter der Eroberungen.

Anschließend ein Zeitalter des Handels, in dem die Schwerter zu Kontobüchern werden.

Darauf folgt ein Zeitalter des Überflusses, in dem die Kontobücher zu Bequemlichkeit führen.

Dann ein Zeitalter des Intellekts, in dem behaglich lebende Menschen anfangen, über alles zu streiten.

Und schließlich ein Zeitalter der Dekadenz. [Anmerkung: Da befinden wir uns gerade!]

Glubb bemerkte, dass keine Zivilisation jemals das Gefühl hatte, sich im Niedergang zu befinden. Die Menschen, die im letzten Zeitalter lebten, erlebten es nicht als ein Ende. Sie empfanden es als Kultiviertheit und Fortschritt, als den fortgeschrittensten und intelligentesten Moment, den ihre Kultur je erreicht hatte. Der Herbst fühlt sich an wie der Gipfel. Das ist die Falle.

2. Oswald Spengler

Ein deutscher Schullehrer namens Oswald Spengler erkannte dasselbe bereits sechzig Jahre vor Glubb. Er sah es noch deutlicher – und wurde damit zu einem der meistgehassten Männer des europäischen Geisteslebens.

1918 schrieb er in einem Deutschland, das gerade einen Krieg verloren hatte, ein Buch mit dem Titel „Der Untergang des Abendlandes“. Darin sagte er etwas, worauf niemand vorbereitet war: Nicht Deutschland allein sei am Ende, sondern der gesamte Westen – und das bereits seit geraumer Zeit. Spenglers Argument beruhte auf einer Unterscheidung, die heute kaum noch jemand trifft. Eine Kultur, sagte er, ist etwas Lebendiges. Sie wächst und besitzt eine Seele. Sie bringt Kathedralen, Mathematik und Musik aus einer inneren Notwendigkeit hervor, die sie selbst nicht einmal benennen kann.

Eine Zivilisation hingegen ist das, was aus einer Kultur wird, wenn sie aufhört zu wachsen. Sie ist die verhärtete Schale eines Gebildes, das sein Werden vollendet hat und nun nur noch verwalten, regieren und verfallen kann.

Kultur ist Frühling und Sommer. Zivilisation ist der Winter, der darauf folgt.

Nach Spenglers Rechnung trat der Westen um das Jahr 1800 in seinen Winter ein. Seit zwei Jahrhunderten befinden wir uns darin. Wir nennen ihn lediglich „Moderne“.

Die erste Dummheit: Jedes Problem so lange zu lösen, bis die Lösungen die Gesellschaft töten

3. Joseph Tainter

Der amerikanische Anthropologe Joseph Tainter veröffentlichte 1988 ein Buch mit dem Titel „Der Zusammenbruch komplexer Gesellschaften“. Seine Antwort auf die Frage nach dem Untergang von Zivilisationen war so nüchtern, dass sie kaum wie Geschichte klingt.

Zivilisationen, argumentierte er, sterben nicht an Dekadenz. Sie sterben auch nicht an Barbaren. Sie sterben am Lösen von Problemen.

Das funktioniert folgendermaßen: Eine Gesellschaft steht vor einem Problem – einer Dürre, einem Grenzkrieg oder einem Mangel. Sie löst es, indem sie zusätzliche Komplexität schafft: ein neues Amt, eine neue Steuer, eine neue Klasse von Spezialisten oder ein größeres Heer. Die Lösung funktioniert, alle sind dankbar, und die Gesellschaft ist nun ein wenig komplexer als zuvor.

Dann tritt das nächste Problem auf, und die Antwort ist dieselbe: mehr Struktur, mehr Verwaltung, mehr Schichten zwischen der Person mit der Schaufel und jener Person, die Entscheidungen über Schaufeln trifft. Lange Zeit zahlt sich das aus. Jede Einheit zusätzlich geschaffener Komplexität bringt mehr ein, als sie kostet. So fühlt sich Wachstum von innen an.

Doch irgendwann biegt sich die Kurve. Jede neue Lösung kostet etwas mehr und bringt etwas weniger ein. Die Bürokratie, die notwendig ist, um die Bürokratie zu betreiben, wächst. Die einfachen Probleme sind längst gelöst, und übrig bleiben die teuren.

Schließlich erreicht die Gesellschaft einen Punkt, den Tainter als sinkenden Grenzertrag der Komplexität bezeichnete. Von nun an muss sie immer mehr ausgeben, nur um dort zu bleiben, wo sie bereits ist – nicht um voranzukommen, sondern lediglich, um den bestehenden Zustand zu erhalten.

Rom ist dafür der Lehrbuchfall, und die Einzelheiten sind von jener Art, die einen unbehaglich machen sollte. Bis zum dritten Jahrhundert wurde das Reich durch Notmaßnahmen zusammengehalten. Diokletian verdoppelte innerhalb einer einzigen Generation ungefähr die Größe des Heeres und der Bürokratie, um die Grenzen vor dem Zusammenbruch zu bewahren.

Irgendjemand musste dafür bezahlen. Also stieg die Steuerlast der Bauern so stark, dass es schließlich billiger wurde, das eigene Land aufzugeben, als es weiter zu bewirtschaften. Und das taten so viele Menschen, dass die Römer einen eigenen juristischen Begriff für die leeren Felder hatten: Agri Deserti – verlassenes Land.

[Anm.: Aus der EU flüchten heutzutage Unternehmen nach Amerika, Dubai oder China, um dem Bürokratiehorror der EU zu entgehen!]

Der Silberanteil der römischen Münzen sank von etwa 90 Prozent unter Nero auf weniger als 5 Prozent in den 260er-Jahren, weil der Staat seine Soldaten mit Geld bezahlte, dessen Edelmetallgehalt er still und heimlich immer weiter verringerte.

Und hier folgt die Einzelheit, mit der Tainter den Fall abschließt:

[Anm.: Im Wertewesten stieg der Goldpreis in den vergangenen 50 Jahren auf das Hundertfache.]

Um das Jahr 440 schrieb ein Priester in Gallien namens Salvian eine zornige Streitschrift über das, was er um sich herum beobachtete. Gewöhnliche Römer, berichtete er, flohen zu den Barbaren – nicht, weil sie gefangen genommen wurden, sondern aus freiem Willen. Sie zogen es vor, unter Goten und Franken zu leben statt unter ihrer eigenen Regierung. Denn was auch immer die Barbaren ihnen nahmen, es war weniger als das, was Rom ihnen nahm.

Salvians Erkenntnis war, dass sie lieber frei unter dem Anschein der Gefangenschaft leben wollten als gefangen unter dem Anschein der Freiheit. Als die Barbaren schließlich eindrangen, worin drangen sie also ein? In ein Gebilde, dessen Erhaltung so teuer geworden war, dass seine eigenen Bürger es nicht mehr wollten.

Tainters Begriff für das, was anschließend geschah, ist „Ökonomisierung“. Zusammenbruch ist aus seiner Sicht kein Scheitern. Er ist eine vernünftige Entscheidung, die von Millionen Menschen gleichzeitig getroffen wird: nicht länger für ein Maß an Komplexität zu bezahlen, das keinen Ertrag mehr bringt. Die Dummheit lag dabei nie in einer einzelnen Entscheidung. Jedes neue Amt ergab Sinn. Jede neue Steuer war notwendig. Jede zusätzliche Schicht war eine Lösung für ein tatsächliches Problem.

[Anm.: Heutzutage ist es schlimmer, da wir hauptsächlich Scheinprobleme lösen.]

Genau das macht den Vorgang jedes Mal so ähnlich. Niemand entscheidet sich bewusst dafür, eine Maschine zu bauen, die irgendwann zu schwer ist, um sie noch anheben zu können. Man entscheidet sich lediglich nie dafür, mit dem Weiterbauen aufzuhören. Und von innen wird dieses Gewicht niemals als Gewicht wahrgenommen. Es erscheint als Kultiviertheit.

Die zweite Dummheit: Mehr Fürsten hervorzubringen als Throne

4. Peter Turchin

Doch Komplexität allein erklärt die Gewalt nicht. Rom wurde nicht nur immer teurer. Es zerriss sich bereits ein Jahrhundert lang von innen, bevor die Goten in großer Zahl die Donau überschritten. Der Mann, der herauszufinden versuchte, warum das geschieht, war der Populationsökologe Peter Turchin. Die erste Hälfte seiner Laufbahn verbrachte er damit, Aufstieg und Zusammenbruch von Tierpopulationen zu modellieren – Käfer, Wühlmäuse, Lebewesen ohne Ideologie.

Dann wandte er dieselbe Mathematik auf menschliche Gesellschaften an. 2016 veröffentlichte er „Ages of Discord“, eine Untersuchung, in der er die Vereinigten Staaten gewissermaßen so betrachtete, wie ein Biologe eine Petrischale untersucht. Seine zentrale Erkenntnis war ein Mechanismus, den er „Elitenüberproduktion“ nannte.

Jede Gesellschaft bringt in ihren Wachstumsphasen mehr wohlhabende und gebildete Menschen hervor, als sie benötigt: mehr Anwälte als Gerichte, mehr Anwärter auf Ämter als verfügbare Positionen, mehr Söhne bedeutender Männer, als bedeutende Stellungen vorhanden sind, die sie erben könnten.

In guten Jahrzehnten bleibt das unsichtbar, weil der Kuchen schnell genug wächst, um alle unterzubringen. Dann verlangsamt sich das Wachstum. Die Zahl der verfügbaren Posten wächst nicht mehr, während die Zahl der Menschen, die mit der Erwartung aufgezogen wurden, einen solche Position zu erhalten, weiter zunimmt. Werfen wir einen Blick auf die römische Republik in ihrem letzten Jahrhundert: Im Jahr 81 v. Chr. verdoppelte Sulla den Senat von 300 auf 600 Männer. Vierzig Jahre später vergrößerte Caesar ihn auf 900. [Anm.: Auch die Regierung der Verlierer in Österreich ist derzeit die größte und teuerste, die es in der 2. Republik gab. Überschüssiges Personal wird auch als sogenannte externe Beratern untergebracht.]

Die Bürgerkriege, die die Republik zerstörten, wurden nicht von Bauern geführt. Sie wurden von Eliten geführt – über die Frage, welche Eliten weiterhin Eliten sein durften. [Anm.: In Deutschland finet aus diesem Grund einen „Spaltung der Gesellschaft“ statt, man will sogar die aufstrebende lt. Umfragen stärkste Partei verbieten.

Ähnlich war die Situation in Frankreich in den 1780er-Jahren. Es gab eine Generation ehrgeiziger, gebildeter und mit Titeln ausgestatteter junger Männer, meist Provinzanwälte, die alles getan hatten, was das System von ihnen verlangte, und dennoch jede Stelle bereits besetzt vorfanden.

Die Revolution wurde nicht von den Hungrigen angeführt, sondern von den Überqualifizierten. Die Hungrigen waren die Waffe. Das ist die zweite Hälfte von Turchins Mechanismus – und jene Hälfte, die ihn tödlich macht. Elitenüberproduktion für sich allein erzeugt lediglich eine große Zahl verbitterter und frustrierter Menschen. Doch sie tritt niemals allein auf.

Dieselben Kräfte, die den Aufstieg der Eliten ins Stocken bringen, bezeichnet Turchin als „Wohlstandspumpe“: Reichtum fließt stetig nach oben, während die Löhne stagnieren. Gleichzeitig verelendet die Bevölkerung darunter. [Anm.: „Energiewende“, Corona-Pandemie und jetzt Hochrüstung dienten und dienen dazu Geld von unten nach obben zu spüühlen.)

So entsteht am unteren Ende eine Masse zorniger Menschen und an der Spitze ein Überschuss ehrgeiziger Menschen ohne die erwarteten Positionen. Diese „unbestuhlten“ Eliten tun schließlich etwas Vorhersehbares: Sie hören auf, innerhalb des Systems um die vorhandenen Stühle zu konkurrieren, und beginnen stattdessen darum zu konkurrieren, jene Menschen anzuführen, die diese Stühle verbrennen wollen. Turchin nennt sie Gegeneliten. Jeder Zusammenbruch bringt sie hervor. Sie sind keine Außenseiter.

Rom brachte dafür ein besonders deutliches Beispiel hervor. Im Jahr 63 v. Chr. hörte ein Patrizier namens Lucius Sergius Catilina – aus alter Familie, mit tadellosem Stammbaum und zweimal beim Versuch gescheitert, Konsul zu werden – auf, um das Amt zu kämpfen. Stattdessen begann er, jene Männer zu organisieren, die durch Roms Schulden alles verloren hatten: ruinierte Aristokraten, entlassene Veteranen, denen Land versprochen worden war, das sie nie erhielten, und Bauern, deren Felder von den Gütern der Senatoren verschlungen worden waren. Er versprach ihnen die Streichung aller Schulden, und die Stadt wäre beinahe niedergebrannt worden. Catilina war kein Revolutionär. Er war ein zurückgewiesener Insider, der entdeckte, dass die Menge unter ihm eine Waffe darstellte – und diese Waffe aufhob. Jede Zivilisation lässt in ihrem Winter eine Ernte von Catilinas heranwachsen. Die einzige Frage ist, wie viele der Verelendeten sie erreichen können.

Im Jahr 2010, noch vor „Ages of Discord“ und bevor solche Überlegungen in Mode kamen, veröffentlichte Turchin einen kurzen Brief in der Zeitschrift Nature. Auf Grundlage seiner Modelle sagte er voraus, dass die Vereinigten Staaten und Westeuropa um das Jahr 2020 einen Höhepunkt politischer Instabilität erreichen würden. [Corona!!!] Er las dabei nicht die Nachrichten. Diese Nachrichten gab es noch gar nicht. Er betrachtete vielmehr Verhältniszahlen: die Zahl juristischer Abschlüsse im Verhältnis zur Zahl juristischer Stellen, die Konzentration des Reichtums an der Spitze im Verhältnis zu den stagnierenden Löhnen am unteren Ende.

Der 50-jährige Rhythmus amerikanischer Unruhen sollte sich nach den Jahren 1870, 1920 und 1970 im Jahr 2020 erneut zeigen.

5. Arnold Toynbee

Arnold Toynbee argumentierte in seiner zwölfbändigen Geschichtsstudie, die zwischen 1934 und 1961 erschien, dass Zivilisationen aufsteigen, indem sie auf Herausforderungen antworten, und untergehen, wenn sie damit aufhören. Eine schöpferische Minderheit begegnet jeder Krise mit etwas Neuem. Die Massen ahmen sie nach. Die Gesellschaft steigt empor.

Der Niedergang beginnt in dem Augenblick, in dem die schöpferische Minderheit zu einer bloß herrschenden Minderheit wird: zu einer herrschenden Klasse, die aufgehört hat, Neues zu schaffen, und stattdessen nur noch herrscht; die ihre Stellung durch Gewalt und Gewohnheit erhält, anstatt dadurch, dass sie noch irgendeine Antwort auf die Herausforderungen ihrer Zeit besitzt.

Toynbees Satz, der bis heute zitiert wird, lautet sinngemäß: Zivilisationen werden nicht ermordet. Sie begehen Selbstmord. Auf seine Weise ist das eine hoffnungsvolle Theorie. Selbstmord setzt eine Entscheidung voraus. Und eine Entscheidung setzt voraus, dass man sich auch anders hätte entscheiden können.

Die dritte Dummheit: Die Tat gegen das Argument einzutauschen

Hier ist Glubbs Beschreibung des letzten Zeitalters:

Die Helden der Kultur sind nicht länger Soldaten, Erbauer oder Staatsmänner. Sie sind Athleten, Sänger und Schauspieler. Die Bevölkerung der Hauptstadt ist von Unterhaltung und Sexualität besessen. Fremde strömen herein, angezogen vom Reichtum, während die Einheimischen – behaglich, streitlustig und endlos diskutierend – aufhören, Kinder zu bekommen. Ein gewaltiger Staatsapparat übernimmt jene Aufgaben, die einst Familie und Stamm bewältigten. [Anm.: überbordender Sozialstaat!!!]

Es herrscht ein tief sitzender Pessimismus, ein Gefühl, dass die besten Tage bereits hinter einem liegen. Vor allem aber gibt es eine Besessenheit vom Intellekt gegenüber der Tat. Alle debattieren. Niemand handelt.

Das ist das Bagdad auf dem Höhepunkt des Abbasidenkalifats, beschrieben anhand der Klagen arabischer Historiker, die dabei zusahen, wie es geschah.

Glubb geht diese Merkmale beinahe Punkt für Punkt durch. Die Gelehrten von Bagdad schrieben in den Jahrzehnten, bevor das Ganze zunächst an die Türken und später an die Mongolen fiel, über die Beliebtheit von Sängern – ähnlich wie Menschen heute darüber schreiben: als Symptom, als Skandal, als Beweis dafür, dass etwas weich geworden war.

Doch die Kinderlosigkeit ist das Merkmal, das am tiefsten schneidet, denn sie ist es, die immer wiederkehrt.

6. Polybius

Polybius beschrieb im zweiten Jahrhundert v. Chr. ein Griechenland, das so stark entvölkert war, dass sich die Städte leerten – nicht durch Seuchen und nicht durch Krieg. Die Männer, schrieb er, hätten sich Luxus und Prunk zugewandt und könnten sich nicht mehr dazu aufraffen zu heiraten. Und jene, die es dennoch taten, zogen nur ein oder höchstens zwei Kinder groß, damit das Vermögen ungeteilt blieb und die Eltern weiterhin bequem leben konnten. Eine Zivilisation, die Platon und Alexander hervorgebracht hatte, entschied still und leise, dass sie lieber nicht weitermachen wollte.

Spengler hatte eine Bezeichnung für die Menschen dieses Zeitalters. Er nannte sie die Bewohner der Weltstadt: wurzellos, intelligent, unfruchtbar – Menschen, für die das Geld das Blut als jene Kraft ersetzt hatte, die das Leben ordnete.

Das Zeitalter des Intellekts ist nach jedem Maßstab, den dieses Zeitalter selbst anerkennen würde, der Gipfel: mehr Bildung, mehr Debatte, mehr Toleranz und mehr Behaglichkeit als zu irgendeinem früheren Zeitpunkt in der Geschichte der Zivilisation. Jeder Maßstab, den ein kultivierter Mensch anlegen würde, scheint zu zeigen, dass es nie besser stand.

Und nach Glubbs Rechnung, nach Spenglers Rechnung und nach den anderen angeführten Beispielen ist genau dies das verlässliche Signal dafür, dass das Ende nur noch eine oder zwei Generationen entfernt ist.

Der intelligente Mensch kann es nicht erkennen, denn um es zu erkennen, wäre ein Maßstab erforderlich, den der intelligente Mensch selbst für primitiv hält.

[Ende der Ausführungen aus der oben angeführten Quelle.]

Der Wertewesten heute

All jene Symptome einer untergehenden Gesellschaft, die in diesem Text angeführt werden, treffen haargenau auf den Wertewesten zu:

1. Inflation von Gesetzen und Regulierungen

Die absurde Inflation von Gesetzen und Regulierungen in der EU und den Nationalstaaten ist der sicherste Weg in den Untergang und Zerfall. Dabei geht es immer weniger um die Lösung realer Probleme als vielmehr um die Lösung von Scheinproblemen, wie beispielsweise den Klimaschwindel und viele andere Dummheiten, über die man abendfüllend schreiben könnte.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Bürokratenheer, das zur Umsetzung all dieser Blödheiten notwendig ist, nicht mehr durch die reale Wirtschaftsleistung durchgefüttert werden kann. Diese Bürokratisierung führt unweigerlich zur Zerstörung oder zur Flucht ganzer Wirtschaftszweige, wie aktuell der Autoindustrie, der Chemieindustrie oder der Energiewirtschaft. Damit wird zugleich die ökonomische Basis untergraben, von der letztlich auch die überflüssigen Bürokraten leben.

2. Überproduktion von „Eliten“

Hinzu kommt die Überproduktion von „Eliten“ – oder besser gesagt von Akteuren, die sich selbst für Eliten halten.

Heutzutage sind es zahllose Absolventen irgendwelcher „Orchideenstudien“ wie Soziologie, Psychologie, Politologie, Klimawissenschaften und Genderwissenschaften, die kaum Aussicht auf eine ordentliche Karriere haben und deshalb hauptsächlich von unterschiedlichsten NGOs rekrutiert werden, die die ganze Welt nach den Vorstellungen irgendwelcher Superreicher ummodeln wollen. Diese „Pseudoeliten“ hoffen auf diese Weise, nach irgendeiner „Revolution“ selbst an die Futternäpfe der derzeitigen Eliten zu gelangen.

Es sind auch gerade die NGOs, die die Inflation von Gesetzen und Regularien zur Lösung von Scheinproblemen wie dem Klimaschwindel betreiben und damit den Untergang des Wertewestens vorantreiben.

3. Kinderlosigkeit

Die Kinderlosigkeit ist eine Folge der allgemeinen Orientierungslosigkeit, die ihrerseits auch eine Folge der Flut an Scheinproblemen ist. Denn wozu soll man Kinder in die Welt setzen, wenn man allen Ernstes an die baldige Erdverkochung glaubt?

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