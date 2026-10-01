Dieselpreise in Europa erreichen Rekordniveau

Euronews: Diesel an EU-Tankstellen kostet im Schnitt 2,24 Euro pro Liter.Die durchschnittlichen Dieselpreise an den Tankstellen in der Europäischen Union haben ein Rekordniveau erreicht. Nach Angaben von Euronews kostet ein Liter Diesel inzwischen im EU-Durchschnitt 2,24 Euro. Die Zahlen berufen sich auf Daten der Europäischen Kommission.

Vor Beginn des Krieges im Nahen Osten lag der durchschnittliche Preis noch bei 1,59 Euro pro Liter. In zwölf EU-Staaten wurden inzwischen neue historische Höchststände verzeichnet, darunter Belgien, Italien, Rumänien und Polen.

Besonders teuer ist Diesel derzeit in Dänemark, den Niederlanden und Finnland, wo der Liter mehr als 2,50 Euro kostet. In Deutschland erreichte der Preis 2,44 Euro. In Belgien kostete ein Liter am Montag durchschnittlich 2,43 Euro nach 2,39 Euro in der Vorwoche. In Italien stieg der Preis um sieben Cent auf 2,35 Euro. In Frankreich – ohne Überseegebiete und Korsika – lag er bei 2,37 Euro. EU-weit verteuerte sich Diesel innerhalb einer Woche im Schnitt um einen Cent pro Liter.

Nach Berechnungen von Euronews kostet eine Tankfüllung von 50 Litern Diesel in Bulgarien inzwischen mehr als 15 Prozent des dortigen Mindestlohns.

Die genannten Preise enthalten Steuern, die im EU-Durchschnitt rund 40 Prozent des Endpreises ausmachen. Gezielte staatliche Unterstützungen, etwa Hilfen für Vielfahrer in Frankreich, sind dabei nicht berücksichtigt.

Als Gründe für den starken Preisanstieg werden die faktische Sperrung der Straße von Hormus, einer wichtigen Transitroute für Energieexporte aus der Golfregion, die Behinderung saudischer Exporte im Roten Meer sowie Russlands Diesel-Exportverbot genannt.

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