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Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt laut erster Prognose klar gewonnen. Sie erreicht 44,5 Prozent, die CDU stürzt auf 18,5 Prozent ab. Ob die AfD eine absolute Mehrheit erhält, ist noch offen.

+++ 19:30 Uhr +++

Laut der zweiten Hochrechnung gewinnt die AfD die Wahl in Sachsen-Anhalt deutlich. Die CDU um Spitzenkandidat Sven Schulze kassiert eine heftige Schlappe. Das BSW muss um den Einzug in den Landtag zittern. Die Partei käme nur mehr auf 4,8 %

+++ 18:30 Uhr +++

Bei der Wahlparty der AfD sprechen Funktinäre und Gäste bereits von einer „Zeitenwende“. Es werden deutsche Fahnen geschwenkt und die Bundeshymne gesungen. Der Tenor: „Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unsere Fachkräfte wieder zurück, kein Deutscher soll dieses Land je wieder verlassen müssen. Der Osten macht’s wieder in dieser Bundesrepublik!“

+++ 18:15 Uhr +++

Die AfD mit Spitzenkandidat Siegmund hat in Sachsen-Anhalt ihr mit Abstand bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl eingefahren – Parteichefin Weidel sieht einen „klaren Regierungsauftrag“. Die CDU unter Ministerpräsident Schulze erleidet einen Totalabsturz.

+++ 18:o2 Uhr +++



Bevor aus den Daten der sogenannten „Exit-Polls“ die 18-Uhr-Prognose erstellt wird, werden sie gewichtet. Da die Nachwahlbefragung freiwillig ist, können nicht alle Wählerinnen und Wähler nach ihrem Wahlgang erfasst werden, sondern nur diejenigen, die teilnehmen wollen. Die Daten der anderen fehlen und werden mithilfe spezieller Gewichtungsmodelle ergänzt.

+++ 17:30 Uhr +++

Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Dann wird auch die erste Prognose für das Ergebnis erwartet. Es folgen dann laufend weitere Hochrechnungen, auf den jeweils angepassten Stand der Auszählungen.

+++ 17:00 Uhr +++

Zwei Drittel der Wahlberechtigten haben abgestimmt

Bei der Landtagswahl haben bis zum Nachmittag beinahe zwei Drittel der 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Um 16.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 65,3 Prozent. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei 41 Prozent. Briefwähler sind nicht mit eingerechnet.

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In Sachsen-Anhalt zeichnet sich eine Schicksalswahl ab. Die AfD liegt in Umfragen weit vorne und könnte erstmals eine Landesregierung stellen. Wir bringen ab 17 Uhr laufend Updates.